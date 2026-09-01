كيفية شراء تذاكر فنربخشة لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري التركي الممتاز والمزيد

رغم تصدره ترتيب الدوري التركي في رقم قياسي بلغ 28 مناسبة، عانى فنربخشة، القادم من إسطنبول، بشدة من لعنة المركز الثاني في الآونة الأخيرة، إذ أنهى كل واحد من المواسم الخمسة الماضية وصيفًا، كما خسر اللقب أمام غلطة سراي في أربعة مواسم متتالية من الدوري التركي الممتاز.

فهل ينجح أخيرًا في كسر الهيمنة الخانقة لغريمه في المدينة؟ يمكنك أن تكون جزءًا من الحشد المتحمس لفنربخشة عبر حجز تذاكر المباريات اليوم.

وبصفته أحد أنجح وأغنى وأكثر الأندية متعددة الرياضات جماهيرية في تركيا، يتمتع فنربخشة بقاعدة جماهيرية عالمية هائلة، تُقدَّر بما بين 25 و35 مليون مشجع حول العالم. ومن أبرز الأسباب التي تجعل عشاق كرة القدم يحبون مشاهدة عملاق إسطنبول أثناء اللعب أن المباريات في ملعب شوكرو ساراج أوغلو تقدم أجواءً كهربائية ومشحونة للغاية في يوم المباراة.

ومع مجموعة كبيرة من الأسماء الجديدة اللامعة، مثل فيدات موريكي، ماسون غرينوود، سيديكي شريف، ناثان آكي وروميلو لوكاكو، يبدو أن فنربخشة على موعد مع موسم لا يُنسى. دع GOAL تقدم لك الدليل الكامل حول كيفية تأمين مقاعدك، وأسعارها، وأكثر من ذلك بكثير.

مباريات فنربخشة المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد بشكتاش ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الخميس، 10 سبتمبر (7.45 مساءً) دوري أبطال أوروبا: فنربخشة ضد روما ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غازي عنتاب ضد فنربخشة ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (5 مساءً) الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد أيوب سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: ريزه سبور ضد فنربخشة ملعب تشايكور ديدي (ريزه) التذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: أستون فيلا ضد فنربخشة فيلا بارك (برمنغهام) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد ألانيا سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الثلاثاء، 20 أكتوبر (7.45 مساءً) دوري أبطال أوروبا: فنربخشة ضد سلافيا براغ ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد فنربخشة مجمع علي سامي ين الرياضي رامس بارك (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر فنربخشة

يمكنك شراء تذاكر فنربخشة الرسمية عبر Passo أو من خلال شباك التذاكر في ملعب شوكرو ساراج أوغلو في إسطنبول. وللتسجيل في Passo، أو عبر تطبيق Passo على الهاتف المحمول، وهو نظام التذاكر الرسمي لكرة القدم التركية، ستحتاج إلى بيانات بطاقة هويتك أو جواز سفرك.

تُطرح التذاكر الرسمية للبيع عادة قبل 3 إلى 5 أيام من يوم المباراة، رغم أن المباريات ذات الطلب المرتفع قد تخضع لنوافذ طرح مختلفة أو تتطلب أولوية لأعضاء النادي، لذا فإن متابعة الإعلانات مبكرًا أمر أساسي.

إضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات فنربخشة في السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز المتاجر لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فنربخشة؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات فنربخشة على ملعب شوكرو ساراج أوغلو في إسطنبول عمومًا بين 30 و100 يورو (نحو 1.200 إلى 3.800+ ليرة تركية) لمباريات الدوري التركي الممتاز العادية، مع اعتماد كبير على هوية المنافس وفئة المقاعد.

ينقسم ملعب فنربخشة إلى عدة فئات وقطاعات رئيسية للمقاعد:

خلف المرميين / Kale Arkası (الجهة الشمالية / Migros والمدرجات الجنوبية Spor Toto): هذه هي الأقسام الخاصة بالمشجعين المتحمسين أصحاب الهتافات الصاخبة، بما في ذلك النواة الأساسية للألتراس. وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 و50 دولارًا للمباريات العادية في الدوري.

المدرجات العلوية / Üst Tribün (Maraton Üst وFenerium Üst): مقاعد مرتفعة على جانبي الملعب، توفر زاوية مشاهدة رائعة. وتتراوح أسعار التذاكر بين 40 و65 يورو.

المدرجات السفلية / Alt Tribün (Maraton Alt وFenerium Alt): مقاعد مميزة على مستوى أرضية الملعب بمحاذاة خطوط التماس، وتوفر قربًا كبيرًا من اللاعبين ومقاعد البدلاء. وتتراوح أسعار التذاكر بين 70 و100+ يورو للمباريات العادية.

