يتطلع برشلونة، أحد عمالقة الكرة الإسبانية والأوروبية، بشدة إلى رفع كأس دوري أبطال أوروبا مجددًا، وهو ما لم يحدث منذ عام 2015. فهل يكون هذا موسمه؟ هذا ما يأمله ملايين مشجعي البلوجرانا حول العالم.

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سيركز مدرب برشلونة، هانسي فليك، على حل المعضلة القارية التي حيّرت النادي الكتالوني. فرغم هيمنة الفريق في الدوري الإسباني، لم يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة، في موسم 2024/25، خلال السنوات السبع الماضية.

يترقب المشجعون بشغف مشاهدة برشلونة هذا الموسم. فقد شهدت مبارياته الأربع الأولى في مرحلة الدوري أمام فينورد وغلطة سراي وباريس سان جيرمان وأستون فيلا تسجيل 20 هدفًا. ومع اقتراب مواجهتي مانشستر سيتي وسبورتنج، إلى جانب مباريات أخرى، تنتظر الفريق أشهر حافلة بالإثارة.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقعد في مباريات برشلونة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء، 25 نوفمبر (9:45 مساءً) صباح ضد برشلونة التذاكر ملعب باكو الأولمبي (خارج الأرض) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي التذاكر كامب نو (على أرضه) الأربعاء، 20 يناير (8 مساءً) سبورتنج لشبونة ضد برشلونة التذاكر ملعب جوزيه ألفالادي (خارج الأرض) الأربعاء، 27 يناير (8 مساءً) برشلونة ضد كومو التذاكر كامب نو (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يمكنك شراء تذاكر مباريات برشلونة الرسمية في دوري أبطال أوروبا مباشرةً عبر بوابة التذاكر التابعة للنادي، سواء من الموقع الإلكتروني أو تطبيق Barça Tickets.

تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي (socios)، ثم لأعضاء الفئة المميزة (Culé Premium)، وأخيرًا لعامة الجمهور عبر الإنترنت.

ويتيح النادي عبر موقعه الرسمي إعادة طرح مقاعد حاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور، وعادةً ما تظهر هذه التذاكر قبل انطلاق المباراة بما يتراوح بين 48 و72 ساعة.

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا عادةً قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع، بحسب مستوى المنافس وتأكيد جدول المباريات.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الخيار الأكثر أمانًا لشراء تذاكر برشلونة، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة البيع مثل StubHub وTicombo، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، عند شرائها مباشرةً من النادي، عادةً بين 60 و250 يورو أو أكثر. لكن الأسعار الدقيقة تعتمد بدرجة كبيرة على مكانة المنافس، وترتفع بطبيعة الحال كلما تقدم الفريق في البطولة.

أسعار التذاكر بحسب مرحلة البطولة

مرحلة الدوري / دور المجموعات : من 60 إلى 150 يورو للمباريات المعتادة. وفي المباريات الكبرى، مثل استضافة مانشستر سيتي، ترتفع الأسعار لتبدأ من 120 يورو وتصل إلى 250 يورو أو أكثر.

: من 60 إلى 150 يورو للمباريات المعتادة. وفي المباريات الكبرى، مثل استضافة مانشستر سيتي، ترتفع الأسعار لتبدأ من 120 يورو وتصل إلى 250 يورو أو أكثر. الأدوار الإقصائية : من 100 إلى 400 يورو، بحسب مستوى المنافس.

: من 100 إلى 400 يورو، بحسب مستوى المنافس. ربع النهائي وما بعده: من 200 إلى 800 يورو أو أكثر للمقاعد المميزة على جانبي الملعب.

تابع موقع برشلونة الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يُكثر برشلونة من التسجيل في دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز هدفين أو أكثر في كل من مبارياته الخمس الأخيرة على الساحة الأوروبية، بإجمالي 16 هدفًا خلال تلك المواجهات.