كيفية شراء تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى: المباريات المقبلة، الأسعار، معلومات الملاعب والمزيد

شهدنا نهايات درامية في المواسم الأخيرة من الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، ونحن نتجه نحو ختام مثير آخر مع استمرار عدد من الأندية في الحلم برفع كأس بطولة الدوري البرازيلي في ديسمبر، من بينها حامل اللقب، فلامنجو.

وحسم فلامنجو، صاحب القميصين الأحمر والأسود من ريو دي جانيرو، اللقب العام الماضي بفارق 3 نقاط، كما أن كل بطل من الأبطال الثلاثة الأخيرين تُوج باللقب بفارق 6 نقاط أو أقل.

مواجهة مشتعلة أخرى تلوح في الأفق، ويمكنك متابعة كل الأحداث من داخل أحد الملاعب الأيقونية في البرازيل عبر حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، بما في ذلك الجدول المقبل، وأماكن شراء تذاكر المباريات، وأسعارها.

أبرز مباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (4 مساءً) فلومينينسي ضد ريمو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر السبت، 22 أغسطس (8.30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنجو مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الأحد، 23 أغسطس (4 مساءً) بالميراس ضد فاسكو دا جاما نوبانك باركي، ساو باولو التذاكر الأحد، 23 أغسطس (6.30 مساءً) سانتوس ضد ميراسول فيلا بيلميرو، سانتوس التذاكر الأحد، 23 أغسطس (7.30 مساءً) كوريتيبا ضد كورينثيانز إستاديو كوتو بيريرا، كوريتيبا التذاكر الاثنين، 24 أغسطس (8 مساءً) بوتافوجو ضد أتلتيكو-PR إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 30 أغسطس (11 صباحًا) أتلتيكو-PR ضد فلومينينسي أرينا دا بايشادا، كوريتيبا التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً) فلامنجو ضد بوتافوجو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً) كورينثيانز ضد سانتوس نيو كيميكا أرينا، ساو باولو التذاكر الأحد، 30 أغسطس (7.30 مساءً) ميراسول ضد بالميراس ماياو، ميراسول التذاكر السبت، 5 سبتمبر (9 مساءً) فلومينينسي ضد فاسكو دا جاما ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) كروزيرو ضد أتلتيكو-PR إستاديو مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) إنترناسيونال ضد سانتوس إستاديو بيرا-ريو، بورتو أليغري التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) ريمو ضد فلامنجو مانغيراو، بيليم التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (6.30 مساءً) بوتافوجو ضد بالميراس إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (7.30 مساءً) كورينثيانز ضد شابيكوينسي نيو كيميكا أرينا، ساو باولو التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى مباشرة من منصة بيع التذاكر الإلكترونية المخصصة للنادي المستضيف أو من شباك التذاكر الفعلي.

ونظرًا لعدم وجود مكتب تذاكر مركزي للدوري، فإن كل واحد من الأندية العشرين يدير عملية البيع الخاصة به، وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع قبل موعد المباراة المحددة بفترة تتراوح بين 3 و7 أيام فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى من السوق الثانوية. ويعد Ticombo أحد أبرز الجهات المخصصة للبيع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى عادة بين 20 و200 ريال برازيلي (4 إلى 40 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد الأساسية أو أقسام المشجعين، وتصل إلى ما بين 420 و500 ريال برازيلي (80 إلى 95 دولارًا أمريكيًا) لمقاعد الخط الجانبي المميزة.

وتتحدد الأسعار بدرجة كبيرة بحسب ما إذا كنت عضوًا في النادي (Sócio Torcedor)، وبحسب البطولة، وهوية المنافس، مثل الديربيات المحلية أو المباريات الحاسمة، وكذلك فئة الملعب.

تابع البوابات الرسمية لتذاكر الأندية لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

أرقام وإحصائيات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى

يعد بالميراس النادي الأكثر نجاحًا في تاريخ الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، بعدما توج بالمسابقة 12 مرة. وكان آخر لقبين له متتاليين في موسمي 2022 و2023.

الألقاب المتتالية: يحمل سانتوس الرقم القياسي برصيد 5 بطولات متتالية بين 1961 و1965، خلال حقبة Os Santásticos الأسطورية الخاصة ببيليه.

أبطال بلا هزيمة: إنترناسيونال هو الوحيد الذي سبق له الفوز بدوري الدرجة الأولى من دون هزيمة، وقد حقق هذا الإنجاز في عام 1979 بعد 16 انتصارًا و7 تعادلات.

الرقم القياسي الحديث للنقاط (حقبة 38 مباراة): يملك فلامنجو الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم حديث واحد، بعدما جمع 90 نقطة في 2019.

ملاعب ومقار مباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى

النادي الملعب والموقع السعة فلامنجو ماراكانا، ريو دي جانيرو 78,838 فلومينينسي ماراكانا، ريو دي جانيرو 78,838 ساو باولو مورومبي، ساو باولو 67,428 كروزيرو مينيراو، بيلو هوريزونتي 61,919 جريميو أرينا دو جريميو، بورتو أليغري 55,662 إنترناسيونال إستاديو بيرا-ريو، بورتو أليغري 50,848 باهيا أرينا فونتي نوفا، سلفادور 50,052 أتلتيكو مينيرو أرينا MRV، بيلو هوريزونتي 47,465 كورينثيانز نيو كيميكا أرينا، ساو باولو 47,252 بوتافوجو إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو 46,931 بالميراس نوبانك باركي، ساو باولو 43,713 أتلتيكو-PR أرينا دا بايشادا، كوريتيبا 42,372 كوريتيبا إستاديو كوتو بيريرا، كوريتيبا 40,502 ريمو مانغيراو، بيليم 35,000 فيتوريا باراداو، سلفادور 30,793 فاسكو دا جاما إستاديو ساو جانواريو، ريو دي جانيرو 24,584 شابيكوينسي أرينا كوندا، شابيكو 20,089 سانتوس فيلا بيلميرو، سانتوس 16,068 ميراسول خوسيه ماريا دي كامبوس مايا، ميراسول 14,534 ريد بول براغانتينو إستاديو نابي آبي شديد، براغانسا باوليستا 12,000







