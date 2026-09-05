كيفية شراء تذاكر ريال سوسيداد لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الإسباني والمزيد

أحرز ريال سوسيداد أول ألقابه منذ ستة مواسم عندما تُوِّج بطلاً لكأس ملك إسبانيا في أبريل الماضي. ويتطلع الفريق القادم من سان سيباستيان الآن إلى استثمار ذلك النجاح في الكأس كنقطة انطلاق تدفعه للصعود في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2026/27. ويمكنك حجز تذاكر مباريات ريال سوسيداد اليوم.

كما مثّل التتويج بكأس ملك إسبانيا مناسبة بارزة لمدرب ريالا، بيليجرينو ماتاراتسو، بعدما أصبح أول مدرب أمريكي يفوز بلقب كبير في أي من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وكان ذلك إنجازاً ضخماً بالنظر إلى أنه لم يتولَّ المهمة إلا في ديسمبر الماضي. والآن يحظى بموسم كامل لمواصلة صنع الفارق.

وإذا كان فوزا ريال سوسيداد السابقان بكأس ملك إسبانيا في الحقبة الحديثة مؤشرين يُعتد بهما، فإن "تشوري-أوردين" قد يكون على موعد مع حملة إيجابية في الدوري الإسباني. فبعد الفوز بالكأس في عامي 1987 و2020، أنهى الفريق الموسم التالي في المركزين الثاني والخامس على التوالي في الدوري الإسباني.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية تأمين مقاعد في مباريات ريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات ريال سوسيداد المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الخميس، 17 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ريال سوسيداد ضد بورنموث ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: فالنسيا ضد ريال سوسيداد ملعب ميستايا (فالنسيا) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو دي لا كورونيا ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (6.45 مساءً) الدوري الأوروبي: يونيون سان جيلواز ضد ريال سوسيداد ملعب ستاد جوزيف ماريان (فوريست) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: مالاجا ضد ريال سوسيداد استاد لا روزاليدا (مالاجا) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ليلستروم ضد ريال سوسيداد ملعب أوروسن (ليلستروم) يُحدد لاحقاً الأحد، 25 أكتوبر (8 مساءً) الدوري الإسباني: ريال سوسيداد ضد ليفانتي ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (8 مساءً) الدوري الإسباني: أتلتيك كلوب ضد ريال سوسيداد ملعب سان ماميس (بلباو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ريال سوسيداد

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال سوسيداد مباشرة من مكتب التذاكر الإلكتروني للنادي، وعادة ما تُفتح المبيعات للجمهور قبل كل مباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وإذا تبقت أي تذاكر، يمكنك شراؤها شخصياً من شباك تذاكر أنويتا (ريالي أرينا) في سان سيباستيان خلال الأيام التي تسبق المباراة أو قبل انطلاقها مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات ريال سوسيداد من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يقدم خياراً موثوقاً للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال سوسيداد؟

عادة ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات ريال سوسيداد، عند شرائها مباشرة من النادي، بين 25 و90 يورو أو أكثر للتذاكر العادية، بينما تبدأ خيارات الضيافة المميزة من نحو 120 إلى 150 يورو أو أكثر.

لكن الأسعار تختلف بحسب مكان الجلوس داخل ريالي أرينا (ملعب أنويتا) وقيمة المنافس. وتأتي مباريات الدوري الإسباني الكبرى أمام فرق مثل ريال مدريد أو برشلونة، أو ديربي الباسك ضد أتلتيك بلباو، في قمة هيكل التسعير.

وتنقسم مقاعد ملعب أنويتا بشكل عام إلى المناطق التالية:

فوندو نورتي (المدرج الشمالي) وفوندو سور (المدرج الجنوبي) : يقعان مباشرة خلف المرميين. ويشملان منطقة الغناء الصاخبة الخاصة بأيتور زاباليتا. وهي الأفضل لمن يبحث عن أجواء حماسية بميزانية محدودة. (نطاق الأسعار: 20 إلى 50 يورو)

تريبونا إيستي (المدرج الشرقي) : يمتد على طول جانب الملعب المقابل لمقاعد البدلاء. ويوفر رؤية جانبية ممتازة وواضحة للتحركات التكتيكية. (نطاق الأسعار: 40 إلى 75 يورو)

تريبونا برينسيبال (المدرج الرئيسي/الغربي) : المدرج الأبرز الممتد على طول جانب الملعب، ويضم ممرات دخول اللاعبين ومقاعد البدلاء والمناطق الإعلامية. وتُعد المقاعد السفلية الوسطى هنا الأغلى بين التذاكر العادية. (نطاق الأسعار: 60 إلى 90 يورو)

باقات الضيافة / VIP : مقصورات مميزة وصالات للشركات. وتشمل مقاعد VIP مبطنة، وخدمات ضيافة بالمأكولات الباسكية، وإمكانية دخول الصالات. (نطاق الأسعار: 120 إلى 400 يورو أو أكثر)

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة مدى التوفر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنويتا

يُعد ملعب أنويتا، المعروف تجارياً باسم ريالي أرينا، ملعب كرة قدم شهيراً في سان سيباستيان. وهو الملعب الرئيسي لنادي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني منذ افتتاحه عام 1993.

