كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد العين: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية من العيار الثقيل، إذ يستعد الاتحاد السعودي لاستضافة العين الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. ويدخل العملاقان الآسيويان هذه المباراة في دور المجموعات بسجل حافل من النجاحات المحلية وتاريخ قاري عريق، ما يجعل هذه المواجهة واحدة من أكثر المباريات إثارة على أجندة كرة القدم الآسيوية.

GOAL جمع كل التفاصيل الأساسية الخاصة بالمباراة، وموقع الملعب، وخيارات التذاكر، حتى تتمكن من حجز مقعدك وعيش أجواء هذه القمة في دوري أبطال آسيا للنخبة مباشرة الآن.

متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة الاتحاد ضد العين. يرجى العودة لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 14:15

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الاتحاد على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل أساسي عبر Webook، الذي يعمل بصفته المزوّد الرسمي الأولي للتذاكر للفعاليات الكروية الكبرى في السعودية. ويُنصح المشجعون بالتحقق أولاً من المنصة الأساسية عند انطلاق مبيعات التذاكر العامة.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى المزوّد الرسمي الأولي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Grintahub تكون خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد العين؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة الملعب، وموقع المقعد، وحجم الطلب الإجمالي على المباراة.

على منصة التذاكر الرسمية Webook، تبدأ عادة أسعار تذاكر الدخول العام القياسية خلف المرميين من نحو 30 ريالاً سعودياً إلى 50 ريالاً سعودياً لفئات الجلوس العامة.

إذا نفدت الحصص الأساسية، فإن خيارات التذاكر في الأسواق الثانوية ستتغير وفقاً لطلب الجماهير. وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ خيارات التذاكر من حوالي 80 ريالاً سعودياً لتذاكر الدخول القياسية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، بادر سريعاً عند فتح باب البيع العام أو استكشف القوائم المتاحة عبر المنافذ الثانوية الموثوقة قبل ارتفاع الأسعار.

الاتحاد ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الاتحاد والعين

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلين من دون أي خسارة في آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلاً بنتيجة 1-1 مع الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سبق له تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، منها فوز 2-1 على النصر وفوز 2-1 على الفيحاء. كما تعادل 0-0 مع الفتح في أقدم مباراة ضمن هذه السلسلة من خمس مباريات. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثلاثة.

فاز العين في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادله 2-2 مع الوصل في دوري الخليج العربي. وكان أبرز نتائجه الفوز 4-0 على النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، في آخر مباراة له. كما حقق انتصارات على كلباء والنصر وخورفكان، مسجلاً عشرة أهداف ومستقبلاً هدفين فقط خلال المباريات الخمس.

الاتحاد ضد العين: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في أغسطس 2014، حين استضاف الاتحاد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر بنتيجة 1-3. وعلى مدار أربع مواجهات مباشرة مسجلة، أُقيمت جميعها في دوري أبطال آسيا للنخبة في عام 2014، فاز العين في مباراتين، وفاز الاتحاد في مباراة واحدة، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل العين ثمانية أهداف في تلك المواجهات الأربع مقابل خمسة أهداف للاتحاد.



