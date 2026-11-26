تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، المعروف سابقًا بكأس أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في عام 2024. ورغم تصدّره قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة بفارق ثمانية ألقاب، لم يتوقف ريال مدريد عن السعي إلى المزيد من الألقاب. ويمكنك الانضمام إلى جماهيره في برنابيو وخارجه بحجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كل من الموسمين الماضيين، شهدت جماهيره مواجهات مثيرة، منها انتصارات لا تُنسى على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-0) وموناكو (6-1) وبوروسيا دورتموند (5-2).

ويمكن للجماهير توقّع المزيد من المواجهات المثيرة في مرحلة الدوري هذا الموسم، إذ يلتقي فريق جوزيه مورينيو بأرسنال ولاسك. وسيزور ريال مدريد لندن للمرة الثانية أيضًا، حيث يستضيفه شاختار دونيتسك على ملعب ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي، في مواجهتهما يوم 27 يناير.

يقدّم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية الحصول على مقاعد في مباريات ريال مدريد المقبلة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

الموعد (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) أرسنال ضد ريال مدريد التذاكر ملعب الإمارات (خارج الأرض) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) ريال مدريد ضد لاسك التذاكر برنابيو (على أرضه) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد التذاكر ستامفورد بريدج، لندن (خارج الأرض)

كيفية شراء تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات البيع الإلكترونية للنادي، Real Madrid Tickets وEntradas. ولا تُطرح التذاكر للبيع قبل المباريات بأشهر، بل يبدأ النادي عادةً طرحها قبل المباراة المعنية بنحو 10 إلى 12 يومًا، وفق مراحل بيع ذات أولوية صارمة:

1. المرحلة الأولى: أعضاء النادي (Socios)، يحصلون على أول فرصة للشراء، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوعين.

2. المرحلة الثانية: أعضاء مدريدستا بريميوم، يحصل حاملو البطاقات على فترة الشراء الحصرية التالية، عادةً قبل انطلاق المباراة بـ7 إلى 8 أيام.

3. المرحلة الثالثة: الجمهور العام، تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أيام.

وفي مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد طلبًا مرتفعًا، كثيرًا ما تنفد التذاكر خلال مراحل البيع للأعضاء، فلا يتبقى للجمهور العام سوى عدد ضئيل منها أو لا يتبقى شيء.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر ريال مدريد، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على تذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عادةً من 100 يورو للمباريات العادية في مرحلة الدوري، وترتفع كثيرًا لتصل إلى 300 أو 400 يورو وأكثر للمقاعد العادية المميزة، بحسب موقعها ومرحلة البطولة. وتبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية من 375 يورو.

يصنّف ريال مدريد مبارياته على أرضه ضمن فئات مختلفة تحدد الأسعار الأساسية:

الفئة أ : مخصصة للمباريات ذات الأهمية الكبيرة، مثل الكلاسيكو أو الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما ترتفع الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة.

: مخصصة للمباريات ذات الأهمية الكبيرة، مثل الكلاسيكو أو الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما ترتفع الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة. الفئة ب : مباريات مرحلة الدوري الأوروبية العادية، مثل المواجهات أمام فرق كآر بي لايبزيج أو آيندهوفن، والمباريات المحلية ذات المستوى الأعلى.

: مباريات مرحلة الدوري الأوروبية العادية، مثل المواجهات أمام فرق كآر بي لايبزيج أو آيندهوفن، والمباريات المحلية ذات المستوى الأعلى. خصومات الأعضاء: يحصل أعضاء النادي الرسميون (Socios) وأعضاء مدريدستا بريميوم على خصم يتراوح بين 20% و30% من الأسعار الرسمية المعتادة للجمهور عند الشراء مباشرةً عبر بوابة تذاكر ريال مدريد الرسمية.

تابع الموقع الرسمي لريال مدريد للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لا تخلو مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من الإثارة. فقد شهدت كل مباراة من مبارياته الأوروبية العشر الأخيرة ثلاثة أهداف على الأقل. إليك نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2026: