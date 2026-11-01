كيفية الحصول على تذاكر نابولي لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، وأسعار تذاكر الدوري الإيطالي، ومعلومات عن ملعب دييجو أرماندو مارادونا والمزيد

يسعى نابولي، الذي تُوّج بلقب الدوري الإيطالي مرتين خلال المواسم الأربعة الماضية، إلى إضافة مزيد من الألقاب إلى خزائنه. ويمكنك مشاهدة لاعبين مثل سكوت ماكتوميناي وكيفن دي بروين وراسموس هويلوند على أرض الملعب بحجز تذاكر المباريات اليوم.

بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عامًا في موسم 2022-23، واصل نابولي، الملقب بـ«إي تشوتشاريللي»، تقدمه، فاستعاد اللقب بعد موسمين واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلال الموسم الأخير.

ربما احتاج مدرب نابولي الجديد، ماسيميليانو أليجري، إلى بعض الوقت للتأقلم بعد توليه المسؤولية خلفًا لأنطونيو كونتي في الصيف، لكن الأداء الإيجابي الأخير محليًا وأوروبيًا من شأنه أن يرفع معنويات جماهير ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعدك في مباريات نابولي، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

مباريات نابولي المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة التذاكر المكان الأحد، 1 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: يوفنتوس ضد نابولي التذاكر ملعب أليانز (تورينو) الأربعاء، 4 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: بورتو ضد نابولي التذاكر ملعب دراجاو (بورتو) الأحد، 8 نوفمبر (12:30 ظهرًا) الدوري الإيطالي: نابولي ضد لاتسيو التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد، 21 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد تورينو التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الثلاثاء، 24 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد نابولي التذاكر ملعب الاتحاد (مانشستر) الأحد، 29 نوفمبر (3 عصرًا) الدوري الإيطالي: ساسولو ضد نابولي التذاكر ملعب مابي (ريجيو إميليا) السبت، 5 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد ليتشي التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: نابولي ضد كلوب بروج التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد، 13 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد ميلان التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأربعاء، 16 ديسمبر (9 مساءً) كأس إيطاليا: نابولي ضد فيورنتينا يُعلن عنها لاحقًا ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد، 20 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد نابولي التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد، 3 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: بارما ضد نابولي التذاكر ملعب إنيو تارديني (بارما) الخميس، 7 يناير (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد كالياري التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الإثنين، 11 يناير (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أودينيزي ضد نابولي التذاكر ملعب بلوإنرجي (أوديني)

كيفية شراء تذاكر نابولي

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات نابولي مباشرةً عبر بوابة نابولي على TicketOne أو من خلال موقع النادي. ويتطلب استخدام TicketOne، الشريك الرسمي لنابولي في بيع التذاكر، إنشاء حساب مستخدم مجاني.

تُطرح التذاكر للبيع عادةً قبل المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام، وإن كانت المباريات البارزة أو الخاصة قد تتبع مواعيد مختلفة. وتأتي مراحل البيع على النحو التالي:

المرحلة الأولى (بطاقة Fan Stadium أو Fidelity) : أولوية الشراء وأسعار مخفضة لحاملي بطاقة الولاء المدفوعة.

: أولوية الشراء وأسعار مخفضة لحاملي بطاقة الولاء المدفوعة. المرحلة الثانية (الأعضاء المميزون) : إتاحة الشراء لأعضاء النادي قبل طرح التذاكر للجمهور.

: إتاحة الشراء لأعضاء النادي قبل طرح التذاكر للجمهور. المرحلة الثالثة (البيع العام): فتح البيع للجمهور عبر TicketOne. وغالبًا ما تنفد تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام منافسين كبار، مثل يوفنتوس وروما وإنتر، أو مباريات دوري أبطال أوروبا، خلال المرحلة الأولى أو الثانية، وقد لا تصل إلى مرحلة البيع العام.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات نابولي من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعدهم عبر قنوات بديلة، وهي خيار موثوق للمشجعين الراغبين في شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نابولي؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا عمومًا بين 20 و275 يورو، بحسب مستوى المقاعد والقسم وأهمية المباراة، إذ تكون أسعار المباريات الاعتيادية عند الحد الأدنى، بينما ترتفع في المباريات الأوروبية الكبرى أو المواجهات البارزة.

