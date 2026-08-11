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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر الهلال لموسم 2026/27: أسعار ومباريات الدوري السعودي للمحترفين

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الهلال

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يدخل الهلال موسم 2026/27 وهو يتطلع إلى استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما لم تكن سلسلة من 24 مباراة بلا هزيمة كافية للحاق بالنصر في الموسم الماضي. ويواصل سيموني إنزاغي عمله مديرًا فنيًا، بينما يُعد كريسينسيو سومرفيل أبرز صفقات الصيف. وبصفته النادي الأكثر تتويجًا في آسيا، مع 21 لقبًا في الدوري منذ 1962، يظل الهلال أحد أصعب التذاكر المنال في كرة القدم السعودية. إليكم كل ما لدى GOAL بشأن شراء تذاكر الموسم المقبل.

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جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الجمعة 14 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الفيصليالمملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الخميس 20 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالفيحاء ضد الهلالملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالخليج ضد الهلالملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الأهلي (كلاسيكو، مباراة الذهاب)المملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3التذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالشباب ضد الهلالSHG Arena (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
الاثنين 7 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد نيوم SCالمملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 8الهلال ضد الاتحاد (كلاسيكو، مباراة الذهاب)المملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 17النصر ضد الهلال (ديربي الرياض، مباراة الذهاب)الأول بارك (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 20الأهلي ضد الهلال (كلاسيكو، مباراة الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 25الاتحاد ضد الهلال (كلاسيكو، مباراة الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25التذاكر
يُحدد لاحقًا، الجولة 34 (الجولة الأخيرة)الهلال ضد النصر (ديربي الرياض، مباراة الإياب)المملكة أرينا (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 34التذاكر

كما سيشارك الهلال أيضًا في كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، على أن تتأكد جداول هاتين البطولتين بعد إجراء القرعتين الخاصتين بهما.

كيفية شراء تذاكر الهلال

  • المسار الأكثر موثوقية هو قسم "المباريات/التذاكر" في الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، أو عبر موقع المملكة أرينا مباشرة.
  • تمتد جولات المباريات عادة من الخميس إلى السبت لتناسب عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، مع طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.
  • بالنسبة إلى ديربي الرياض وغيرها من المباريات الكبرى، اشترِ التذاكر بمجرد طرحها.
  • لا يُشترط وجود عضوية لتذاكر المباراة الواحدة، لكن الهلال يوفّر ثماني فئات عضوية، من Basic (115 ريالًا سعوديًا) إلى Platinum، وجميعها تتضمن أولوية شراء التذاكر.
  • إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المواقع الثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر بدءًا من 49 ريالًا سعوديًا.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال؟

  • الدخول العام والمقاعد القياسية: عادة ما تتراوح بين 50 و1,500+ ريال سعودي، بحسب المنافس وفئة المقعد.
  • المقصورات الخاصة وأجنحة كبار الشخصيات تسجل أعلى الأسعار، خصوصًا في ديربي الرياض ومباريات الكلاسيكو.
  • تذاكر السوق الثانوية عبر Ticombo تبدأ من 49 ريالًا سعوديًا، رغم أن الأسعار تتغير بحسب حجم الطلب.
  • تحقق من الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو موقع المملكة أرينا للاطلاع على أحدث التوافر.

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دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد

ماذا نتوقع من الهلال في 2026/27؟

يُعد الهلال، الذي تأسس عام 1957، واحدًا من ثلاثة أندية فقط شاركت في كل موسم من مواسم الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه، ولا يزال النادي الأكثر تتويجًا في آسيا بواقع 70 لقبًا إجمالًا. ويبقى لقبه في موسم 2023/24، الذي تُوج به من دون هزيمة تحت قيادة حملة ألكسندر ميتروفيتش التي شهدت تسجيل 40 هدفًا، علامة فارقة، لكن الموسم الماضي انتهى بحسرة، إذ إن سلسلة من 24 مباراة بلا هزيمة لم تكن كافية لتجاوز النصر، واكتفى الهلال بالوصافة.

ويواصل سيموني إنزاغي، الذي عُين في يونيو 2025، عمله مديرًا فنيًا في موسم 2026/27. ولا يزال الفريق زاخرًا بالمواهب الدولية، مع وصول كريسينسيو سومرفيل من وست هام مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، بحسب ما ورد، لينضم إلى قائمة تضم بالفعل داروين نونيز، وثيو هرنانديز، وجواو كانسيلو. ومن المتوقع أن ينافس الهلال على كل الجبهات مجددًا هذا الموسم.

تاريخ المملكة أرينا

يخوض الهلال مبارياته على أرضه في المملكة أرينا منذ فبراير 2024، وتتسع سعة الملعب لما يصل إلى 30,000 متفرج في وضعية كرة القدم. ويقع في بوليفارد سيتي في شمال غربي الرياض، وقد بدأ البناء في منتصف 2023، مع استثمار شركة المملكة القابضة (KHC) في الملعب في سبتمبر من ذلك العام مقابل حقوق التسمية، وموافقة الهلال على اتخاذه مقرًا دائمًا له. ويتميز الملعب بسقف قابل للطي وشاشة فيديو رباعية الجوانب معلقة فوق نقطة المنتصف، كما يستضيف فعاليات مرتبطة بأجندة موسم الرياض الترفيهية الشتوية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات الهلال، الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين (SPL) والانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات". كما يمكن الحصول على التذاكر من خلال موقع Kingdom Arena.

عادةً ما تُقام مباريات دوري روشن على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). عادةً ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا. بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب نفاد المقاعد.

في المملكة المتحدة وأيرلندا:

يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مباشرة عبر خدمة DAZN. يتوفر تطبيق DAZN على أجهزة الكمبيوتر، وApple، وAndroid، وFire TV، وRoku، والتلفزيونات الذكية، والعديد من الأجهزة الأخرى.

خيارات الاشتراك في DAZN:

الاشتراك السنوي لمدة 12 شهرًا بسعر £14.99 شهريًا.

الاشتراك المرن بسعر £19.99 شهريًا مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

باقة الدفع السنوي مقدمًا بسعر £129.99، وهي توفر أفضل قيمة مقابل المال.

في الولايات المتحدة الأمريكية:

يتم بث الدوري السعودي مباشرة على FOX Soccer Plus. ويمكن الوصول إلى FOX Soccer Plus من خلال خدمة البث Fubo.

تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، منها:

خطة Fubo Sports: $45.99 للشهر الأول ثم $55.99 شهريًا لاحقًا، مع أكثر من 28 قناة رياضية، مثل ESPN Unlimited، ESPN2، ESPNews، ESPNU، NFL Network، Tennis Channel، بالإضافة إلى القنوات المحلية ABC وCBS وFox.

خطة Pro الأساسية: حوالي $85 شهريًا.

خطة Elite الأعلى: حوالي $95 شهريًا.

خطة Latino: تشمل قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية.

توفر Fubo لجميع خططها تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد.

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