منذ رفع كأس دوري أبطال أوروبا في نهاية موسم 2022/23، لم ينجح مانشستر سيتي في تجاوز دور الثمانية أوروبيًا. فهل يستعيد تألقه في الملعب على الساحة القارية؟ يمكنك حجز تذاكر مبارياته المقبلة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

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ومع انتظار مواجهات كبيرة في مرحلة الدوري أمام نابولي وبرشلونة وسبورتينج لشبونة، على سبيل المثال لا الحصر، يترقب مشجعو سيتي أمسيات أوروبية مثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة الملعب التذاكر الثلاثاء 20 أكتوبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد أيك أثينا استاد الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأربعاء 4 نوفمبر (9 مساءً) لايبزيج ضد مانشستر سيتي ريد بول أرينا (خارج أرضه) التذاكر الثلاثاء 24 نوفمبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد نابولي استاد الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي كامب نو (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) لانس ضد مانشستر سيتي ملعب بولار ديليليس (خارج أرضه) يُعلن لاحقًا الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد سبورتينج لشبونة استاد الاتحاد (على أرضه) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

نادرًا ما تُطرح تذاكر مانشستر سيتي للبيع العام. ويحظى النادي بقاعدة جماهيرية مخلصة، لذا تُباع تذاكر استاد الاتحاد بسرعة.

في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يشغل حاملو التذاكر الموسمية بالفعل 46,000 مقعد من سعة الاستاد البالغة 53,400 مقعد. وعلى الأرجح، ستحتاج إلى عضوية مانشستر سيتي «عضو يوم المباراة» لشراء تذاكر هذه المباريات عبر النادي.

لكن قد تُستثنى من ذلك مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، أو مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، إذ يميل الطلب عليها إلى الانخفاض. ومع ذلك، فلا ضمانات، وسيتفاوت توافر التذاكر.

بينما تُعد بوابة النادي الرسمية الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر مانشستر سيتي، قد يرغب من يتطلعون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

إذا اشتريت تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا في استاد الاتحاد مباشرة من النادي، فتتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 25 جنيهًا إسترلينيًا (في المستوى 0 من مدرج العائلات والمستويين 0 و3 من المدرج الجنوبي) و50 جنيهًا إسترلينيًا (للمقاعد المميزة غير المشمولة بخدمات الضيافة في قسم 93:20). وتختلف أسعار التذاكر المخفضة أيضًا؛ إذ يدفع من تزيد أعمارهم على 65 عامًا ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا ما بين 22 و37 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يمكن لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا الدخول مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط في مدرج العائلات، أو ما يصل إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا في قسم 93:20.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع، مثل ستاب هاب، بأسعار تبدأ من 95 جنيهًا إسترلينيًا.

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ما باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تُعد باقات الضيافة لدى مانشستر سيتي أيضًا وسيلة ممتازة لغير الأعضاء لحجز مقاعد في المباريات. وعادةً ما يستغرق نفادها وقتًا أطول من التذاكر المطروحة عبر قنوات البيع الأساسية ومواقع إعادة البيع، لذا قد تكون خيارًا جيدًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

نستعرض هنا مجموعة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي في استاد الاتحاد:

ذا مانكونيان (بدءًا من 390 جنيهًا إسترلينيًا)

أجواء من ثقافة مانشستر، مع موسيقى حية وديكورات محلية. وتشمل الباقة قائمة طعام مستوحاة من مطاعم البراسيري، ومشروبات يمكن شراؤها يوم المباراة أو ضمن باقات تُحجز مسبقًا.

ذا تانل كلوب (بدءًا من 570 جنيهًا إسترلينيًا)

(ذا تانل كلوب بريميير، بدءًا من 870 جنيهًا إسترلينيًا)

تتيح لك الباقة دخول المناطق خلف الكواليس لتحية لاعبي مانشستر سيتي عند وصولهم. وتشمل أيضًا قائمة طعام موسمية عصرية ومشروبات مشمولة بالسعر ومقاعد تنفيذية مبطنة. وتضم مزايا إضافية، منها مقابلات مباشرة داخل الجناح، وفقرات ترفيهية يقدمها منسق موسيقي، ومسابقة بجوائز داخل الجناح.

باكستيج (بدءًا من 1,140 جنيهًا إسترلينيًا)

ترقية لتجربة «ذا تانل كلوب». ادخل إلى المناطق خلف الكواليس وشاهد بنفسك التحضيرات يوم المباراة، بما في ذلك حديث خاص يقدمه أحد أعضاء فريق إدارة الفريق الأول لبيب، وجولة في مرافق الاستاد غير المتاحة عادةً، برفقة أحد أساطير النادي.

تاريخ استاد الاتحاد

كان ملعب مدينة مانشستر، المعروف حاليًا باسم استاد الاتحاد لأسباب تتعلق بالرعاية، الملعب الذي يخوض عليه مانشستر سيتي مبارياته على أرضه منذ عام 2003. وافتُتح رسميًا قبل ذلك بعام، إذ كان الموقع الرئيسي لدورة ألعاب الكومنولث 2002.

تبلغ سعته الحالية 53,600 متفرج، ما يجعله سابع أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا والحادي عشر في المملكة المتحدة. وإلى جانب استضافته مباريات مانشستر سيتي أساسًا، احتضن استاد الاتحاد نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2008، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، ومباريات لدوري الرغبي، ونزالات ملاكمة، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لاتحاد الرغبي، وحفلات موسيقية.