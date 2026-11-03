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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book Al Ahli Saudi Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026/27: أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، والمباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي

لا تفوّت فرصة مشاهدة أحد الأندية الأربعة الكبرى في كرة القدم السعودية وهو يتألق في جدة

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، بقيادة مدربه الجديد مارينو بوشيتش، الذي عُيّن عقب رحيل ماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويُعرف الأهلي في أنحاء المملكة بلقب «الملكي»، ويظل أحد أبرز عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، إذ بلغ متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة أعلى مستوياته منذ 10 سنوات. ويقدم لكم جول جميع المعلومات التي تحتاجون إليها بشأن التذاكر حتى مايو 2027، بما في ذلك كيفية شرائها، وفئات المقاعد، وأسعارها.

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مباريات الأهلي السعودي في موسم 2026/27

يمتد جدول الدوري السعودي للمحترفين على مدار 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، بالتزامن مع دفاع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركته في كأس السوبر السعودي، وكأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الأهلي في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.
التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالدرعية ضد الأهليملعب الأمير فيصل بن فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولىالتذاكر
الإثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءًالأنوار ضد الأهليخارج الأرض (الملعب لم يُحدد بعد)كأس الملك، دور الـ32التذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد أبهامدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانيةالتذاكر
الأربعاء 26 أغسطس 2026، 9:00 مساءًالأهلي ضد أوكلاند إف سيمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)كأس القارات للأندية، الدور الأولالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءًالخلود ضد الأهليملعب نادي الحزم (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعةالتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الأهليالمملكة أرينا (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة (الكلاسيكو)التذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد الرياضمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسةالتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالقادسية ضد الأهليملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسةالتذاكر
الجمعة 11 سبتمبر 2026، 9:00 مساءًالأهلي ضد الحزممدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعةالتذاكر
الإثنين 14 سبتمبر 2026، 9:15 مساءًالأهلي ضد باختاكورمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الأولىالتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 8:00 مساءًماميلودي صنداونز ضد الأهليملعب لوفتوس فيرسفيلد (خارج الأرض)كأس القارات للأندية، الدور الثانيالتذاكر
الجمعة 9 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالفتح ضد الأهليملعب نادي الفتح بالميدان (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنةالتذاكر
الإثنين 12 أكتوبر 2026، 7:00 مساءًالوصل ضد الأهليملعب زعبيل (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثانيةالتذاكر
الإثنين 19 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالفيحاء ضد الأهليمدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العاشرةالتذاكر
الجمعة 23 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الخليجمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشرةالتذاكر
الإثنين 26 أكتوبر 2026، 9:15 مساءًالأهلي ضد الغرافةمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثالثةالتذاكر
الجمعة 30 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالشباب ضد الأهليملعب نادي الشباب (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية عشرةالتذاكر
الإثنين 2 نوفمبر 2026، 7:00 مساءًالسد ضد الأهليملعب جاسم بن حمد (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الرابعةالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 8:30 مساءًالأهلي ضد التعاونمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشرةالتذاكر
الجمعة 20 نوفمبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الفيصليمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة عشرةالتذاكر
الإثنين 23 نوفمبر 2026، 7:00 مساءًالشمال ضد الأهليملعب البيت (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الخامسةالتذاكر
الخميس 26 نوفمبر 2026، 8:00 مساءًالاتحاد ضد الأهليمدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة عشرة (ديربي جدة)التذاكر
الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، 4:40 مساءًالعلا ضد الأهليملعب الأمير محمد بن عبد العزيز (خارج الأرض)كأس الملك، دور الـ16التذاكر
الخميس 3 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الاتفاقمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة عشرةالتذاكر
الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 9:15 مساءًالأهلي ضد شباب الأهليملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السادسةالتذاكر
الخميس 10 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًنيوم ضد الأهليملعب مدينة الملك خالد الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة عشرةالتذاكر
الإثنين 14 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الدرعيةمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة عشرةالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالقادسية ضد الأهليملعب محايد (السعودية)كأس السوبر السعودي، نصف النهائيالتذاكر
الثلاثاء 9 فبراير 2027، 5:45 مساءًنفتشي فرغانة ضد الأهليملعب استقلال (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السابعةالتذاكر
الخميس 11 فبراير 2027، 10:00 مساءًأبها ضد الأهليمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة عشرةالتذاكر
الإثنين 15 فبراير 2027، 9:15 مساءًالأهلي ضد العينمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثامنةالتذاكر
الخميس 18 فبراير 2027، 10:00 مساءًالأهلي ضد الهلالمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العشرون (الكلاسيكو)التذاكر
الخميس 25 فبراير 2027، 10:00 مساءًالأهلي ضد الخلودمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والعشرونالتذاكر
السبت 6 مارس 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد النصرمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة (مؤجلة)التذاكر
الخميس 11 مارس 2027، 9:00 مساءًالرياض ضد الأهليملعب الأمير تركي بن عبد العزيز (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والعشرونالتذاكر
الخميس 18 مارس 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد القادسيةمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والعشرونالتذاكر
الجمعة 2 أبريل 2027، 9:00 مساءًالحزم ضد الأهليملعب نادي الحزم (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والعشرونالتذاكر
الخميس 8 أبريل 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الفتحمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة والعشرونالتذاكر
الخميس 15 أبريل 2027، 9:00 مساءًالنصر ضد الأهليالأول بارك (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة والعشرونالتذاكر
الأحد 18 أبريل 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الفيحاءمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة والعشرونالتذاكر
الخميس 22 أبريل 2027، 9:00 مساءًالخليج ضد الأهليملعب الأمير نايف بن عبد العزيز (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة والعشرونالتذاكر
الخميس 29 أبريل 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الشبابمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة والعشرونالتذاكر
الخميس 6 مايو 2027، 9:00 مساءًالتعاون ضد الأهليملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثلاثونالتذاكر
الأربعاء 12 مايو 2027، 9:00 مساءًالفيصلي ضد الأهليمدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والثلاثونالتذاكر
الخميس 20 مايو 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الاتحادمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والثلاثون (ديربي جدة)التذاكر
الإثنين 24 مايو 2027، 9:00 مساءًالاتفاق ضد الأهليملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والثلاثونالتذاكر
السبت 29 مايو 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد نيوممدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والثلاثونالتذاكر
تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين المواعيد الدقيقة لانطلاق مباريات الجولات ضمن فترات تحديد الجدول التشغيلي. وإلى جانب منافسات الدوري المحلي، سيخوض الأهلي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك خلال ربيع 2027. 

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كيف تشتري تذاكر الأهلي السعودي؟

لحجز مقعدك في إحدى مباريات الأهلي على أرضه، تُطرح التذاكر الأساسية أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية للدوري السعودي للمحترفين أو منصة ويبوك المخصصة لذلك.
تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادةً قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين 7 و10 أيام. ونظرًا إلى أن الأهلي يسجل أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في السعودية، تنفد تذاكر المباريات الكبرى باستمرار خلال ساعات، ولا سيما ديربي جدة أمام الاتحاد ومباراتا استقبال الهلال والنصر.
ورغم أن عضوية النادي ليست شرطًا إلزاميًا للحصول على تذاكر الدخول العام، يوفر الأهلي فئات عضوية «راقي» التي تمنح أولوية الحجز للمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب في مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وبالنسبة إلى الجماهير التي تفوتها فرصة الشراء عند الطرح الأول للتذاكر، تُعد جرينتا هب المنصة الرائدة لإعادة بيع التذاكر في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمومًا، إذ توفر تذاكر أصلية وموثقة للمباريات التي نفدت تذاكرها، مع تسليمها مباشرة عبر الهاتف المحمول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المنافس، وموقع المقعد داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية، وأهمية المباراة:
  • الدخول العام: تتراوح الأسعار عادةً بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.
  • الفئتان الذهبية والفضية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والمقاعد الوسطى بمحاذاة الملعب عادةً بين 250 و600 ريال سعودي.
  • ضيافة كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المميزين: تبدأ أسعار الصالات المميزة، التي تقدم خدمات طعام مصممة خصيصًا ومواقف سيارات مخصصة وخيارات جلوس تنفيذية، من 1500 ريال سعودي.
تعكس أسعار التذاكر في أسواق إعادة البيع مثل جرينتا هب حجم الطلب، إذ تحظى مواجهات الديربي أمام الاتحاد والمباريات الحاسمة في سباق اللقب باهتمام أكبر مع اقتراب الموسم من مايو 2027.

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ماذا يُنتظر من الأهلي السعودي في موسم 2026/27؟

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بوصفه أحد أندية «الأربعة الكبار» التقليدية في الدوري السعودي للمحترفين، لينافس إلى جانب غريمه المحلي الاتحاد، فضلًا عن الهلال والنصر، قطبي الرياض. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى في 2022، أكمل النادي إنجازين قاريين متتاليين بإحراز لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024/25 و2025/26.
وشهد الصيف تغييرات هيكلية كبيرة. فعقب رحيل ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد، وصل مارينو بوشيتش بعقد يمتد حتى 2028، بعد فترتين ناجحتين مع شاختار دونيتسك والجزيرة. وبعد إنهاء عقد رياض محرز في يوليو 2026، أعاد الأهلي تشكيل خط هجومه بضم صانع الألعاب الأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار، والتعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو مقابل 85 مليون يورو.
يقود المهاجم إيفان توني خط الهجوم بعدما حصد الحذاء الذهبي لموسم 2025/26، فيما يعتمد الفريق دفاعيًا على روجر إيبانيز وحارس المرمى إدوارد ميندي في سعيه للمنافسة في أربع بطولات حتى مايو 2027.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

تقع مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقبة بـ«الجوهرة» (الجوهرة)، على بُعد 30 كيلومترًا شمال وسط جدة، بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. وشُيّدت لتزويد المنطقة الغربية من السعودية بمجمع رياضي من الطراز الأول، وحلّت محل ملعب الأمير عبد الله الفيصل التاريخي بوصفها الموقع الرئيسي للفعاليات الرياضية الكبرى في جدة.
افتُتح الملعب في مايو 2014، وتبلغ سعته الرسمية 62,241 متفرجًا، ما يجعله ثاني أكبر منشأة رياضية في السعودية بعد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض. ويتقاسم الأهلي المنشأة مع غريمه في المدينة، الاتحاد. وإلى جانب استضافة مباريات الأندية والمنتخب الوطني بانتظام، احتضن الملعب أحداثًا عالمية بارزة، منها عرض «أعظم رويال رامبل» من WWE عام 2018، ونزال الإعادة للوزن الثقيل بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا، «الغضب على البحر الأحمر»، عام 2022، ونهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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