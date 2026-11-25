ربما أُقيل آرني سلوت من تدريب ليفربول بعد موسم دون المستوى المطلوب، لكن الجانب الإيجابي كان مساعدته الفريق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويمكنك حجز تذاكر إحدى ليالي ليفربول الأوروبية المرتقبة في أنفيلد أو خارجه اليوم.

تحت قيادة أندوني إيراولا، يأمل مشجعو ليفربول في استعادة سحر مغامراتهم الأوروبية الأخيرة. فقد وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال خمس سنوات (2018-2022) في حقبة كلوب، وتُوج بطلاً للقارة للمرة السادسة في تاريخه عام 2019 بعد فوزه على توتنهام في مدريد.

استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز على أتلتيكو مدريد على أرضه، قبل أن ينهي مرحلة الدوري في المركز الثالث. ويأمل الفريق أن يكون ذلك فألاً حسناً، بعدما بدأ مشواره الأوروبي هذا الموسم أيضاً بالفوز على فريق دييجو سيميوني في أنفيلد خلال سبتمبر. ومع تبقي مواجهات أمام إنتر ميلان وبورتو، إلى جانب فرق أخرى، ينتظر مشجعي ليفربول عدد من المباريات الأوروبية المثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية الحصول على تذاكر مباريات ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) كلوب بروج ضد ليفربول التذاكر ملعب يان بريدل (خارج الأرض) الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) ليفربول ضد بورتو التذاكر أنفيلد (على الأرض) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) إنتر ميلان ضد ليفربول التذاكر سان سيرو (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) ليفربول ضد لانس التذاكر أنفيلد (على الأرض)

كيفية شراء تذاكر ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء تذاكر ليفربول الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا مباشرةً عبر صفحة التذاكر التابعة للنادي، أو من خلال نظام تذاكر مباريات الكؤوس ومبيعات الأعضاء. ويمكن أيضاً الحصول على تذاكر ضيافة محددة دون الحاجة إلى رصيد مشتريات العضوية العادية.

تتطلب المشاركة في مبيعات التذاكر العادية للأعضاء وقرعاتها امتلاك عضوية رسمية سارية في ليفربول، سواء كانت كاملة أو لايت أو للناشئين. وتُطرح تذاكر دوري أبطال أوروبا ومباريات الكؤوس للمؤهلين عبر نظام التذاكر التلقائي للكؤوس، أو من خلال مبيعات وقرعات مخصصة للأعضاء لكل مباراة على حدة.

فُتحت المبيعات الأولية والتسجيل في قرعات تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا بالتزامن مع بدء طرح تذاكر الموسم في يوليو، على أن تتبعها مراحل إضافية بعد قرعة مرحلة الدوري التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مع أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أماناً للمشجعين لشراء تذاكر ليفربول، فقد يرغب من يسعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بين 30 و60 جنيهاً إسترلينياً أو أكثر في موسم 2026/27. وحدد النادي الزيادة في أسعار تذاكر الدخول العام لهذا الموسم عند 3%، وستُجمّد الأسعار بعد ذلك لموسم 2027/28. ولا تزال أسعار تذاكر المشجعين المحليين في الجزء العلوي من المدرج الرئيسي ثابتة تماماً عند 9 جنيهات إسترلينية.

لا يصنف ليفربول مباريات دوري أبطال أوروبا بصورة مختلفة عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عند تحديد الأسعار الأساسية؛ إذ يعتمد السعر الرسمي للتذكرة حصراً على المستوى والمدرج والقسم المحدد داخل أنفيلد:

قسم المقاعد والمدرج سعر تذكرة البالغين أبرز المزايا المدرج الرئيسي (المستويات الوسطى) 62 جنيهاً إسترلينياً (الأعلى سعراً) الأقرب إلى مقاعد بدلاء اللاعبين والمرافق الحديثة، مع إطلالات بانورامية مميزة المدرج الرئيسي (المستوى العلوي) 31-55 جنيهاً إسترلينياً إطلالات مرتفعة على الملعب، ويضم أيضاً القسم المخصص لتذاكر المشجعين المحليين بسعر 9 جنيهات إسترلينية مدرج السير كيني دالجليش 55-60 جنيهاً إسترلينياً مقاعد على طول الملعب مقابل المدرج الرئيسي، توفر زاوية المشاهدة المعتادة في البث التلفزيوني مدرج كوب 39-44 جنيهاً إسترلينياً المدرج الأشهر بتشجيع الجماهير المحلية الحماسي وأجوائه الصاخبة يوم المباراة مدرج أنفيلد رود (السفلي والعلوي) 31-54 جنيهاً إسترلينياً يقع مقابل مدرج كوب، ويضم قسماً أُنشئ حديثاً للشباب حتى سن 24 عاماً

تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية لليفربول لليالي مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا عموماً بين 175 و400 جنيه إسترليني أو أكثر للمقعد. وتشمل مقاعد مميزة في المدرج الرئيسي أو مدرج أنفيلد رود، وإمكانية دخول صالات الضيافة، وتناول الطعام قبل المباراة، مثل بروديز سبورتس بار أو مطعم ذا بوت روم أو كارلسبرج دوج آوت.

تابع الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

نتائج ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تعرف مباريات ليفربول الأوروبية في المواسم الأخيرة سوى الفوز أو الخسارة. والمثير للدهشة أنه خاض 47 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دون أي تعادل. وكانت آخر مرة تعادل فيها أمام بنفيكا في أنفيلد في أبريل 2022، خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.