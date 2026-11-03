هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Riyadh FC Getty
Book Al-Riyadh Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الرياض لموسم 2026/27: الأسعار في الدوري السعودي للمحترفين والمباريات المقبلة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
دوري روشن السعودي
الرياض

لا تفوّت مشاهدة الرياض وهو يلعب مباشرةً على أرض الملعب

ارتفعت مكانة الدوري السعودي للمحترفين عالميًا بدرجة كبيرة في المواسم الأخيرة، بفضل قدوم بعض أبرز نجوم كرة القدم في العالم إلى الشرق الأوسط. ويشارك الرياض في هذه المسابقة، وهو أحد أربعة فرق من العاصمة السعودية الرياض تتنافس في أعلى درجات كرة القدم السعودية.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر مباريات الرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها، حتى تتمكن من الحضور ومساندة الفريق من المدرجات.

تذاكر الرياض اشترِ الآن

مباريات الرياض المقبلة في موسم 2026/27

يمتد جدول الدوري السعودي للمحترفين على 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، إلى جانب مباريات كأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الرياض في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.

التاريخ والوقت (بتوقيت السعودية)المباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الجمعة، 14 أغسطس 2026، 23:00الاتفاق ضد الرياضملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 1التذاكر
الثلاثاء، 18 أغسطس 2026، 18:00الباطن ضد الرياضملعب نادي الباطن، حفر الباطن (خارج الأرض)كأس الملك، دور الـ32التذاكر
الجمعة، 21 أغسطس 2026، 12:00الرياض ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 2 (ديربي الرياض)التذاكر
الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 21:00الرياض ضد نادي الدرعيةملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3 (مواجهة العاصمة)التذاكر
الجمعة، 28 أغسطس 2026، 21:00نادي أبها ضد الرياضمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أبها (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 4التذاكر
الجمعة، 4 سبتمبر 2026، 23:00الأهلي ضد الرياضمدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 5التذاكر
الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، 21:00الرياض ضد الحزمملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 6التذاكر
الجمعة، 11 سبتمبر 2026، 21:00الفتح ضد الرياضملعب الأمير عبد الله بن جلوي، الأحساء (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 7التذاكر
الجمعة، 9 أكتوبر 2026، 20:00الرياض ضد التعاونملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8التذاكر
الخميس، 15 أكتوبر 2026، 20:00الشباب ضد الرياضملعب نادي الشباب، الرياض (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 9 (ديربي العاصمة)التذاكر
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026، 20:00الرياض ضد نادي نيومملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 10التذاكر
الجمعة، 23 أكتوبر 2026، 20:00القادسية ضد الرياضملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 11التذاكر
الجمعة، 30 أكتوبر 2026، 20:00الخليج ضد الرياضملعب الأمير نايف بن عبد العزيز، سيهات (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12التذاكر
الجمعة، 6 نوفمبر 2026، 20:00الفيحاء ضد الرياضمدينة المجمعة الرياضية، المجمعة (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13التذاكر
الجمعة، 20 نوفمبر 2026، 20:00الرياض ضد الخلودملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 14التذاكر
الخميس، 26 نوفمبر 2026، 20:00الحزم ضد الرياضملعب نادي الحزم، الرس (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15التذاكر
الإثنين، 30 نوفمبر 2026، 17:30الرياض ضد النجمةملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)كأس الملك، دور الـ16التذاكر
الخميس، 3 ديسمبر 2026، 12:00الرياض ضد الاتحادملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 16التذاكر
الخميس، 10 ديسمبر 2026، 12:00الفيصلي ضد الرياضملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17التذاكر
الإثنين، 14 ديسمبر 2026، 12:00الرياض ضد الاتفاقملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 18التذاكر
السبت، 19 ديسمبر 2026، 17:45الرياض ضد الهلالملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، جولة أُعيدت جدولتها (ديربي العاصمة)التذاكر
الخميس، 11 فبراير 2027، 15:00النصر ضد الرياضالأول بارك، الرياض (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 19 (ديربي الرياض)التذاكر
الخميس، 18 فبراير 2027، 15:00الرياض ضد الشبابملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20 (ديربي العاصمة)التذاكر
الخميس، 25 فبراير 2027، 15:00نادي نيوم ضد الرياضملعب مدينة الملك خالد الرياضية، تبوك (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 21التذاكر
الخميس، 11 مارس 2027، 14:00الرياض ضد الأهليملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 22التذاكر
الخميس، 18 مارس 2027، 15:00الرياض ضد الخليجملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 23التذاكر
الجمعة، 2 أبريل 2027، 13:00الخلود ضد الرياضملعب نادي الحزم، الرس (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 24التذاكر
الخميس، 8 أبريل 2027، 13:00الرياض ضد الفيحاءملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25التذاكر
الخميس، 15 أبريل 2027، 21:00الهلال ضد الرياضالمملكة أرينا، الرياض (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 26 (ديربي العاصمة)التذاكر
الخميس، 22 أبريل 2027، 21:00الفتح ضد الرياضملعب الأمير عبد الله بن جلوي، الأحساء (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 28التذاكر
الخميس، 29 أبريل 2027، 21:00التعاون ضد الرياضملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بريدة (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 29التذاكر
الخميس، 6 مايو 2027، 21:00الرياض ضد القادسيةملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 30التذاكر
الأربعاء، 12 مايو 2027، 21:00الرياض ضد الفيصليملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 31التذاكر
الخميس، 20 مايو 2027، 21:00نادي الدرعية ضد الرياضملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، الرياض (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32 (مواجهة العاصمة)التذاكر
الإثنين، 24 مايو 2027، 22:00الاتحاد ضد الرياضمدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 33التذاكر
السبت، 29 مايو 2027، 21:00الرياض ضد نادي أبهاملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 34 (ختام الموسم)التذاكر

ملاحظة: يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من أواخر ديسمبر 2026 حتى أوائل فبراير 2027 لإتاحة المجال لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027. جميع مواعيد المباريات بتوقيت السعودية المحلي، وقد تشهد تعديلات طفيفة مرتبطة بالبث التلفزيوني.

المباريات التالية
الفتح

الفتح

دوري روشن السعودي

06 نوفمبر 2026

الرياض

الرياض

تذاكر الرياض اشترِ الآن

كيفية شراء تذاكر الرياض لموسم 2026/27

الطريقة الأكثر موثوقية لشراء تذاكر مباريات الرياض هي زيارة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، ثم الانتقال إلى قسم «المباريات والتذاكر» ضمن تبويب «المباريات». وتتوفر التذاكر أيضًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية الخاصة بنادي الرياض ومنصة ويبوك.

تُقام جولات الدوري السعودي للمحترفين عادةً على مدى ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، وتُطرح التذاكر عادةً قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

بالنسبة إلى المباريات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، مثل ديربيات العاصمة أمام النصر والهلال والشباب، أو المباريات البارزة على أرض الرياض أمام الاتحاد والأهلي، يُنصح بشدة بشراء التذاكر فور طرحها لضمان أفضل المقاعد.

لا يُشترط الاشتراك في عضوية النادي لشراء تذكرة مباراة واحدة، لكن الرياض يقدم أيضًا باقات عضوية متنوعة، توفر كل منها مزايا مثل أولوية الحصول على التذاكر، والمحتوى الحصري، وامتيازات داخل الملعب.

تبقى المنصات الرسمية للدوري والنادي الخيار الأول للحصول على التذاكر، لكن تذاكر المباريات البارزة قد تنفد سريعًا. ويمكن للمشجعين الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل جرينتا هب، التي توفر سوقًا رائدة لتذاكر المباريات الأصلية في أنحاء السعودية.

تذاكر الرياض اشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر الرياض لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الرياض بحسب المباراة وفئة المقاعد ومستوى الطلب:

  • الدخول العام (المدرجات العلوية / المدرجات خلف المرميين):
  • المقاعد المميزة & المقاعد الجانبية (المدرجات السفلية):
  • المقصورات الخاصة & صالات الضيافة:

على المشجعين متابعة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو قنوات نادي الرياض لمعرفة موعد طرح التذاكر للبيع المباشر. وتتوفر التذاكر أيضًا على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل جرينتا هب، التي تقدم مقاعد معاد بيع تذاكرها بعد التحقق منها للمشجعين الراغبين في ضمان حضورهم بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ماذا يمكن توقعه من الرياض في موسم 2026/27؟

يُعد نادي الرياض، الذي تأسس عام 1953، أحد الأندية التاريخية في كرة القدم السعودية، لكن الموسم الماضي لم يشهد أي استقرار خارج الملعب. فقد أُقيل خافيير كاييخا، مدرب فياريال السابق الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق، في نوفمبر 2025 بعد بداية سيئة. وتولى دانييل كارينيو المهمة من بعده، قبل أن يحل محله ماوريسيو دولاك في فبراير 2026. وفي خضم هذه التغييرات، وجد الرياض نفسه يخوض صراعًا حقيقيًا لتجنب الهبوط في الأسابيع الأخيرة، ونجح في البقاء بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس عشر.

يأمل النادي في تحقيق قدر أكبر بكثير من الاستقرار هذه المرة، بعد تجاوز اضطرابات الموسم الماضي، مع امتلاك تشكيلة مستقرة تتمحور حول المهاجم مامادو سيلا وتسعى إلى ترسيخ مكانة الرياض بصورة أكثر راحة في دوري الدرجة الأولى.

ويمكن للمشجعين الراغبين في مشاهدة الرياض حجز تذاكر المباريات المقبلة مبكرًا، حتى لا تفوتهم فرصة حضور بعض أكثر مباريات العاصمة إثارة.

تاريخ ملعب الأمير فيصل بن فهد

ملعب الأمير فيصل بن فهد هو الملعب التاريخي لنادي الرياض، ويقع في حي الملز بمدينة الرياض في السعودية. وشكّل الملعب جزءًا مهمًا من المشهد الرياضي في المدينة منذ وضع أساساته عام 1971، وكان في عقود سابقة ملعبًا للنصر والهلال والشباب، قبل انتقال كل منها إلى ملاعب أحدث شُيّدت خصيصًا لها.

يتسع الملعب حاليًا لنحو 22,000 متفرج، ما يجعل أجواءه أقرب إلى الجماهير مقارنة ببعض ملاعب المملكة الأحدث. ويساعد تصميمه المتقارب على خلق أجواء حماسية في أيام المباريات، لا سيما خلال مواجهات الدوري المهمة ومباريات الديربي.

ويقع الملعب على طريق صلاح الدين الأيوبي، ويسهل على المشجعين المحليين الوصول إليه عبر مترو الرياض ومسارات النقل الرئيسية، كما يحتل مكانة محورية في هوية النادي. ومن المقرر أيضًا توسيعه بدرجة كبيرة ضمن استعدادات السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مع خطة لرفع سعته إلى نحو 45,000 متفرج في السنوات المقبلة.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل