يسعى ليون، المعروف أيضًا بأولمبيك ليون، للموسم الثالث على التوالي إلى تحقيق المجد محليًا وأوروبيًا. ويمكنك حجز مقعد لمشاهدة الفريق بشراء تذاكر المباريات اليوم.

يتطلع باولو فونسيكا، الذي عيّنه مالكو ليون مدربًا في يناير 2025، إلى البناء على أكثر من 18 شهرًا مبشرًا في منصبه. وأنهى ليون الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الفرنسي، محققًا أفضل نتيجة له في المسابقة منذ موسم 2020/21، حين حل رابعًا أيضًا.

بدأ ليون الموسم الحالي بقوة، ففاز بثلاث من مبارياته الخمس الأولى في الدوري الفرنسي وتعادل في اثنتين. وقدم أداءً لافتًا على أرضه خصوصًا، إذ فاز بأربع من أول خمس مباريات له على ملعب جروباما، وسجل هدفين على الأقل في كل انتصار منها.

إذا كنت ترغب في مشاهدة لاعبين مثل زاكاري أتيكامي وإرنست نواماه وكورنتان توليسو هذا الموسم، فدع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات ليون المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة التذاكر الملعب الأحد 29 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد موناكو التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 6 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: تروا ضد ليون التذاكر ملعب ستاد دو لوب (تروا) الخميس 10 ديسمبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ليون ضد يونيون سان جيلواز التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 13 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد مارسيليا التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 3 يناير (3 عصرًا) الدوري الفرنسي: لو مان ضد ليون التذاكر ملعب ماري مارفينت (لو مان) الأحد 17 يناير (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد لوريان التذاكر ملعب جروباما (ليون) الخميس 21 يناير (6:45 مساءً) الدوري الأوروبي: ياجيلونيا بياويستوك ضد ليون التذاكر ملعب ستاديون مييسكي (بياويستوك) الأحد 24 يناير (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ستراسبورج ضد ليون التذاكر ملعب دو لا مينو (ستراسبورج) الخميس 28 يناير (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ليون ضد باير ليفركوزن التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 31 يناير (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد ليل التذاكر ملعب جروباما (ليون)

كيفية شراء تذاكر ليون

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ليون (أولمبيك ليون) مباشرة عبر منصة النادي الرسمية لبيع التذاكر إلكترونيًا (billetterie.ol.fr).

في المباريات العادية، تُطرح التذاكر عادةً للجمهور قبل انطلاق المباراة بفترة تتراوح بين بضعة أسابيع وشهرين، بعد فترة أولوية الشراء لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي.

فترة الأولوية الأولى : لحاملي التذاكر الموسمية (Abonnés) الراغبين في شراء مقاعد إضافية.

: لحاملي التذاكر الموسمية (Abonnés) الراغبين في شراء مقاعد إضافية. فترة الأولوية الثانية : لأعضاء برنامج الولاء MyOL.

: لأعضاء برنامج الولاء MyOL. البيع العام: متاح للجميع ممن لديهم حساب مجاني، ما دامت هناك مقاعد شاغرة.

يمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات ليون من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليون؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لمباريات ليون (أولمبيك ليون) عادةً من 15 إلى 25 يورو لمباريات الدوري العادية، وترتفع إلى أكثر من 180 يورو للمقاعد المميزة أو المباريات الكبرى، مثل مواجهتي باريس سان جيرمان ومارسيليا.

تُصنَّف التذاكر بحسب قرب المقاعد من أرض الملعب وجودة الرؤية:

مدرجات المشجعين والأركان (15 إلى 25 يورو) : الفئة الأقل سعرًا. تقع هذه المقاعد خلف المرميين (Virages) أو في قطاعات الأركان، مثل القطاع 107.

: الفئة الأقل سعرًا. تقع هذه المقاعد خلف المرميين (Virages) أو في قطاعات الأركان، مثل القطاع 107. المقاعد العادية المتوسطة وعلى جانبي الملعب (26 إلى 65 يورو) : مقاعد توفر قيمة ممتازة، وتقع في المستويين العلوي والمتوسط من المدرجين الجانبيين (Tribune Est وTribune Ouest).

: مقاعد توفر قيمة ممتازة، وتقع في المستويين العلوي والمتوسط من المدرجين الجانبيين (Tribune Est وTribune Ouest). المقاعد العامة المميزة (76 إلى أكثر من 120 يورو) : قطاعات مميزة على جانبي الملعب في المدرجات السفلية الأقرب إلى خط المنتصف ومقاعد اللاعبين.

: قطاعات مميزة على جانبي الملعب في المدرجات السفلية الأقرب إلى خط المنتصف ومقاعد اللاعبين. باقات كبار الشخصيات والضيافة (150 إلى أكثر من 300 يورو): باقات تشمل الدخول إلى صالات الضيافة، مثل Salon des Lumières، ومقاعد مبطنة وخدمات طعام راقية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمعرفة المزيد، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب جروباما

ملعب جروباما، المعروف أيضًا باسم بارك أولمبيك ليون، منشأة حديثة تتسع لـ59,186 متفرجًا، وتقع في ديسين شاربيو، إحدى ضواحي مدينة ليون الفرنسية.

