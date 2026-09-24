كيفية شراء تذاكر شالكه 04 لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الألماني والمزيد

بعد ثلاثة أعوام في ظلام الدرجة الثانية الألمانية، عاد شالكه 04 إلى دوري الأضواء. وقد تجاوز متوسط الحضور الجماهيري في فيلتينس أرينا 60,000 متفرج في كل واحد من المواسم الأربعة الماضية، ومن المؤكد أن الملعب سيكون ممتلئًا عن آخره خلال الأشهر المقبلة. ويمكنك الانضمام إلى الجماهير المتحمسة عبر حجز تذاكر مباريات شالكه 04 اليوم.

عندما صعد شالكه 04، الملقب بـ«الملكي الأزرق»، آخر مرة إلى البوندسليغا في موسم 2021/22، هبط مباشرة من جديد، لذا سيكون حريصًا بشدة هذه المرة على تفادي فخ الهبوط. ولذلك، إلى جانب الحفاظ على النجوم الذين ساعدوه على اعتلاء صدارة الدرجة الثانية الألمانية في الموسم الماضي، أضاف أيضًا مواهب جديدة إلى تشكيلته، تتمثل في روبن جوسينس، جونيور دينا إبيمبي، ماكسيميليان فوبر وساتوشي تاناكا.

ورغم البداية البطيئة للموسم الجديد في الدوري، بالخسارة 3-0 خارج أرضه أمام أوجسبورج، رد شالكه 04 بشكل جيد، بعدما فرض التعادل 0-0 على بايرن ميونخ في جلسنكيرشن، ثم حقق فوزه الأول بنتيجة 3-1 على يونيون برلين خارج ملعبه.

دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر، وكيفية حجز مقاعدك في مباريات شالكه 04 هذا الموسم، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار والمزيد.

مباريات شالكه 04 المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (5:30 مساءً) البوندسليغا: إس سي فرايبورج ضد شالكه 04 يوروبا بارك شتاديون (فرايبورج) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (3:30 مساءً) البوندسليغا: شالكه 04 ضد ماينز 05 فيلتينس أرينا (جلسنكيرشن) التذاكر السبت، 24 أكتوبر (3:30 مساءً) البوندسليغا: إف سي كولن ضد شالكه 04 راين إنرجي شتاديون (كولونيا) التذاكر الأربعاء، 28 أكتوبر (6 مساءً) كأس ألمانيا: إس جي دينامو دريسدن ضد شالكه 04 رودولف هاربيج شتاديون (دريسدن) التذاكر السبت، 31 أكتوبر (3:30 مساءً) البوندسليغا: شالكه 04 ضد آر بي لايبزيج فيلتينس أرينا (جلسنكيرشن) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (7:30 مساءً) البوندسليغا: هوفنهايم ضد شالكه 04 بري زيرو أرينا (زينسهايم) التذاكر السبت، 21 نوفمبر (6:30 مساءً) البوندسليغا: شالكه 04 ضد شتوتجارت فيلتينس أرينا (جلسنكيرشن) التذاكر السبت، 28 نوفمبر (3:30 مساءً) البوندسليغا: بادربورن ضد شالكه 04 هوم ديلوكس أرينا (بادربورن) التذاكر السبت، 5 ديسمبر (سيُحدد لاحقًا) البوندسليغا: شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند فيلتينس أرينا (جلسنكيرشن) التذاكر

كيفية شراء تذاكر شالكه 04

يجب شراء التذاكر الرسمية لمباريات شالكه 04 مباشرة عبر «S04 Ticketshop». كما أن المنصة متاحة بالكامل باللغة الإنجليزية عبر «S04 Ticketshop English».

ستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني عبر الإنترنت لتصفح المباريات المتاحة وحجز مقاعدك. التذاكر تكون مخصصة باسمك، ما يعني أنه قد يتم التحقق من هويتك عند بوابات فيلتينس أرينا عند الدخول.

إذا نفدت التذاكر المخصصة المعتادة، يمكنك الوصول إلى «S04 Ticketbörse»، وهي السوق الثانوية الرسمية الخاصة بشالكه والمدمجة مباشرة في بوابة التذاكر الرئيسية. وهناك، يعرض حاملو التذاكر الموسمية تذاكر المباريات الفردية التي لا يمكنهم استخدامها بشكل آمن وبالقيمة الاسمية المعتادة.

يعمل شالكه 04 بنظام أولوية يمنح أعضاء النادي الرسميين حق الشراء أولًا لما يصل إلى أربع تذاكر لكل مباراة. ونظرًا لأن شالكه يملك واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في ألمانيا، فإن المباريات تنفد كثيرًا خلال هذه المرحلة الحصرية للأعضاء، ما يعني أن التذاكر العادية نادرًا ما تصل إلى الطرح العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات إف سي كولن في السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز مزودي التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يقدم خيارًا موثوقًا للجماهير الراغبة في اقتناص تذاكر اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر شالكه 04؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لشالكه 04 في فيلتينس أرينا عادة بين 15 و20 يورو لمناطق الوقوف، وبين 26 و62 يورو لفئات المقاعد العادية، مع تعديلات طفيفة في المباريات الكبرى مثل الديربيات المحلية.

