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القائمة الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد (خارج أرضه) تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد سندرلاند ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (خارج أرضه) تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 أستون فيلا ضد مانشستر سيتي فيلا بارك (خارج أرضه) تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 نوتنغهام فورست ضد مانشستر سيتي ذا سيتي غراوند (خارج أرضه) تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد فولهام ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 أرسنال ضد مانشستر سيتي ملعب الإمارات (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد مانشستر سيتي ملعب Gtech Community (خارج أرضه) تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد هال سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي سانت جيمس بارك (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 إيفرتون ضد مانشستر سيتي ملعب Hill Dickinson (خارج أرضه) تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي إيلاند رود (خارج أرضه) تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتي ملعب American Express (خارج أرضه) تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد أرسنال ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 فولهام ضد مانشستر سيتي كرافن كوتيدج (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 هال سيتي ضد مانشستر سيتي ملعب MKM (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 مانشستر سيتي ضد إيفرتون ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتي Coventry Building Society Arena (خارج أرضه) تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بورنموث ضد مانشستر سيتي ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (خارج أرضه) تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد برينتفورد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي بورتمان رود (خارج أرضه) تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 سندرلاند ضد مانشستر سيتي ملعب النور (خارج أرضه) تذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي، وهي جهة البيع المباشر لتذاكر المباريات على أرضه.

تخصص الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولاً لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء وفق نقاط الولاء، وأخيراً للجمهور في الطرح العام.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

التذاكر الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة لحضور كل مباراة على أرضه، لكنها غير متاحة حالياً للمشترين الجدد. تابع بوابة التذاكر الرسمية للاطلاع على التحديثات، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون عضواً في النادي لشراء واحدة عند عودة التوافر.

كيف يمكنني شراء تذاكر مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات على أرضه، مع الحاجة إلى عضوية City. يمكنك أيضاً تجربة موقع النادي المنافس، رغم أن العضوية هناك تكون مطلوبة عادة أيضاً.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يلعب مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، الذي بُني في الأصل من أجل ألعاب الكومنولث 2002، منذ عام 2003. وتبلغ سعته الحالية 55,097 متفرجاً، ما يجعله واحداً من أكبر الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل وسيلة للوصول إلى هناك هي وسائل النقل العام. ينطلق مترو Metrolink من مانشستر بيكاديللي إلى محطة Etihad Campus في أقل من 10 دقائق، مع تشغيل الترام خمس مرات في الساعة أيام المباريات. وتبقى محطتا Holt Town وVelopark المجاورتان مغلقتين لمدة ساعة واحدة على الأقل بعد صافرة النهاية. ويمكن حجز مواقف السيارات مسبقاً، رغم أن المساحة محدودة.