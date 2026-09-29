كيفية الحصول على تذاكر الأرجنتين ضد بنين: أسعار المباريات الودية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف منتخب الأرجنتين، بطل العالم، منتخب بنين يوم 6 أكتوبر 2026 على ملعب إستاديو ماس مونومنتال الشهير في بوينس آيرس، في مباراة دولية تاريخية.

وتحمل هذه المباراة العاطفية اسم "الرقصة الأخيرة"، إذ تمثل الظهور الدولي الأخير لليونيل ميسي مع الأرجنتين، لتسدل الستار على مسيرة استثنائية.

ومع ترقب جماهير كرة القدم حول العالم لمتابعة هذا الوداع التاريخي، يقدم GOAL كل المعلومات التي تحتاجها عن توافر التذاكر وأسعارها وكيفية حجز مقعدك الآن.

متى تنطلق مباراة الأرجنتين وبنين الودية؟

المباريات الودية - الجولة 1 6 أكتوبر 2026 - 19:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الأرجنتين وبنين؟

أُتيحت التذاكر الرسمية لمباراة الأرجنتين وبنين على ملعب إستاديو ماس مونومنتال عبر DeporTick، وهي منصة البيع الأساسية الرسمية التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. ويتعين على الجماهير الراغبة في شراء التذاكر بالسعر الرسمي تسجيل حساب على DeporTick لإتمام عملية الشراء. ومع ذلك، وبسبب أن هذه المباراة تمثل اللقاء الدولي الأخير لميسي، نفدت الحصص الرسمية بسرعة.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة خلال الطرح الأولي، فإن StubHub هو خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأرجنتين وبنين؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على DeporTick من 60 دولارًا أمريكيًا لفئات الدخول العام وقوفًا في الأقسام الشعبية. وتبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي من نحو 120 دولارًا أمريكيًا، بينما تصل أسعار مقاعد الدرجة الممتازة في المدرج السفلي إلى 320 دولارًا أمريكيًا بحسب قطاع الملعب.

إذا لم تعد الخيارات الرسمية متاحة، فإن StubHub هو خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. ccasion مباشرة.

إليك ملخصًا سريعًا لأسعار البداية:

الدخول العام الشعبي (رسمي): يبدأ من 60 دولارًا أمريكيًا

Platea Alta المدرج العلوي (رسمي): يبدأ من 120 دولارًا أمريكيًا

Platea Media والمدرج السفلي (رسمي): من 210 إلى 320 دولارًا أمريكيًا

الدخول العام في السوق الثانوية (StubHub): يبدأ من 78 دولارًا أمريكيًا

مباراة الأرجنتين وبنين الودية: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الأرجنتين وبنين

فاز منتخب الأرجنتين في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، وكانت هزيمته الوحيدة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026. وكان آخر انتصار له قبل ذلك النهائي الفوز 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت الأرجنتين 10 أهداف واستقبلت ستة. كما فازت على سويسرا 3-1 وتفوقت بصعوبة على مصر 3-2 وعلى الرأس الأخضر 3-2 في الأدوار السابقة، ما أظهر قدرة ثابتة على هز الشباك.

حقق منتخب بنين فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس أمم أفريقيا. كما تلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام توجو في مباراة ودية في يونيو، لكنه حقق الفوز على غينيا وليبيريا في وقت سابق من العام.

الأرجنتين وبنين: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لا تتوافر بيانات عن المواجهات المباشرة بين الأرجنتين وبنين لهذه المباراة. وسيتم تحديث السياق التاريخي الإضافي إذا أصبحت السجلات متاحة قبل انطلاق اللقاء.