افتُتح الملعب عام 2016 بوصفه ثالث أكبر ملعب في فرنسا، وهو الملعب الذي يخوض عليه ليون (أولمبيك ليون) مبارياته على أرضه في الدوري الفرنسي. ويشتهر عالميًا بتصميمه المستقبلي، وتعدد استخداماته الرياضية، وجودة الصوت فيه التي تضاهي أفضل قاعات الحفلات الموسيقية.

لعب ليون طوال 65 عامًا في ملعب ستاد دو جيرلان التاريخي. لكن لمواكبة طموحات النادي الأوروبية المتنامية، اقترح رئيسه البارز جان ميشيل أولاس عام 2008 مشروع ملعب جديد كليًا بتمويل خاص.

افتُتح الملعب رسميًا في يناير 2016، وشهد فوزًا كبيرًا لليون على تروا بنتيجة 4-1، وسجل ألكسندر لاكازيت أول هدف في تاريخه.

لحظات لا تُنسى في ملعب جروباما

نهائي الدوري الأوروبي 2018 : تصدرت الكرة الأوروبية المشهد حين تغلب أتلتيكو مدريد بسهولة على أولمبيك مارسيليا 3-0، بفضل ثنائية رائعة من أنطوان جريزمان.

: تصدرت الكرة الأوروبية المشهد حين تغلب أتلتيكو مدريد بسهولة على أولمبيك مارسيليا 3-0، بفضل ثنائية رائعة من أنطوان جريزمان. نهائي كأس العالم للسيدات 2019 : أصبح الملعب مركزًا لكرة القدم النسائية. وأمام مدرجات مكتملة ضمت 57,900 متفرج، تُوّج منتخب الولايات المتحدة للسيدات باللقب العالمي بعد فوزه على هولندا 2-0، ليحرز كأس العالم للمرة الرابعة.

: أصبح الملعب مركزًا لكرة القدم النسائية. وأمام مدرجات مكتملة ضمت 57,900 متفرج، تُوّج منتخب الولايات المتحدة للسيدات باللقب العالمي بعد فوزه على هولندا 2-0، ليحرز كأس العالم للمرة الرابعة. دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024: استضاف الملعب عدة مباريات كرة قدم خلال البطولة الأولمبية، مضيفًا فصلًا أولمبيًا إلى تاريخه.

نجوم الموسيقى الكبار: استضاف الملعب حفلات شهيرة، منها حفل تايلور سويفت ضمن جولة Eras Tour عام 2024، الذي اجتذب أكثر من 59,000 مشجع، إلى جانب حفلات كولدبلاي وذا رولينج ستونز ولينكين بارك.

أرقام ليون وإحصاءاته

يُعد ليون (أولمبيك ليون)، الذي يُلقب بمودة بـ«لي غون» أي «الأطفال»، من أكثر أندية كرة القدم الفرنسية عراقةً.

تأسس النادي عام 1950، وتطور من فريق متخصص في مسابقات الكؤوس المحلية في منتصف القرن العشرين إلى قوة أوروبية هيمنت تمامًا على الكرة الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

الدوري الفرنسي : 7 ألقاب (2001-02، 2002-03، 2003-04، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08)

: 7 ألقاب (2001-02، 2002-03، 2003-04، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08) كأس فرنسا : 5 ألقاب (1963-64، 1966-67، 1972-73، 2007-08، 2011-12)

: 5 ألقاب (1963-64، 1966-67، 1972-73، 2007-08، 2011-12) كأس الرابطة الفرنسية: لقب واحد (2000-01)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: سيرج كييزا (547)، جريجوري كوبيه (520)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: فلوري دي نالو (222)، ألكسندر لاكازيت (201)

الرقم القياسي بسبعة ألقاب متتالية

يحمل ليون الرقم القياسي الفرنسي لأكبر عدد من ألقاب الدوري الفرنسي المتتالية، برصيد 7 ألقاب حققها بين عامي 2002 و2008. وكان ذلك آنذاك رقمًا قياسيًا بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

استفزاز الديربي بالوجوه المصبوغة عام 2006

قبل ديربي رون ألب الشرس أمام سانت إيتيان في أبريل 2006، دخل لاعبو ليون أرض الملعب بوجوههم وشعورهم المصبوغة بألوان النادي الأحمر والأبيض والأزرق. ثم ترجموا تلك الجرأة إلى فوز ساحق على منافسهم بنتيجة 4-0، ليحسموا لقب الدوري الخامس على التوالي في تلك الليلة.

منجم مواهب الأكاديمية

لا عجب أن أكاديمية ليون، المعروف بلقب «لي غون» الذي يعني «الأطفال» باللهجة المحلية، تُعد من أشهر منابع المواهب في أوروبا. فقد خرّجت نجومًا عالميين، منهم كريم بنزيما وألكسندر لاكازيت وأنتوني مارسيال وصامويل أومتيتي وكورنتان توليسو.