ويعتمد شالكه 04 هيكل تسعير بالقيمة الاسمية عبر فئات ومناطق مختلفة في فيلتينس أرينا على النحو التالي:

الوقوف (Stehplatz) : مدرجات الجماهير ومناطق الوقوف التقليدية، مثل نوردكورفه الشهيرة. نطاق الأسعار: 15 إلى 20 يورو.

فئات الجلوس 1-4 : مقاعد عادية موزعة على المستويين العلوي والسفلي. نطاق الأسعار: 26 إلى 62 يورو.

الفئة 0 (المقاعد المميزة) : أقسام الدرجة السفلية في المنصة الرئيسية وخلف خط المنتصف، مثل البلوكات P وQ وD1 وD2 وC1 وC2. أسعار هذه الفئة أعلى.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج معرفته عن فيلتينس أرينا

يعد فيلتينس أرينا، المعروف في الأصل باسم أرينا أوف شالكه، ملعبًا متعدد الأغراض ذا شهرة عالمية يقع في جلسنكيرشن بألمانيا. ويشتهر بأنه واحد من أكثر الملاعب تقدمًا وابتكارًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق، كما أنه يمثل الملعب الرئيسي المفعم بالحماس لنادي شالكه 04، أحد أندية البوندسليغا.

تبلغ السعة الجماهيرية للملعب في مباريات الدوري 62,271 متفرجًا، بما في ذلك مناطق الوقوف، بينما تبلغ سعته في المباريات الدولية 54,740 متفرجًا، بجميع المقاعد.

في أواخر التسعينيات، كان ملعب شالكه القديم، باركشتاديون، يعاني بوضوح من تقادم شديد. وبعد تتويج النادي التاريخي بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، ومع اقتراب احتفاله بالمئوية، تسارعت الخطط لبناء ملعب مستقبلي.

بدأ تشييد الملعب الحالي في أواخر عام 1998. وعندما افتتح في عام 2001، دخل التاريخ كأول ملعب في ألمانيا يُمول بالكامل من القطاع الخاص من دون دعم حكومي.

لحظات لا تُنسى في فيلتينس أرينا

مباراة الافتتاح (2001) : افتُتح الملعب ببطولة ودية جمعت بين شالكه وبوروسيا دورتموند وإف سي نورنبرج. واللافت أن أول هدف في الملعب لم يسجله لاعب كرة قدم، بل نجم البوب ليونيل ريتشي، الذي قدم عرضًا في حفل الافتتاح وركل الكرة إلى الشباك!

نهائي دوري أبطال أوروبا 2004 : تغلب بورتو بقيادة جوزيه مورينيو بشكل شهير على موناكو بنتيجة 3-0 ليرفع الكأس.

يورو 2024 : استضاف الملعب عددًا من مباريات البطولة، كما فعل أيضًا خلال كأس العالم 2006.

الرقم القياسي العالمي للحضور في هوكي الجليد: أُقيمت المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لهوكي الجليد 2010 في فيلتينس أرينا. واحتشد 77,803 مشجعين في الملعب لمشاهدة ألمانيا ضد الولايات المتحدة على حلبة جليد أُعدت خصيصًا، مسجلين رقمًا قياسيًا عالميًا في ذلك الوقت.

أرقام وإحصائيات شالكه 04

يعد شالكه 04، واسمه الكامل Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.، والذي تأسس عام 1904، واحدًا من أكثر أندية كرة القدم الألمانية عراقة ويحظى بدعم جماهيري كبير.

وينتمي النادي إلى مدينة جلسنكيرشن الصناعية المعروفة بتعدين الفحم، ويمتلك إرثًا ثريًا يبرزه تفوقه المحلي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ومجده القاري في التسعينيات، إلى جانب قاعدته الجماهيرية الضخمة في العصر الحديث.

إنجازات النادي وأبرز ألقابه

أبطال ألمانيا (ما قبل البوندسليغا) : 7 ألقاب (1934، 1935، 1937، 1939، 1940، 1942، 1958)

كأس ألمانيا : 5 ألقاب (1937، 1972، 2001، 2002، 2011)

كأس السوبر الألماني : لقب واحد (2011)

كأس الاتحاد الأوروبي / الدوري الأوروبي : لقب واحد (1997)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: كلاوس فيشتل (556)، نوربرت نيجبور (455)

الأكثر تسجيلًا: كلاوس فيشر (226)، برنهارد كلودت (142)

أول ثنائية ألمانية

في عام 1937، أصبح شالكه 04 أول نادٍ في تاريخ كرة القدم الألمانية يحقق الثنائية المحلية، أي بطولة ألمانيا وكأس ألمانيا في العام التقويمي نفسه.

ممشى الفحم

يضم فيلتينس أرينا الخاص بشالكه 04 نفق دخول أصحاب الأرض، وقد صُمم خصيصًا ليبدو ويمنح الإحساس بمنجم فحم تحت الأرض. ويأتي ذلك تكريمًا لـ«عمال المناجم»، الذين أسسوا النادي ومولوا سنواته الأولى.

عملاق العضوية العالمية

رغم مروره بهبوطات درامية ومتقلبة وأزمات مالية، يضم شالكه 04 نحو 210,000 عضو رسمي في النادي. وهذا يضعه في المركز الثالث بين أكبر أندية ألمانيا، وبشكل مريح ضمن أكبر ستة أندية رياضية في العالم من حيث عدد الأعضاء.



