عاد إبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، يأمل في البقاء لفترة أطول تحت قيادة جاري أونيل. ويمكنك حجز مقعد في ملعب بورتمان رود أو في مباريات الفريق خارج أرضه بشراء التذاكر اليوم.

لا يزال مشجعو إبسويتش تاون يعيشون فرحة إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى، وانتزاع بطاقة الصعود المباشر، وقد استمرت هذه الأجواء الإيجابية مع انطلاق الموسم الجديد.

قدم إبسويتش أداءً لافتًا على أرضه، وأظهر صلابة في مبارياته خارج ملعبه، وهي سمة سيحتاج إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أراد تفادي الهبوط.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية الحصول على تذاكر مباريات إبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات إبسويتش تاون المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت، 31 أكتوبر (الساعة 3 مساءً) هال سيتي ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب إم كيه إم (خارج الأرض) الأحد، 8 نوفمبر (الساعة 2 مساءً) إبسويتش تاون ضد بورنموث التذاكر بورتمان رود (على الأرض) السبت، 21 نوفمبر (الساعة 3 مساءً) توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) السبت، 28 نوفمبر (الساعة 5:30 مساءً) إبسويتش تاون ضد أستون فيلا التذاكر بورتمان رود (على الأرض) الثلاثاء، 1 ديسمبر (الساعة 8 مساءً) كوفنتري سيتي ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي (خارج الأرض) السبت، 5 ديسمبر (الساعة 8 مساءً) ليدز يونايتد ضد إبسويتش تاون التذاكر إيلاند رود (خارج الأرض) السبت، 12 ديسمبر (الساعة 3 مساءً) إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر بورتمان رود (على الأرض) الأحد، 20 ديسمبر (الساعة 2 مساءً) برايتون آند هوف ألبيون ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب أمريكان إكسبريس (خارج الأرض) السبت، 26 ديسمبر (الساعة 3 مساءً) إبسويتش تاون ضد برينتفورد التذاكر بورتمان رود (على الأرض) الأربعاء، 30 ديسمبر (الساعة 8:15 مساءً) إبسويتش تاون ضد تشيلسي التذاكر بورتمان رود (على الأرض) السبت، 2 يناير (الساعة 3 مساءً) آرسنال ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب الإمارات (خارج الأرض) الأربعاء، 6 يناير (الساعة 7:30 مساءً) إبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (على الأرض)

كيفية شراء تذاكر إبسويتش تاون

تُعد بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي الوسيلة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر إبسويتش تاون الرسمية. ويتعين عليك إنشاء حساب رقمي للنادي وتسجيل الدخول إليه عبر نظام الدخول الموحد.

يمكن أيضًا شراء التذاكر شخصيًا من متجر النادي «بلانيت بلو» في بورتمان رود. لكن تجدر الإشارة إلى أن الشراء حضوريًا لا يكون ممكنًا عادةً إلا في غير أيام المباريات، وفي الحالات النادرة التي تظل فيها تذاكر متاحة.

مواعيد ومراحل طرح التذاكر

مرحلة البيع التوقيت والشروط قرعة التذاكر تفتح قبل المباراة بنحو 4 أسابيع. وتُخصص حصريًا لأعضاء «سوبر بلوز» من غير حاملي التذاكر الموسمية. ويمكن للأعضاء التقدم بطلبات فردية أو ضمن مجموعات. البيع بأولوية الأعضاء يُمنح الفائزون في القرعة فرصة الشراء أولًا. ثم تُخصص فترة للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة أو لبقية أعضاء «سوبر بلوز» لشراء التذاكر المتبقية، بحد أقصى تذكرة واحدة لكل عضو. إعادة بيع التذاكر الموسمية تستمر حتى يوم المباراة بحسب التذاكر المتاحة. فإذا تعذر على حامل تذكرة موسمية حضور مباراة، يمكنه إتاحة مقعده عبر منصة التبادل الرسمية للنادي، ليصبح متاحًا فورًا للشراء من الأعضاء الآخرين المؤهلين. البيع العام لا يبدأ إلا إذا بقيت تذاكر بعد انتهاء جميع مراحل البيع للأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل المباراة بأسبوعين. ونادرًا ما تصل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة إلى هذه المرحلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات إبسويتش تاون من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هب أحد أبرز المواقع لمن يرغبون في الحصول على مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إبسويتش تاون؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إبسويتش تاون في بورتمان رود على تصنيف المباراة، وفئة التخفيض بحسب العمر، ومنطقة الجلوس المختارة.

في موسم 2026/27، جمّد النادي أسعار تذاكر المباريات، محافظًا على هيكل الأسعار الأساسي نفسه الذي اعتمده في الموسم السابق.

تُقسم المباريات إلى فئتين رئيسيتين وفقًا لحجم الطلب ومكانة المنافس:

الفئة أ : المباريات البارزة أمام أندية المراكز الستة الأولى أو المنافسين البارزين، مثل ديربي إيست أنجليا والمباريات أمام فرق الستة الكبار من لندن ومانشستر.

