بعد فوزه المذهل بلقب دوري البطولة الإنجليزية الموسم الماضي تحت قيادة فرانك لامبارد، عاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا. لا تفوّت فرصة مشاهدته، واحجز تذاكر مبارياته المقبلة اليوم.

يدرك كوفنتري سيتي أنه تنتظره معركة شاقة طوال الموسم، لكن المؤشرات الأولى تدل على امتلاكه الروح القتالية اللازمة للبقاء في الدوري.

بعد بداية صعبة لم يحقق فيها أي فوز، وشملت رحلتين شاقتين لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، حقق كوفنتري انتصارات على نوتنجهام فورست ونيوكاسل وسندرلاند، ما رفع معنويات لاعبيه ومشجعيه، وسيسعى إلى البناء على تلك النتائج.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات كوفنتري سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 28 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) الأربعاء 2 ديسمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 5 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر أولد ترافورد (خارج أرضه) السبت 12 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 19 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الأحد 27 ديسمبر (2 ظهرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد تشيلسي التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) الأربعاء 30 ديسمبر (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد برينتفورد التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على أرضه) السبت 2 يناير (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد كوفنتري سيتي التذاكر أنفيلد (خارج أرضه) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر كوفنتري سيتي

لشراء تذاكر كوفنتري سيتي الرسمية، يجب الحصول عليها عبر القنوات الأساسية للنادي. ويجري البيع على مراحل بحسب الأولوية، بدءًا بأعضاء النادي ثم المشجعين الذين سبق لهم حجز تذاكر.

تُطرح تذاكر المباريات أولًا لأعضاء «سكاي بلو». وإذا تبقت تذاكر، تُتاح في المرحلة التالية للمشجعين الذين سبق لهم الشراء. ونادرًا ما تصل تذاكر المباريات الأكثر طلبًا أو الديربيات المحلية إلى مرحلة «البيع العام» للجمهور، منعًا لشراء مشجعي الفريق الضيف مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

تتحدد مواعيد طرح تذاكر كل مباراة وفقًا لتاريخ إقامتها، وعادةً ما يبدأ بيعها قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

يمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي من سوق إعادة البيع. وتُعد ستاب هب من أبرز المنصات لمن يريدون حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوفنتري سيتي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كوفنتري سيتي الرسمية وتذاكره الموسمية لموسم 2026-2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المباراة ومنطقة الجلوس والفئة العمرية، وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العادية للبالغين عادةً بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

يعتمد النادي نظامًا لفئات المباريات، هي الفئة A والفئة B والفئة C، وفقًا للطلب على التذاكر، إلى جانب مناطق جلوس محددة في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا:

منطقة الجلوس / نوع الفئة نطاق أسعار البالغين (تقريبًا) المنطقة العادية 30-55 جنيهًا إسترلينيًا منطقة العائلات 30-55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة 42-80 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر المنطقة المميزة بمقاعد مبطنة 47-60 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقصورات الخاصة ودخول الصالات ووجبات كبار الشخصيات من نحو 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستاب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا، الذي عُرف سابقًا باسم ريكو أرينا، ملعب متعدد الاستخدامات ومجمع للمعارض يقع في كوفنتري، وتبلغ سعته 32,609 متفرجين.

افتُتح الموقع، الذي بلغت تكلفته 113 مليون جنيه إسترليني، في أغسطس 2005، وجمع الرياضة والمعارض التجارية الكبرى وكازينو وفندقًا ضمن مجمع واحد نشط.

انتقل نادي كوفنتري سيتي لكرة القدم من ملعبه التاريخي هايفيلد رود إلى المقر الجديد عام 2005. لكن تاريخ الملعب شهد اضطرابات كبيرة بسبب نزاعات حول الملكية والإيجار.

ونتيجة لهذه المشكلات، اضطر النادي مؤقتًا إلى خوض مبارياته على أرضه خارج المدينة، في ملعب سيكسفيلدز بنورثامبتون وملعب سانت أندروز ببرمنجهام.

وفي أغسطس 2025، حقق كوفنتري سيتي إنجازًا تاريخيًا بإتمام شراء الملعب، ليصبح مالكًا لملعبه ملكيةً كاملةً للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لحظات بارزة في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

المباراة الافتتاحية : استضاف الملعب أول حدث مفتوح للجمهور في أغسطس 2005، عندما تغلب كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-0 أمام جماهيره المبتهجة.

: استضاف الملعب أول حدث مفتوح للجمهور في أغسطس 2005، عندما تغلب كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3-0 أمام جماهيره المبتهجة. مباراة الحضور القياسي الحاسمة : سجّل الملعب أعلى حضور في تاريخه لمباراة كرة قدم عندما احتشد فيه 31,452 مشجعًا لمتابعة مواجهة حاسمة في ملحق دوري البطولة الإنجليزية أمام ميدلسبره في مايو 2025، فاز بها كوفنتري 2-0.

: سجّل الملعب أعلى حضور في تاريخه لمباراة كرة قدم عندما احتشد فيه 31,452 مشجعًا لمتابعة مواجهة حاسمة في ملحق دوري البطولة الإنجليزية أمام ميدلسبره في مايو 2025، فاز بها كوفنتري 2-0. أولمبياد لندن 2012: استضاف الملعب مباريات كرة القدم الأولمبية، وأُعيدت تسميته «ملعب مدينة كوفنتري» طوال البطولة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة بالرعاية التجارية.

أول ثلاثية: في ديسمبر 2009، سجّل مهاجم كوفنتري سيتي فريدي إيستوود أول ثلاثية في تاريخ الملعب خلال مباراة ضد بيتربورو يونايتد.

أرقام كوفنتري سيتي وإحصاءاته

يحتل نادي كوفنتري سيتي لكرة القدم، المعروف بلقب «السماويين»، مكانة مميزة تتسم بروح الصمود في تاريخ الكرة الإنجليزية. تأسس عام 1883 باسم سينجرز إف سي قبل تغيير اسمه عام 1898، ويشتهر بفترة متصلة امتدت 34 عامًا في دوري الدرجة الأولى.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

كأس الاتحاد الإنجليزي : لقب واحد (1987)

: لقب واحد (1987) كأس رابطة الدوري الإنجليزي: لقب واحد (2017)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ستيف أوجريزوفيتش (601)، بريان بوروز (474)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كلاري بورتون (189)، بيلي ليك (129)

الثورة السماوية (1962-1967)

غيّر المدرب الشهير جيمي هيل هوية النادي بإدخال الزي «السماوي» ونشيد النادي وبرامج المباريات الحديثة. وقاده إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى عام 1967.

المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي

تحت قيادة جون سيليت وجورج كيرتس، تغلب كوفنتري على فريق توتنهام هوتسبير المرصع بالنجوم 3-2 بعد وقت إضافي على ملعب ويمبلي. ولا تزال ضربة الرأس الطائرة الشهيرة لكيث هوشن من أبرز اللقطات في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي.