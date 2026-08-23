كيفية شراء تذاكر آيندهوفن لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الهولندي والمزيد

احتفل PSV بلقب الدوري الهولندي الممتاز الثالث توالياً الموسم الماضي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حسم التتويج بفارق قياسي بلغ 19 نقطة. فهل يمكنه الحفاظ على الزخم في الموسم الحالي؟ يمكنكم مشاهدة PSV مباشرةً عبر حجز تذاكر المباريات المقبلة على ملعب فيليبس اليوم.

انطلق فريق بيتر بوش بقوة خلال موسم 2025/26، بعدما سجل ستة أهداف في شباك سبارتا روتردام في أول مباراة بيتية له، ولم ينظر بعدها إلى الخلف. ومع تسجيل PSV خمسة أهداف أو أكثر في ست مباريات أخرى ضمن الدوري الهولندي الممتاز، فلا غرابة في أنه تجاوز حاجز 100 هدف مع نهاية الموسم.

قد يكون إسماعيل صيباري، الذي سجل 19 هدفاً الموسم الماضي، قد انضم إلى بايرن ميونخ، لكن الأميركي ريكاردو بيبي، الذي وصل أيضاً إلى 19 هدفاً في الموسم الماضي، لا يزال ضمن صفوف PSV، إلى جانب الثنائي المؤثر جوس تيل وإيفان بيريشيتش.

ومن المؤكد أن جماهير PSV ستكون على موعد مع موسم آخر مثير على الصعيدين المحلي والأوروبي. دعوا GOAL تقدم لكم أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر وكيفية حجز مقاعدكم في مباريات PSV المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات PSV آيندهوفن المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 30 أغسطس (12:15 ظهراً) أوتريخت ضد PSV ملعب خالخنفارد (أوتريخت) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد PSV يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (2:30 مساءً) PSV ضد سبارتا روتردام ملعب فيليبس (آيندهوفن) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (4:45 مساءً) تفينتي ضد PSV دي خرولش فيسته (إنسخيده) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (4:30 مساءً) PSV ضد هيرينفين ملعب فيليبس (آيندهوفن) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (4:30 مساءً) ADO دن هاغ ضد PSV فيرك تالنت ستاديون (لاهاي) التذاكر السبت، 25 أكتوبر (2:30 مساءً) PSV ضد فينورد ملعب فيليبس (آيندهوفن) التذاكر السبت، 31 أكتوبر (6:45 مساءً) PSV ضد فيليم II ملعب فيليبس (آيندهوفن) التذاكر السبت، 7 نوفمبر (8 مساءً) كامبور ضد PSV كوي ستاديون (ليواردن) التذاكر

كيفية شراء تذاكر PSV آيندهوفن

تُباع تذاكر مباريات PSV آيندهوفن الرسمية حصرياً عبر الإنترنت من خلال متجر التذاكر الخاص بالنادي. لكن بالنسبة إلى معظم مباريات الدوري الهولندي الممتاز والمواجهات الأوروبية على أرضه، لا يمكنك ببساطة تسجيل الدخول وشراء تذكرة، إذ يجب أن تكون لديك بطاقة PSV Club Card مرتبطة بحسابك.

وللحصول على هذه البطاقات المجانية، يجب عليك إنشاء حساب "My PSV" عبر الإنترنت وتقديم طلب. ويمكن للمقيمين خارج هولندا عادةً التسجيل عبر التحقق القياسي من الهوية.

تُفتح نوافذ البيع أولاً لمجموعات الأولوية وأعضاء النادي وحاملي بطاقات النادي الموسمية. وبعد إغلاق نوافذ الأولوية تلك، تصبح أي مقاعد متبقية متاحة لحاملي بطاقة PSV Club Card العادية، وذلك قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

وبالنسبة إلى المباريات منخفضة المخاطر أو الأقل شعبية، قد يرفع النادي قيود العضوية ويفتح "البيع الحر" لأي شخص من دون بطاقة نادي. لكن هذا نادراً ما يحدث في المباريات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا أو المواجهات أمام أياكس أو فينورد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات PSV آيندهوفن من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر PSV آيندهوفن؟

تتراوح أسعار تذاكر PSV آيندهوفن الرسمية لمباريات الدوري الهولندي الممتاز العادية بشكل عام من نحو 30 € خلف المرمى إلى 70 € للمقاعد الوسطية على طول جانبي الملعب.

ومع ذلك، فإن المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل "دي توبر" (أياكس ضد PSV آيندهوفن) أو PSV ضد فينورد، وكذلك المباريات الأوروبية، ستكلف أكثر بكثير أو ستتطلب باقات خاصة.

ينقسم ملعب فيليبس إلى فئات وقطاعات مميزة حول أرضية الملعب:

الجانبان الطوليان (Lengtezijde): مقاعد مركزية مميزة تمتد على طول الملعب، مثل القطاعات الموجودة في المدرجين الشرقي والغربي. توفر هذه المقاعد أفضل رؤية وتأتي بأعلى الأسعار الاسمية القياسية، حتى 70 €.

الجانبان القصيران / خلف المرميين (Korte Zijde / achter doel): تقع خلف المرميين في المستويين العلوي والسفلي. وتشمل هذه الأقسام مناطق جماهير أصحاب الأرض الأكثر صخباً والأكثر حيوية، وتبدأ من الفئة السعرية الأقل تكلفة، عند 30 €.

الزوايا (Hoog/Corners): أقسام الزوايا العلوية والسفلية التي تربط بين الجانبين القصير والطويل، وتمثل فئات سعرية متوسطة.

باقات الأعمال والضيافة: مُقسّمة إلى فئات برونزية وفضية وذهبية، مثل القطاعات C وP وEre Noord وR، إضافة إلى فئة الألماس. وتشمل فئة الألماس دخولاً حصرياً إلى نادي رجال الأعمال والطعام والمشروبات.

تابعوا بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب فيليبس

يُعد ملعب فيليبس في آيندهوفن ثالث أكبر ملعب كرة قدم في هولندا. وتبلغ سعته الحالية 35,119 مقعداً، وقد ظل المقر الدائم لنادي PSV آيندهوفن منذ تأسيس النادي في عام 1913.

بدأت أرض الملعب كميدان رياضي بسيط أُعدّ لعمال مصنع Philips Gloeilampenfabrieken (شركة المصابيح الكهربائية) في عام 1910، داخل حي Philipsdorp الذي بُني خصيصاً.

وشهدت السبعينيات والتسعينيات أعمال تجديد كبرى أضيف خلالها سقف يحيط بالملعب بالكامل، ومقصورات فاخرة، وتدفئة للملعب. ووصلت المنشأة إلى شكلها الحديث في عام 2002، عندما أُغلقت أقسام الزوايا الأربعة بالكامل.

وقد خطط النادي لمشروع طموح لتوسعة الملعب بقيمة 400 مليون €. ومن المقرر أن تبدأ التوسعة في عام 2027، وستشمل إنشاء مستوى ثالث على جميع الجوانب، ما سيرفع السعة إلى 55,000-60,000 مقعداً، من دون الانتقال من مقره التاريخي في وسط المدينة.

مباريات تاريخية أُقيمت على ملعب فيليبس:

يورو 2000: استضاف الملعب ثلاث مباريات في دور المجموعات خلال البطولة، من بينها خسارة إنجلترا الدرامية 3-2 أمام البرتغال.

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2006: حقق الفريق الإسباني إشبيلية فوزاً شهيراً 4-0 على ميدلسبره ليتوج باللقب.

نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023: استضاف الملعب نهائياً تاريخياً كامل العدد شهد عودة مذهلة من برشلونة للفوز على فولفسبورغ 3-2.

المشجع الأبدي المثالي: فريتس فيليبس، الصبي الذي نفذ ركلة البداية في أول مباراة لـ PSV على ملعب فيليبس عام 1913، ظل مشجعاً مخلصاً حتى وفاته في عام 2005 عن عمر 100 عام.

وقد اشتهر برفضه الجلوس في المقصورة الفاخرة الخاصة بكبار الزوار، مفضلاً الجلوس بين الجماهير العادية في القسم D، الصف 22، المقعد 43. ويُبقي النادي مقعده شاغراً بشكل دائم تكريماً له.

أرقام وإحصائيات PSV آيندهوفن

يُعد PSV آيندهوفن (Philips Sport Vereniging) أحد أنجح أندية كرة القدم وأكثرها تتويجاً في هولندا. وإلى جانب أياكس وفينورد، يشكل النادي الثلاثي الكبير التقليدي الذي يهيمن على كرة القدم الهولندية.

ألقاب النادي وأبرز البطولات

الدوري الهولندي الممتاز : 27 لقباً

كأس هولندا (KNVB Cup) : 11 لقباً

دوري أبطال أوروبا / كأس أوروبا : لقب واحد (1988)

الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي : لقب واحد (1978)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: ويلي فان دير كويلين (660)، ويلي فان دي كيركهوف (541)

الأكثر تسجيلاً للأهداف: ويلي فان دير كويلين (403)، لوك دي يونج (186)

أبكر لقب دوري على الإطلاق

في 5 أبريل 2026، حسم PSV لقب الدوري الهولندي الممتاز 2025-26 قبل خمس جولات من النهاية. وكسر هذا الرقم القياسي الزمني السابق لأبكر لقب يُحسم في تاريخ هولندا، وهو الرقم الذي كان PSV قد سجله سابقاً في 8 أبريل 1978.

الثلاثية في 1988

تحت قيادة العقل التكتيكي غوس هيدينك، مثّل موسم 1987-88 القمة المطلقة في تاريخ PSV. ذلك الفريق، الذي ضم أسماء بارزة مثل رونالد كومان وإريك غيريتس وهانس فان بروكيلين، حصد لقب الدوري الهولندي الممتاز وكأس هولندا، قبل أن يهزم بنفيكا بركلات الترجيح ليرفع كأس أوروبا. ولا يزال آخر فريق هولندي يحقق الثلاثية القارية.

محطة الانطلاق المثالية

يشتهر PSV عالمياً بقدرته على اكتشاف وإطلاق أساطير حقيقية في كرة القدم العالمية. ومن بين النجوم الذين حققوا أولى انطلاقتهم الأوروبية الكبرى أو تطوروا في PSV: رونالدو، وروماريو، ورود خوليت، وآريين روبن، ورود فان نيستلروي، وياب ستام.











