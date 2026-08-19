كيفية شراء تذاكر تشيفاس غوادالاخارا لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري المكسيكي والمزيد

قد لا يكون فريق CD Guadalajara، المنافس في Liga MX والمعروف جماهيريًا باسم تشيفاس، قد حقق أي لقب منذ ما يقرب من عقد، لكن ذلك لا يمنع جماهيره من الحلم بالمجد. يمكنك الانضمام إلى جماهير روجيبلانكوس المتحمسة في Estadio Akron ومتابعة أجواء مثيرة من كرة القدم المكسيكية عبر حجز التذاكر اليوم.

يملك تشيفاس واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في العالم. وإلى جانب تمتعه بدعم هائل بين متابعي كرة القدم المكسيكية، فإنه يحظى أيضًا بأعداد ضخمة من الجماهير التي تسانده على الجانب الآخر من الحدود في الولايات المتحدة.

ومع تبقي مواجهات ملحمية في Liga MX، بما في ذلك قمة الديربي الكبرى، Clásico Nacional، بين CD Guadalajara وClub America، فإن هذه هي الفرصة المثالية لتستمتع بكل ما يقدمه مشهد كرة القدم المكسيكية.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر الخاصة بمباريات CD Guadalajara، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات تشيفاس جوادالاخارا المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (5.07 مساءً) تشيفاس ضد Club Tijuana Akron Stadium ‏(زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر السبت، 29 أغسطس (5 مساءً) CF Pachuca ضد تشيفاس Estadio Hidalgo ‏(باتشوكا) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (5 مساءً) Atlético de San Luis ضد تشيفاس Estadio Alfonso Lastras ‏(سان لويس بوتوسي) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (6 مساءً) تشيفاس ضد Pumas UNAM Akron Stadium ‏(زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (9 مساءً) Club América ضد تشيفاس Estadio Azteca ‏(مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (5.07 مساءً) تشيفاس ضد Querétaro FC Akron Stadium ‏(زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (7 مساءً) Atlas FC ضد تشيفاس Estadio Jalisco ‏(جوادالاخارا) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (5.07 مساءً) تشيفاس ضد Tigres UANL Akron Stadium ‏(زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر الثلاثاء، 20 أكتوبر (9.07 مساءً) تشيفاس ضد Club Necaxa Akron Stadium ‏(زابوبان، جوادالاخارا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر تشيفاس جوادالاخارا

لشراء التذاكر الرسمية لمباريات تشيفاس جوادالاخارا على أرضه، يجب شراؤها عبر الإنترنت من خلال Boletomóvil، وهو الشريك الرسمي الحصري للنادي في بيع التذاكر. التذاكر المشتراة من هنا رقمية بالكامل، وموثقة، ومرتبطة مباشرة بأجهزة مسح الدخول إلى الملعب.

إذا تبقت أي تذاكر بعد نافذة البيع عبر الإنترنت، فيمكن شراؤها مباشرة من شبابيك التذاكر الفعلية في Estadio Akron مع الاقتراب من يوم المباراة.

ومع ذلك، وبسبب ارتفاع الطلب المحلي، فإن المواجهات الكبرى، مثل Clásico Nacional ضد Club América، تنفد تذاكرها بالكامل عبر الإنترنت في كثير من الأحيان قبل فتح الشبابيك الفعلية أصلًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات تشيفاس من السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر تشيفاس جوادالاخارا؟

تبدأ أسعار تذاكر Chivas de Guadalajara عادة بين 25 و50 دولارًا أمريكيًا لمباريات Liga MX العادية في الموسم المنتظم.

أما في المباريات عالية الأهمية، مثل "El Clásico Nacional" ضد Club América أو مواجهات الأدوار الإقصائية في Liguilla، فغالبًا ما ترتفع الأسعار إلى 250 دولارًا أمريكيًا أو أكثر بسبب الطلب الهائل.

تنقسم خريطة المقاعد في Estadio Akron إلى مستويين رئيسيين: المستوى السفلي (Tribuna 1 / T1) والمستوى العلوي (Tribuna 2 / T2). وتقع المقاعد الأعلى سعرًا في T1.

عرض خاص للطلاب: إذا كنت طالبًا متوجهًا إلى Estadio Akron، فإن تشيفاس يقدم أحيانًا عرضًا خاصًا في يوم المباراة يتيح تذاكر بقيمة 10 دولارات أمريكية في الجهة الجنوبية السفلية لأول 1000 طالب يقدمون بطاقة هوية سارية في شباك تذاكر الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوفر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Estadio Akron

Estadio Akron، المعروف سابقًا باسم Estadio Omnilife وEstadio Chivas، هو ملعب متعدد الاستخدامات في زابوبان، بالقرب من جوادالاخارا.

ومنذ افتتاحه في عام 2010، أصبح الملعب الرئيسي لفريق CD Guadalajara، المنافس في Liga MX، المعروف أيضًا باسم تشيفاس.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف Estadio Akron العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى.

وأقام فيه كل من Elton John وColdplay وThe Weeknd وShakira حفلات موسيقية، كما خاض أسطورة الملاكمة المكسيكية Canelo Alvarez نزالًا أمام John Ryder في الملعب عام 2023.

وفي كأس العالم FIFA 2026، بلغت سعة Estadio Akron 48,000 متفرج. واستضاف أربع مباريات في دور المجموعات، من بينها مواجهة أوروغواي ضد إسبانيا.

أرقام وإحصائيات تشيفاس جوادالاخارا

يعد Club Deportivo Guadalajara، المعروف على نطاق واسع باسم تشيفاس، واحدًا من أكثر أندية كرة القدم عراقة ونجاحًا في تاريخ المكسيك. ويشتهر النادي عالميًا بتقاليده الصارمة والثابتة في الاعتماد على اللاعبين المكسيكيين، ما يجعله مصدرًا هائلًا للفخر الوطني.

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

ألقاب Liga MX (12): 1956–57، 1958–59، 1959–60، 1960–61، 1961–62، 1963–64، 1964–65، 1986–87، Verano 1997، Apertura 2006، Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63، 1969–70، Apertura 2015، Clausura 2017

دوري أبطال الكونكاكاف (2): 1962، 2018

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: Juan Jasso (433)، Jose Villegas (428)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: Omar Bravo (160)، Salvador Reyes (122)

البداية المثالية

يحمل تشيفاس الرقم القياسي في Liga MX لأطول سلسلة انتصارات في بداية موسم واحد، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية في مستهل منافسات Bicentenario 2010.

حقبة El Campeonísimo (1956–1965)

شهد العصر الذهبي المطلق للنادي فترة هيمنة تشيفاس الصارمة على كرة القدم المكسيكية، إذ فاز بـ7 ألقاب دوري خلال 9 سنوات، من بينها سلسلة مذهلة من 4 ألقاب متتالية بين 1958 و1962. كما خاض هذا الفريق الأسطوري جولات عالمية تاريخية، اختبر خلالها هويته المكسيكية الخالصة مباشرة أمام عمالقة أوروبا مثل برشلونة.







