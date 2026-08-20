بعد أن أنهى بنفيكا الموسم الماضي خارج أول مركزين في الدوري البرتغالي للمرة الأولى خلال أربع سنوات، سيتركز اهتمامه على تحقيق خطوات إيجابية في هذا الموسم. ويمكنك الانضمام إلى جماهير بنفيكا المتحمسة التي تحتشد في ملعب استاديو دا لوز الشهير لدعم فريقها كل أسبوع، من خلال حجز التذاكر اليوم.

قد يكون الطلب على مشاهدة بنفيكا، أكثر الأندية تتويجًا في البرتغال، والذي يملك ما يقدَّر بنحو 14 مليون مشجع حول العالم وأكثر من 400,000 عضو في النادي، مرتفعًا، لكن لا تفقد الأمل بعد.

الإثارة مضمونة عندما ينزل بنفيكا إلى أرض الملعب. كتيبة ماركو سيلفا تسجل الأهداف بغزارة، وقد أحرزت 5 أهداف أو أكثر في عدد من المناسبات خلال الشهر الافتتاحي فقط من الموسم. ويواصل فانجيليس بافليديس قيادة الخط الأمامي بأناقة، وسيطمح إلى إضافة المزيد إلى رصيده من الهاتريك.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية حجز مقاعد في مباريات بنفيكا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات بنفيكا المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة الموقع التذاكر الاثنين، 31 أغسطس (6.45 مساءً) بنفيكا ضد إشتوريل استاديو دا لوز (لشبونة) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) ماريتيمو ضد بنفيكا استاديو دو ماريتيمو (فونشال، ماديرا) التذاكر الأربعاء، 9 سبتمبر (8.15 مساءً) موريرينسي ضد بنفيكا باركي دي جوجوش كومينداتور جواكيم دي ألميدا فريتاس (موريرا دي كونيغوش) التذاكر السبت، 12 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) بنفيكا ضد جيل فيسنتي استاديو دا لوز (لشبونة) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) بورتو ضد بنفيكا استاديو دو دراغاو (بورتو) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) بنفيكا ضد فيتوريا غيماريش استاديو دا لوز (لشبونة) التذاكر السبت، 24 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) سانتا كلارا ضد بنفيكا إستاديو دي ساو ميغيل (بونتا ديلغادا، الأزور) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر (7 مساءً) كأس الرابطة: بنفيكا ضد جيل فيسنتي استاديو دا لوز (لشبونة) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (يُحدد لاحقًا) بنفيكا ضد ألفيركا استاديو دا لوز (لشبونة) التذاكر

كيفية شراء تذاكر بنفيكا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات بنفيكا حصريًا عبر القنوات الرقمية للنادي أو المتاجر الفعلية المعتمدة. ويوجد مكتب التذاكر الرئيسي (Bilheteira Centenário) في استاديو دا لوز. كما يمكن الحصول على التذاكر غير الإلكترونية من متجر بنفيكا الرسمي Jardim do Regedor في وسط لشبونة.

تميل تذاكر المباريات إلى الطرح عبر نوافذ بيع متدرجة:

المرحلة 1: حاملو Red Pass، إذ يحصل أصحاب التذاكر الموسمية على نافذة قصيرة لتأكيد مقاعدهم أو شراء مخصصات إضافية.

المرحلة 2: Sócios (أعضاء النادي)، إذ يحصل الأعضاء المسجلون برسوم محدثة على أولوية الوصول بعد ذلك. وتبدأ هذه المرحلة عادة قبل يوم المباراة بنحو 7 إلى 14 يومًا.

المرحلة 3: البيع العام، وإذا تبقت أي مقاعد، تُطرح للجمهور العام قبل المباراة بنحو أسبوع.

ملاحظة: تحذير «الثلاثة الكبار»؛ فالتذاكر الخاصة بالمباريات عالية الأهمية مثل ديربي لشبونة (ضد سبورتينغ لشبونة) وO Clássico (ضد إف سي بورتو) ومباريات دوري أبطال أوروبا، نادرًا ما تصل إلى البيع العام لأن الأعضاء يحجزونها في المرحلة 2. أما في مباريات الدوري العادية، فإتاحة التذاكر للجمهور العام مرجحة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات بنفيكا في السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بنفيكا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للمباريات على موقع نادي بنفيكا عادة بين 15 و40 يورو لأعضاء النادي (Sócios)، وبين 30 و90 يورو للجمهور العام في مواجهات الدوري البرتغالي المعتادة.

أما في المباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي O Clássico ضد إف سي بورتو أو الليالي الأوروبية، فقد ترتفع الأسعار الرسمية الأساسية إلى ما بين 100 و180 يورو، بينما يمكن أن ترتفع باقات الضيافة المميزة إلى مستويات أعلى بكثير.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاديو دا لوز

يقع استاديو دا لوز في لشبونة، وهو الملعب الشهير لنادي بنفيكا وأحد أبرز ملاعب كرة القدم في أوروبا. ويحمل رسميًا اسم استاديو دو سبورت لشبونة إي بنفيكا، ويُعرف بلقب «A Catedral» (الكاتدرائية) بين مشجعي كرة القدم حول العالم.

افتُتح استاديو دا لوز الأصلي في عام 1954، وكان ملعبًا خرسانيًا ضخمًا. وبحلول أواخر الثمانينيات، ارتفعت سعته إلى 120,000 متفرج، ما جعله أكبر ملعب في أوروبا آنذاك.

وكجزء من عملية الاستضافة لبطولة يورو 2004، جرى هدم الهيكل التاريخي الأصلي بالكامل. وافتُتح الملعب الجديد الحالي فائق الحداثة والمخصص بالكامل للمقاعد في أكتوبر 2003 بسعة أولية بلغت 65,647.

ومن المباريات التي لا تُنسى التي أقيمت في استاديو دا لوز ما يلي:

نهائي يورو 2004 : صدمت اليونان العالم بفوزها على البرتغال المضيفة 1-0 لتحصد لقب بطولة أوروبا.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 : حسم ريال مدريد لقبه الأوروبي العاشر التاريخي بفوزه على غريمه المديني أتلتيكو مدريد 4-1 بعد وقت إضافي.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 : في ظروف فريدة فرضتها فترة الجائحة، تغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 1-0 خلف أبواب مغلقة ليحصد الثلاثية.

تكريم أوزيبيو: خارج الملعب يقف تمثال برونزي شهير لأوزيبيو، أعظم لاعب في تاريخ بنفيكا. وبعد وفاته في 2014، تحول التمثال إلى مزار عاطفي ضخم غطته الأوشحة من جماهير جاءت من مختلف أنحاء العالم.

أرقام وإحصاءات بنفيكا

يُعد بنفيكا (Sport Lisboa e Benfica) أكثر أندية كرة القدم تتويجًا في البرتغال، إذ يملك رقمًا قياسيًا يبلغ 88 لقبًا كبيرًا، ما يرسخ مكانته كواحدة من أكثر المؤسسات الرياضية شهرة في أوروبا. ويمثله تميمه الشهير، النسر فيتوريا، ويقف بنفيكا كأحد عمالقة كرة القدم القارية.

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

الدوري البرتغالي (Primeira Liga) : 38 لقبًا

كأس البرتغال (Taça de Portugal) : 26 لقبًا

كأس أوروبا : لقبان

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: نيني (575)، أنتونيو فيلوسو (538)

الأكثر تسجيلًا: أوزيبيو (473)، جوزيه أجواس (379)

الأكثر تتويجًا

رفع قلب الدفاع البرازيلي لويزاو رقمًا قياسيًا بلغ 20 لقبًا خلال فترته الطويلة قائدًا للنادي.

أبطال بلا هزيمة

خلال موسم 1972–73، أصبح بنفيكا أول نادٍ برتغالي يفوز بالدوري من دون أي هزيمة، بعدما حقق 28 انتصارًا وتعادلين.

تحليق التميمة

قبل كل مباراة على أرضه في استاديو دا لوز، يحلق نسر النادي الأصلع الحي، Águia Vitória، حول الملعب بالكامل قبل أن يحط بدقة فوق درع في أرضية الملعب، ليكمل شعار النادي الرسمي على أرض الواقع. وتقول الأسطورة إنه إذا دار النسر حول الملعب مرتين قبل الهبوط، فإن بنفيكا سيفوز بالمباراة.