الفئة ب : المباريات الاعتيادية أمام الفرق التي تحتل عادةً مراكز وسط الجدول أو المراكز الأدنى.

يتراوح سعر تذكرة الدخول العام للبالغين، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 27 و38 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب تصنيف المباراة ضمن الفئة أ أو ب، وموقع المقعد في المدرجات العلوية أو السفلية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بورتمان رود

بورتمان رود هو الملعب التاريخي لنادي إبسويتش تاون، وصاحب أكبر سعة بين ملاعب كرة القدم في إيست أنجليا، إذ يضم 30,311 مقعدًا. ويُعد من أكثر ملاعب كرة القدم التقليدية اعتزازًا بها في إنجلترا، وقد استخدمه إبسويتش تاون دون انقطاع منذ عام 1884.

منذ عام 1855، استخدم نادي إيست سوفولك للكريكيت موقع بورتمان رود. وعندما وصل إبسويتش تاون في عام 1884، لعب على أرضية تتداخل مع ساحة الكريكيت، وكان يخلي الموقع كل صيف لاستئناف مباريات الكريكيت.

عقب صدور تقرير تايلور، أصبح بورتمان رود في عام 1992 أول ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدرجات ذات مقاعد في جوانبه الأربعة. وأُعيد بناء المدرجين خلف المرميين خلال توسعات كبرى عند مطلع الألفية، لترتفع السعة إلى أكثر من 30,000 متفرج.

لحظات لا تُنسى في بورتمان رود

الرقم القياسي للحضور: إبسويتش تاون 0-0 ليدز يونايتد (1975) : استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي حضورًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. واحتشد المشجعون في كل زاوية من المدرجات القديمة لمتابعة المواجهة التاريخية.

درس تكتيكي: إبسويتش تاون 3-0 برشلونة (1977) : شهد ملعب ممتلئ بالجماهير تفوق فريق بوبي روبسون الكامل على برشلونة، الذي ضم نجمين من أساطير كرة القدم هما يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، بأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت.

العودة بعد 22 عامًا: إبسويتش تاون 2-0 هدرسفيلد تاون (2024) : أشعل هدفا ويس بيرنز وأوماري هاتشينسون احتفالات عارمة اقتحم خلالها المشجعون أرض الملعب، وتعالت الهتافات بعدما حقق فريق كيران ماكينا الصعود للموسم الثاني على التوالي، وعاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.

الرقم القياسي الأوروبي الاستثنائي: يشتهر بورتمان رود بأنه ملعب بالغ الصعوبة على الفرق الأجنبية. ويحافظ إبسويتش تاون على سجل استثنائي بلا هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية؛ إذ خاض 31 مباراة دون أن يخسر أيًا منها، وتغلب على أندية كبرى مثل ميلان وإنتر وريال مدريد.

نجوم موسيقى البوب: بعيدًا عن كرة القدم، استضاف بورتمان رود أيضًا حفلات موسيقية ضخمة لإلتون جون وفرقة آر إي إم وفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز وبينك. وفي صيف 2025، أحيا إد شيران، النجم العالمي والمشجع لإبسويتش تاون طوال حياته وصاحب حصة أقلية في النادي، ثلاث حفلات تاريخية على مدى ثلاث ليالٍ في الملعب.

أرقام إبسويتش تاون وإحصاءاته

يحتل نادي إبسويتش تاون مكانة تاريخية فريدة في كرة القدم الإنجليزية، تبرزها ألقابه الكبرى الثلاثة وسجله الأوروبي الذي لا مثيل له على أرضه.

رغم انتمائه إلى منطقة لا تحظى بشهرة كبيرة في كرة القدم، نجح النادي الواقع في سوفولك في اعتلاء القمة في إنجلترا وأوروبا خلال حقبه الذهبية في منتصف القرن العشرين.

ألقاب النادي وأبرز بطولاته

بطل دوري الدرجة الأولى : مرة واحدة (1961-62)

بطل كأس الاتحاد الإنجليزي : مرة واحدة (1977-78)

بطل كأس الاتحاد الأوروبي : مرة واحدة (1980-81)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ميك ميلز (741)، جون وارك (678)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: راي كروفورد (218)، جون وارك (190)

من إبسويتش إلى تدريب إنجلترا

يشتهر إبسويتش بتأهيل مدربين من الطراز العالمي. فقد انتقل كل من السير ألف رامسي، الذي فاز مع إبسويتش بلقب الدوري عام 1962، والسير بوبي روبسون، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، مباشرة من تدريب الفريق في بورتمان رود إلى تدريب منتخب إنجلترا، وقاداه خلال أبرز حقبه في كأس العالم.

لقب «أولاد الجرارات» الشهير

بينما كان الفريق يُلقب في الأصل بـ«الزرق»، أطلق عليه مشجعو الفرق المنافسة لقب «أولاد الجرارات» على سبيل المزاح خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2000-01، نظرًا إلى الجذور الزراعية لمنطقة سوفولك. وتبنّى النادي ومشجعوه اللقب بفخر.



