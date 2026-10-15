تتجدد الإثارة القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد الأهلي السعودي لاستضافة الغرافة القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المرموق في جدة. ويملك الفريقان تشكيلتين تضمان عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين والنجوم، ما يجعل هذه المواجهة من أكثر مباريات مرحلة المجموعات ترقبًا.

جول يقدم لك كل التفاصيل المهمة عن موعد المباراة والملعب وخيارات التذاكر، لتتمكن من حجز مقعدك ومتابعة المواجهة مباشرة.

متى تنطلق مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن نقل مباراة الأهلي والغرافة، لذا تحقق مجددًا مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة التلفزيونية وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 13:00

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي والغرافة؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الأهلي على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة أساسًا عبر منصة ويبوك الرسمية، المزود الرئيسي والأساسي لتذاكر الأحداث الكروية الكبرى في السعودية. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من الموقع الرسمي أولًا عند بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر تمامًا لدى الجهة الرسمية الرئيسية لبيعها، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل غرينتا هب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والغرافة؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب موقع المقعد وفئته وحجم الطلب على المباراة في مختلف مدرجات الملعب.

على منصة بيع التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار التذاكر العادية عادةً من نحو 20 إلى 35 ريالًا سعوديًا للمقاعد العامة خلف المرميين وفي أقسام المدرجات العلوية.

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن توفر التذاكر في سوق إعادة البيع يتفاوت بحسب طلب المشجعين. وتبدأ أسعار خيارات التذاكر على منصات مثل غرينتا هب من نحو 50 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العادية.

للحصول على أفضل سعر، بادر بالشراء فور بدء البيع للجمهور، أو استعرض التذاكر المتاحة لدى جهات إعادة بيع موثوقة قبل أن تتغير الأسعار مجددًا.

الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الأهلي والغرافة مؤخرًا

يدخل الأهلي المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام ماميلودي صن داونز في كأس القارات للأندية، فيما تعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في مشاركته السابقة بدوري أبطال آسيا للنخبة. وفي المقابل، سجل خمسة أهداف دون رد في شباك الرياض بالدوري السعودي للمحترفين، وفاز على الحزم 3-1. وسجل الأهلي 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

يصل الغرافة وهو يمر بفترة صعبة، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 1-2 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تعرض لهزيمة ثقيلة 1-4 أمام السد في دوري نجوم قطر. وجاء فوزه الوحيد على الشحانية. وسجل الفريق القطري خمسة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الأهلي والغرافة: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 20 أكتوبر 2025، وفاز فيها الأهلي 4-0. وقبلها، تغلب الأهلي على الغرافة 4-2 في المسابقة نفسها في فبراير 2025. وفي المواجهات الخمس المباشرة المسجلة بينهما، حقق الأهلي فوزين وانتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل، كما تفوق النادي السعودي على منافسه القطري بفارق كبير في عدد الأهداف خلال المواجهات الأخيرة.