باقات VIP والضيافة: تشمل دخول صالات فاخرة، وخدمات ضيافة، ومقاعد مركزية مميزة. وتتراوح الأسعار بين 150 و300+ يورو.

تابع بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي للحصول على مزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب شوكرو ساراج أوغلو

يُعد ملعب شوكرو ساراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع تشوباني الرياضي فنربخشة شوكرو ساراج أوغلو، واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم أسطورية ورهبة وأهمية تاريخية في أوروبا. وغالبًا ما تُطلق عليه جماهيره المتحمسة اسم «المعبد».

ويقع هذا الملعب المخصص بالكامل للمقاعد في منطقة كاديكوي النابضة بالحياة على الجانب الآسيوي من إسطنبول، وتتراوح سعته بين 47.430 و50.530 متفرجًا، وقد كان الملعب الرئيسي لعملاق الرياضات المتعددة التركي فنربخشة منذ افتتاحه في عام 1908.

ومن المباريات التي لا تُنسى وأُقيمت على ملعب شوكرو ساراج أوغلو ما يلي:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2009) : استضاف الملعب آخر نهائي في كأس الاتحاد الأوروبي، حين فاز شاختار دونيتسك على فيردر بريمن بنتيجة 2-1. وافتتح لويز أدريانو التسجيل لشاختار، ثم عادل نالدو لبريمن، قبل أن يسجل جادسون هدف الفوز التاريخي في الوقت الإضافي في الدقيقة 97.

الديربي الأسطوري 6-0 (2002) : في الأشهر فصول ديربي القارات شراسة، فرض فنربخشة هيمنته الكاملة على غلطة سراي غريمه اللدود. ورغم النقص العددي بعد اللعب بعشرة لاعبين، سجل فنربخشة ستة أهداف من دون رد، واختتمها أوميت أوزات بالهدف الأخير. ولا تزال نتيجة «6-0» جزءًا أساسيًا من تراث النادي.

هاتريك شانلي أمام مانشستر يونايتد (2004) : في مباراة متألقة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، سجل البطل الجماهيري تونجاي شانلي ثلاثية مذهلة، تضمنت ركلة مقصية رائعة، ليُسقط مانشستر يونايتد بقيادة أليكس فيرغسون.

مرج الكاهن: قبل وجود أي بناء خرساني، كانت الأرض التي يقف عليها ملعب شوكرو ساراج أوغلو اليوم تُعرف باسم Papazın Çayırı (مرج الكاهن). وكانت أول ملعب كرة قدم رسمي في البلاد، حيث أُقيمت المباريات الأولى من دوري إسطنبول لكرة القدم.

أرقام وإحصاءات فنربخشة

فنربخشة (Fenerbahçe Spor Kulübü)، الذي تأسس عام 1907، هو أحد أقدم وأنجح وأكثر الأندية متعددة الرياضات جماهيرية في تركيا. ويملك فريق كرة القدم تاريخًا ثريًا مليئًا بالأرقام القياسية الأسطورية وحصيلة ضخمة من الألقاب.

أبرز إنجازات النادي والألقاب

بطولات الدوري التركي : 28 لقبًا

كأس تركيا : 7 ألقاب

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة (رسميًا): مجدات يتكينر (570)، فولكان دميريل (525)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: زكي رضا سبوريل (470)، ليفتر كوتشوكاندونياديس (423)

السلسلة الأطول بلا هزيمة

وبشكل مذهل، فاز فنربخشة بلقبي دوري إسطنبول لكرة القدم في موسمي 1912-13 و1922-23 من دون أن يستقبل هدفًا واحدًا. وفي وقت أقرب، سجل النادي محطة محلية حديثة جديدة بعدما أكمل سلسلة من 32 مباراة متتالية في الدوري من دون هزيمة خلال عامي 2023 و2024.

ماذا يعني الاسم؟

يُترجم اسم «فنربخشة» حرفيًا إلى «حديقة المنارة» بالتركية. وقد سُمي بهذا الاسم نسبة إلى المنارة التاريخية الواقعة على رأس فنربخشة في إسطنبول. وكانت ألوان النادي الأصلية هي الأصفر والأبيض، بما يتماشى مع أزهار النرجس المتفتحة حول المنارة، قبل أن تتغير إلى الأصفر والأزرق الكحلي في عام 1910.

الليلة الأوروبية أمام بوردو

فاجأ فنربخشة الجميع بشكل شهير عندما أقصى بوردو، بطل فرنسا، من الدور الأول لكأس أوروبا في عام 1985. وفي ذلك الوقت، كانت تلك مفاجأة مدوية غيّرت نظرة أوروبا إلى كرة القدم التركية.