وقبل أنويتا، أمضى ريال سوسيداد 80 عاماً وهو يلعب في ملعب أتوتشا المحبوب والضيق والعريق للغاية. وبحلول أوائل التسعينيات، لم يعد أتوتشا يتسع إلا لما يصل إلى 17,000 مشجع، وهو ما كان أقل بكثير من احتياجات القاعدة الجماهيرية المتنامية للنادي. ولذلك بنت المدينة ملعب أنويتا لمنح النادي مساحة أوسع.

ولأن ملعب أنويتا يُعد أحد الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 من FIFA، فقد خضع مؤخراً لتحديث آخر بقيمة 10 ملايين يورو لرفع سعته إلى أكثر من 42,000 مقعد. ويضمن ذلك استيفاءه لمعايير FIFA الصارمة، إلى جانب تطوير شاشاته الرقمية ومناطقه الإعلامية.

مباريات لا تُنسى في ملعب أنويتا:

ريال سوسيداد 2-2 ريال مدريد (أغسطس 1993) : كانت هذه المباراة الودية أول مباراة كرة قدم تُقام على الإطلاق في أنويتا. وسجل أسطورة ريال سوسيداد لورين أول هدف تاريخي في الملعب، بينما سجل المهاجم الأسطوري إيميليو بوتراغينيو أول أهداف الفريق الزائر.

ريال سوسيداد 8-1 ألباسيتي بالومبييه (مايو 1996) : لا يزال هذا الانتصار الكاسح يمثل أكبر فوز لريال سوسيداد على الإطلاق داخل ملعب أنويتا.

ريال سوسيداد 2-0 أولمبيك ليون (أغسطس 2013) : بعد غياب دام عقداً عن نخبة أوروبا، استضاف أنويتا إياب الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. وسجل كارلوس فيلا ثنائية رائعة حسمت فوزاً إجمالياً بنتيجة 4-0، وأشعلت احتفالات صاخبة في المدرجات.

تقليد الصاروخ: تمتلك سان سيباستيان تقليداً أسطورياً يتعلق بالألعاب النارية. وعندما يلعب ريال سوسيداد على أرضه، يطلق أحد مسؤولي النادي صواريخ في السماء من منطقة الملعب حتى تعرف المدينة بأكملها النتيجة. صاروخ واحد يعني أن الفريق الضيف سجل للتو، وصاروخان يعنيان أن ريال سوسيداد سجل!

أرقام وإحصائيات ريال سوسيداد

يتمتع ريال سوسيداد، الذي يتخذ من سان سيباستيان مقراً له، بـ"عصر ذهبي" تاريخي خلال الثمانينيات، وقد رسخ مكانته كقوة ثابتة في الدوري الإسباني.

ألقاب النادي وأبرز الإنجازات

الدوري الإسباني (الدرجة الأولى) : لقبان (1980-81، 1981-82)

كأس ملك إسبانيا (الكأس الإسبانية) : 4 ألقاب (1909، 1987، 2020، 2026)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ألبرتو غورريز (599)، جون أندوني لارانياغا (552)

الأكثر تسجيلاً: خيسوس ماريا ساتروستيغي (163)، ميكيل أويارزابال (133)

سياسة الباسك فقط

اتبع ريال سوسيداد تاريخياً سياسة صارمة في التعاقدات تقتصر على أبناء إقليم الباسك، على غرار أتلتيك بلباو. وكسر هذا التقليد الممتد عبر أجيال عندما تعاقد مع المهاجم الإيرلندي جون ألدريدج في عام 1989. ومهّد وصول ألدريدج الطريق أمام نجوم أجانب لاحقين مثل داركو كوفاتشيفيتش وأنطوان جريزمان.

أكاديمية عالمية المستوى

تحظى أكاديمية الشباب الشهيرة للنادي، التي تُعرف باسم "زوبييتا"، بتقدير كبير. وهي مسؤولة عن تطوير نجوم عالميين وفائزين بكأس العالم مثل تشابي ألونسو، وأنطوان جريزمان، وميكيل أويارزابال، ومارتن زوبيميندي.

الدعم الملكي

تأسس النادي في عام 1909، ومُنح لقب "ريال" الذي يعني "ملكي" من الملك ألفونسو الثالث عشر في عام 1910، لأن سان سيباستيان كانت المقر الصيفي الرسمي للملكية الإسبانية.



