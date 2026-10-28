ربما أُقيل آرني سلوت من تدريب ليفربول بعد موسم دون المستوى العام الماضي، لكن الجانب الإيجابي هو أنه ساعد الفريق على ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا. ويمكنك حجز تذاكر إحدى الليالي الأوروبية المرتقبة في أنفيلد أو خارجه اليوم.

تحت قيادة أندوني إيراولا، يأمل مشجعو ليفربول في استعادة سحر مغامراتهم الأوروبية الأخيرة. فقد بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال خمس سنوات (2018-2022) في عهد كلوب، وتُوّج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخ النادي عام 2019، بعد فوزه على توتنهام في مدريد.

استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز على أرضه أمام أتلتيكو مدريد، قبل أن ينهي مرحلة الدوري في المركز الثالث. ويأمل الفريق أن تكون تلك بشارة خير، إذ بدأ مشواره الأوروبي هذا الموسم أيضًا بالفوز على أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني في أنفيلد خلال سبتمبر. ومع تبقي مواجهات أمام إنتر ميلان وبورتو، من بين فرق أخرى، ينتظر مشجعي ليفربول عدد من المواجهات الأوروبية المثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لكم جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

ما مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 4 نوفمبر (8:45 مساءً) فنربخشة ضد ليفربول التذاكر ملعب شكري سراج أوغلو (خارج الأرض) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) كلوب بروج ضد ليفربول التذاكر ملعب يان بريدل (خارج الأرض) الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) ليفربول ضد بورتو التذاكر أنفيلد (على أرضه) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) إنتر ميلان ضد ليفربول يُعلن عنها لاحقًا سان سيرو (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) ليفربول ضد لانس التذاكر أنفيلد (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء تذاكر ليفربول الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا مباشرةً عبر صفحة التذاكر الخاصة بالنادي، أو من خلال برنامج تذاكر مباريات الكؤوس ومبيعات الأعضاء. ويمكن أيضًا حجز تذاكر ضيافة محددة خاصة بليفربول دون الحاجة إلى رصيد التذاكر المطلوب للعضوية العادية.

تتطلب المشاركة في مبيعات التذاكر والقرعات المخصصة للأعضاء امتلاك عضوية رسمية سارية في ليفربول، سواء كانت كاملة أو خفيفة أو للناشئين. وتُطرح تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا والكؤوس عبر برنامج الحجز التلقائي لمباريات الكؤوس للمؤهلين، أو من خلال مبيعات وقرعات مخصصة للأعضاء لكل مباراة على حدة.

بدأت المبيعات الأولية والتسجيل في قرعات تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا بالتزامن مع طرح النادي تذاكر الموسم في يوليو، على أن تتبعها مراحل إضافية بعد قرعة مرحلة الدوري التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورغم أن البوابة الرسمية للنادي هي الوسيلة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر ليفربول، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة البيع مثل ستب هب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بين 30 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 60 جنيهًا إسترلينيًا لموسم 2026/27. وحصر النادي زيادة أسعار تذاكر الدخول العام هذا الموسم في 3%، على أن تبقى الأسعار دون تغيير في موسم 2027/28. كما ظل سعر التذاكر المخصصة للمشجعين المحليين في المستوى العلوي من المدرج الرئيسي ثابتًا تمامًا عند 9 جنيهات إسترلينية.

لا يصنف ليفربول مباريات دوري أبطال أوروبا على نحو مختلف عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عند تحديد الأسعار الأساسية؛ بل تعتمد أسعار التذاكر الرسمية فقط على المستوى والمدرج والقسم المحدد داخل أنفيلد:

القسم والمدرج سعر تذكرة البالغين أبرز المزايا المدرج الرئيسي (المستويات الوسطى) 62 جنيهًا إسترلينيًا (الأعلى) الأقرب إلى مقاعد بدلاء اللاعبين والمرافق الحديثة، مع إطلالات بانورامية مميزة المدرج الرئيسي (المستوى العلوي) 31-55 جنيهًا إسترلينيًا إطلالات من الأعلى على الملعب، ويضم أيضًا القسم المخصص للتذاكر المحلية بسعر 9 جنيهات إسترلينية مدرج السير كيني دالجليش 55-60 جنيهًا إسترلينيًا مقاعد على امتداد أحد جانبي الملعب مقابل المدرج الرئيسي، توفر زاوية مشاهدة مألوفة من البث التلفزيوني مدرج الكوب 39-44 جنيهًا إسترلينيًا أشهر مدرج لهتافات المشجعين المحليين، ويتميز بأجواء حماسية في أيام المباريات مدرج أنفيلد رود (السفلي/العلوي) 31-54 جنيهًا إسترلينيًا يقع مقابل مدرج الكوب، ويضم قسمًا استُحدث مؤخرًا للشباب حتى سن 24 عامًا

تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية لليفربول في ليالي مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عمومًا بين 175 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 400 جنيه إسترليني للمقعد. وتشمل مقاعد مميزة في المدرج الرئيسي أو مدرج أنفيلد رود، والدخول إلى صالة الضيافة، وتناول الطعام قبل المباراة (مثل بروديز سبورتس بار أو مطعم ذا بوت روم أو ذا كارلسبرج دوج آوت).

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع مثل ستب هب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تعرف مباريات ليفربول الأوروبية في المواسم الأخيرة سوى الفوز أو الخسارة. ومن اللافت أنه خاض 46 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دون أي تعادل. وكانت آخر مرة تعادل فيها أمام بنفيكا على ملعب أنفيلد في أبريل 2022، خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

التاريخ الدور والخصم النتيجة الملعب 20 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: فياريال 4-3 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: لاسك 6-3 (فوز) رايفايزن أرينا (لينتس) 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: أتلتيكو مدريد 2-1 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): باريس سان جيرمان 0-2 (خسارة) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): باريس سان جيرمان 0-2 (خسارة) بارك دي برانس (باريس) 18 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): جلطة سراي 4-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 10 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): جلطة سراي 0-1 (خسارة) رامس بارك (إسطنبول) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: قره باغ 6-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 21 يناير 2026 مرحلة الدوري: مارسيليا 3-0 (فوز) ملعب فيلودروم (مارسيليا)