أقسام المقاعد وفئاتها

كورفا (كورفا أ وكورفا ب): تقع خلف المرميين، وتضم أكثر مجموعات الألتراس والمشجعين حماسًا. تبدأ الأسعار من نحو 20 يورو للمباريات الاعتيادية في الفئات الأقل، وترتفع في المواجهات البارزة والأوروبية.

ديستينتي: يمتد بمحاذاة الملعب ويوفر رؤية جيدة له عمومًا، بأسعار متوسطة.

تريبونا نيسيدا وتريبونا بوسيليبو: يقعان على امتداد خطي التماس الرئيسيين، متقابلين عبر خط منتصف الملعب. ويضمان أكثر مقاعد الملعب راحةً وأعلاها سعرًا، مع أفضل رؤية شاملة. وتصل الأسعار إلى 275 يورو للمباريات البارزة.

تريبونا فاميلي: يقع في المدرج السفلي أسفل تريبونا نيسيدا، ويوفر خيارًا مناسب التكلفة للعائلات. وبحسب إعلانات النادي الأخيرة، يبلغ سعر التذكرة 14 يورو للبالغ و10 يوروهات للأطفال حتى سن 12 عامًا.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب دييجو أرماندو مارادونا

ملعب دييجو أرماندو مارادونا هو ثالث أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا، والملعب الشهير لنادي نابولي. يقع في حي فوريجروتا غربي مدينة نابولي، ويتسع لـ54,726 متفرجًا، جميعهم في مقاعد. وهو أكثر من مجرد خرسانة وعشب؛ مكان يمتزج فيه شغف كرة القدم بروح دييجو مارادونا الخالدة.

بدأ بناء الملعب عام 1952 ليحل محل ملعب بارتينوبيو الذي دمرته الحرب. وافتُتح رسميًا في ديسمبر 1959 بمباراة بين نابولي ويوفنتوس، فاز فيها صاحب الأرض 2-1.

خضع الملعب لتحديثات ضخمة استعدادًا لكأس العالم 1990، شملت توفير مقاعد لجميع المتفرجين وإضافة سقفه الشهير المعلّق. وشهد تجديدًا آخر بتكلفة 20 مليون يورو استعدادًا للألعاب الجامعية الصيفية 2019، استُبدلت خلاله المقاعد القديمة بمقاعد زرقاء زاهية تحاكي ألوان خليج نابولي.

بعد وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، غيّر مجلس المدينة اسم الملعب رسميًا من سان باولو إلى دييجو أرماندو مارادونا في ديسمبر 2020.

لحظات لا تُنسى في ملعب دييجو أرماندو مارادونا

لقب الدوري الإيطالي الأول (1987) : تعادل نابولي 1-1 مع فيورنتينا على هذا الملعب ليحسم أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإيطالي. وأنهى ذلك الإنجاز التاريخي هيمنة أندية الشمال الثرية التي استمرت عقودًا، وأطلق احتفالات في أنحاء المدينة دامت أسبوعًا كاملًا.

: تعادل نابولي 1-1 مع فيورنتينا على هذا الملعب ليحسم أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإيطالي. وأنهى ذلك الإنجاز التاريخي هيمنة أندية الشمال الثرية التي استمرت عقودًا، وأطلق احتفالات في أنحاء المدينة دامت أسبوعًا كاملًا. نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1989 (نابولي ضد بايرن ميونخ) : قبل انطلاق المباراة، قدّم مارادونا للجماهير واحدة من أشهر لحظات الإحماء قبل المباريات في التاريخ؛ رقص وراوغ الكرة برباط حذائه المفكوك، بينما صدحت مكبرات صوت الملعب بأغنية «Live Is Life» لفرقة أوبوس. وتعادل نابولي 2-2، ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين، ثم مضى ليحرز لقبه الأوروبي الوحيد.

: قبل انطلاق المباراة، قدّم مارادونا للجماهير واحدة من أشهر لحظات الإحماء قبل المباريات في التاريخ؛ رقص وراوغ الكرة برباط حذائه المفكوك، بينما صدحت مكبرات صوت الملعب بأغنية «Live Is Life» لفرقة أوبوس. وتعادل نابولي 2-2، ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين، ثم مضى ليحرز لقبه الأوروبي الوحيد. نصف نهائي كأس العالم 1990 (إيطاليا ضد الأرجنتين): ربما كانت واحدة من أكثر المباريات تعقيدًا من الناحية العاطفية في تاريخ كرة القدم. فقد قاد مارادونا، الذي اتخذته نابولي ابنًا لها، الأرجنتين أمام إيطاليا على ملعب ناديه. وطلب من أهل نابولي تشجيع الأرجنتين، فظهر لافتة الألتراس الشهيرة: «مارادونا، نابولي تحبك، لكن إيطاليا وطننا». وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح، وكان هذا الملعب الوحيد في إيطاليا الذي لم يتعرض فيه النشيد الأرجنتيني لصيحات الاستهجان.

ملعبان باسم مارادونا: ليست نابولي وحدها من تحمل ملعبًا بهذا الاسم. فملعب أرجنتينوس جونيورز في بوينس آيرس يُسمى أيضًا ملعب دييجو أرماندو مارادونا، تكريمًا للمكان الذي بدأ فيه دييجو مسيرته الاحترافية.

أرقام نابولي وإحصاءاته

تأسس نادي نابولي، واسمه الكامل «سوسيتا سبورتيفا كالتشيو نابولي»، عام 1926، وهو أحد أكثر أندية كرة القدم أهميةً من الناحية الثقافية وثراءً من الناحية التاريخية في إيطاليا.

يتخذ النادي من مدينة نابولي الجنوبية، المعروفة بشغفها الكروي، مقرًا له، ويخوض مبارياته على أرضه في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. ويجسد نابولي اعتزازًا إقليميًا قويًا، بعدما كسر هيمنة شمال إيطاليا التاريخية على كرة القدم.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

الدوري الإيطالي : 4 ألقاب (1986-87، 1989-90، 2022-23، 2024-25)

: 4 ألقاب (1986-87، 1989-90، 2022-23، 2024-25) كأس إيطاليا : 6 ألقاب (1961-62، 1975-76، 1986-87، 2011-12، 2013-14، 2019-20)

: 6 ألقاب (1961-62، 1975-76، 1986-87، 2011-12، 2013-14، 2019-20) كأس السوبر الإيطالي : 3 ألقاب (1990، 2014، 2025)

: 3 ألقاب (1990، 2014، 2025) كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي): لقب واحد (1988-89)

الأرقام القياسية للاعبين

الأكثر مشاركة: ماريك هامشيك (520)، جوزيبي بروسكولوتي (508)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: دريس ميرتنز (148)، لورينزو إنسيني (122)

الرقم 10 الأسطوري

بعد رحيله وتأثيره الخالد في المدينة، سحب نابولي القميص رقم 10 رسميًا تكريمًا لدييجو مارادونا. ولن يرتديه أي لاعب في النادي مجددًا.

من الإفلاس إلى القمة

في عام 2004، أفلس نابولي تمامًا وهبط إلى دوري الدرجة الثالثة، «سيري سي 1». واشترى المنتج السينمائي أوريليو دي لورينتيس النادي، وأعاده إلى الحياة تحت الاسم المؤقت «نابولي سوكر»، وقاد صعوده التاريخي مجددًا إلى مصاف نخبة كرة القدم.

تميمة الحمار

بينما تضمن شعار النادي الأصلي حصانًا مهيبًا، دفع الموسم الأول الكارثي السكان المحليين إلى المزاح بأن الفريق «حمار ينهق»، أو «أو تشوتشو». وبدلًا من الاستياء، تقبّل النادي الدعابة واتخذ الحمار تميمة رسمية له.