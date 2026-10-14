كيفية الحصول على تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026/27: جدول مباريات مرحلة الدوري وأسعار التذاكر والمزيد

ربما أُقيل آرني سلوت من تدريب ليفربول بعد موسم دون المستوى العام الماضي، لكن الجانب الإيجابي الوحيد أنه ساعد الفريق على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا. ويمكنك حجز تذاكر إحدى الليالي الأوروبية الكبرى المرتقبة في أنفيلد أو خارجه اليوم.

ويأمل مشجعو ليفربول، تحت قيادة أندوني إيراولا، في استعادة سحر مغامرات الفريق الأوروبية الأخيرة. فقد بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال خمس سنوات (2018-2022) في حقبة كلوب، وتُوّج بطلاً للقارة للمرة السادسة في تاريخه عام 2019 بعد فوزه على توتنهام في مدريد.

واستهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز على أتلتيكو مدريد على أرضه، قبل أن ينهي مرحلة الدوري في المركز الثالث. ويأمل أن يكون ذلك فألاً حسناً، بعدما افتتح مشواره الأوروبي هذا الموسم أيضاً بالفوز على أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني في أنفيلد خلال سبتمبر الجاري. ومع تبقي مواجهات أمام إنتر ميلان وبورتو وفياريال، من بين فرق أخرى، تنتظر جماهير ليفربول مباريات أوروبية مثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد في مباريات ليفربول المقبلة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 14 أكتوبر (6:45 مساءً) لاسك ضد ليفربول التذاكر رايفايزن أرينا (خارج الأرض) الثلاثاء 20 أكتوبر (8 مساءً) ليفربول ضد فياريال التذاكر أنفيلد (على الأرض) الأربعاء 4 نوفمبر (8:45 مساءً) فنربخشة ضد ليفربول التذاكر ملعب شوكرو سراج أوغلو (خارج الأرض) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) كلوب بروج ضد ليفربول التذاكر ملعب يان بريدل (خارج الأرض) الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) ليفربول ضد بورتو التذاكر أنفيلد (على الأرض) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) إنتر ميلان ضد ليفربول تُعلن لاحقاً سان سيرو (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) ليفربول ضد لانس التذاكر أنفيلد (على الأرض)

كيفية شراء تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا مباشرة عبر صفحة التذاكر الخاصة بالنادي، أو من خلال نظام تذاكر مباريات الكؤوس ومبيعات الأعضاء. ويمكن أيضاً حجز باقات ضيافة خاصة بليفربول دون الحاجة إلى رصيد مشتريات العضوية العادية.

وتلزم عضوية رسمية سارية في ليفربول، سواء الكاملة أو الخفيفة أو عضوية الناشئين، للوصول إلى مبيعات التذاكر العادية للأعضاء وقرعاتها. وتُطرح تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا والكؤوس عبر نظام تذاكر مباريات الكؤوس التلقائي للمؤهلين، أو من خلال مبيعات وقرعات مخصصة للأعضاء لكل مباراة على حدة.

وفُتحت المبيعات الأولية والتسجيل في قرعات مباريات دوري أبطال أوروبا بالتزامن مع بدء طرح تذاكر الموسم في يوليو، مع مراحل إضافية أعقبت قرعة مرحلة الدوري التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبينما تُعد البوابة الرسمية للنادي الطريقة الأكثر أماناً للمشجعين لشراء تذاكر ليفربول، قد يرغب الراغبون في حضور مباراة بدوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة البيع، مثل ستب هب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بين 30 و60 جنيهاً إسترلينياً فأكثر لموسم 2026/27. وقد حصر النادي الزيادة في أسعار تذاكر الدخول العام هذا الموسم عند 3%، على أن تبقى الأسعار ثابتة في موسم 2027/28. كما بقي سعر تذاكر المشجعين المحليين في المدرج العلوي بالمدرج الرئيسي ثابتاً تماماً عند 9 جنيهات إسترلينية.

ولا يضع ليفربول مباريات دوري أبطال أوروبا في فئة مختلفة عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز العادية عند تحديد الأسعار الأساسية؛ بل تعتمد الأسعار الأصلية للتذاكر حصراً على المستوى والمدرج والقسم المحدد داخل أنفيلد:

قسم المقاعد والمدرج سعر تذكرة البالغين أبرز المزايا المدرج الرئيسي (المستويات الوسطى) 62 جنيهاً إسترلينياً (الأعلى) الأقرب إلى مقاعد بدلاء اللاعبين والمرافق الحديثة، مع إطلالات بانورامية مميزة المدرج الرئيسي (المستوى العلوي) 31-55 جنيهاً إسترلينياً إطلالات مرتفعة على الملعب، ويضم أيضاً القسم المخصص «لتذاكر المشجعين المحليين» بسعر 9 جنيهات إسترلينية مدرج السير كيني دالجليش 55-60 جنيهاً إسترلينياً مقاعد على طول الملعب مقابل المدرج الرئيسي، تتيح زاوية مشاهدة تقليدية للبث التلفزيوني مدرج الكوب 39-44 جنيهاً إسترلينياً المدرج الأشهر بتشجيع الجماهير المحلية الصاخب وأجوائه الحماسية يوم المباراة مدرج أنفيلد رود (السفلي/العلوي) 31-54 جنيهاً إسترلينياً يقع مقابل مدرج الكوب، ويضم قسماً استُحدث مؤخراً للشباب البالغين (حتى سن 24 عاماً)

وتتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية لليفربول في ليالي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عموماً بين 175 و400 جنيه إسترليني فأكثر للمقعد الواحد. وتشمل مقاعد مميزة في المدرج الرئيسي أو طرف أنفيلد رود، والدخول إلى صالات الضيافة، وتناول الطعام قبل المباراة (مثل بار بروديز الرياضي، أو مطعم ذا بوت روم، أو ذا كارلسبرج داج آوت).

تابع الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع مثل ستب هب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

نتائج ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

اقتصرت نتائج ليفربول الأوروبية في مشاويره الأخيرة على الفوز أو الخسارة. والمثير للدهشة أنه خاض 44 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دون تعادل. وكانت آخر مرة تعادل فيها أمام بنفيكا في أنفيلد في أبريل 2022، خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

التاريخ الدور والخصم النتيجة الملعب 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: أتلتيكو مدريد 2-1 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): باريس سان جيرمان 0-2 (خسارة) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): باريس سان جيرمان 0-2 (خسارة) بارك دي برانس (باريس) 18 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): جلطة سراي 4-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 10 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): جلطة سراي 0-1 (خسارة) رامس بارك (إسطنبول) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: قره باغ 6-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 21 يناير 2026 مرحلة الدوري: مارسيليا 3-0 (فوز) ملعب فيلودروم (مارسيليا)



