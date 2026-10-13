تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، المعروف سابقًا بكأس أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في عام 2024. ورغم تصدره قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة بفارق ثمانية ألقاب، لم يتوقف ريال مدريد عن السعي إلى مزيد من الألقاب. ويمكنك الانضمام إلى جماهيره التي تملأ مدرجات البرنابيو باللون الأبيض، ومساندته خارج ملعبه أيضًا، بحجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كل من الموسمين الماضيين، شهد مشجعوه مواجهات كبيرة، بينها انتصارات لا تُنسى على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-0)، وموناكو (6-1)، وبوروسيا دورتموند (5-2).

ويمكن للجماهير توقع مزيد من المواجهات المثيرة خلال مرحلة الدوري من نسخة هذا الموسم، إذ يستعد فريق جوزيه مورينيو لملاقاة روما ولايبزيج وآرسنال، من بين فرق أخرى. وسيزور ريال مدريد لندن للمرة الثانية أيضًا، حيث يستضيفه شاختار دونيتسك على ملعب ستامفورد بريدج الخاص بتشيلسي في مواجهتهما يوم 27 يناير.

إليك من GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (التوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 14 أكتوبر (9 مساءً) روما ضد ريال مدريد التذاكر الملعب الأولمبي (خارج الأرض) الأربعاء 21 أكتوبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد لايبزيج التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء 4 نوفمبر (7:45 مساءً) أيك أثينا ضد ريال مدريد التذاكر ملعب آيا صوفيا (خارج الأرض) الثلاثاء 24 نوفمبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد آيندهوفن التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) آرسنال ضد ريال مدريد التذاكر ملعب الإمارات (خارج الأرض) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) ريال مدريد ضد لاسك التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد التذاكر ستامفورد بريدج، لندن (خارج الأرض)

كيفية شراء تذاكر مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال قنوات بيع النادي، ريال مدريد تيكيتس وإنتراداس. ولا تُطرح التذاكر للبيع قبل المباريات بأشهر، بل يبدأ النادي طرحها قبل المباراة المعنية بنحو 10 إلى 12 يومًا، وفق مراحل متتابعة تمنح الأولوية على النحو التالي:

1. المرحلة الأولى: أعضاء النادي (Socios): يحصلون على أول فرصة للشراء، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوعين.

2. المرحلة الثانية: أعضاء مدريدستا بريميوم: يحصل حاملو البطاقات على فترة الشراء الحصرية التالية، عادةً قبل انطلاق المباراة بـ7 إلى 8 أيام.

3. المرحلة الثالثة: الجمهور العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أيام.

وفي مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد طلبًا مرتفعًا، غالبًا ما تنفد التذاكر خلال مراحل البيع للأعضاء، فلا يتبقى سوى عدد قليل منها، أو لا يتبقى أي منها، للبيع للجمهور العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الوسيلة الأكثر أمانًا للجماهير لشراء تذاكر ريال مدريد، فقد يرغب من يسعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عادةً من 100 يورو لمباريات مرحلة الدوري العادية، وترتفع كثيرًا إلى 300 أو 400 يورو أو أكثر للمقاعد العادية المميزة، بحسب موقع المقعد ومرحلة البطولة. وتبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية من 375 يورو.

يصنّف ريال مدريد مبارياته على أرضه ضمن فئات مختلفة تحدد الأسعار الأساسية:

الفئة «أ» : مخصصة للمباريات المهمة، مثل الكلاسيكو أو الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما تزيد الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر، مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة.

الفئة «ب» : مباريات مرحلة الدوري الأوروبية العادية، مثل المواجهات أمام فرق كـلايبزيج وآيندهوفن، والمباريات المحلية من المستوى الأعلى.

خصومات الأعضاء : يحصل أعضاء النادي الرسميون (Socios) وأعضاء مدريدستا بريميوم على خصم يتراوح بين 20% و30% من الأسعار الرسمية العادية المعلنة للجمهور عند الشراء مباشرةً عبر بوابة تذاكر ريال مدريد الرسمية.

تابع موقع ريال مدريد الرسمي لمزيد من المعلومات، ومواقع البيع الثانوية مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تخلُ مباريات ريال مدريد الأخيرة على أرضه في دوري أبطال أوروبا من الإثارة. فقد شهدت كل مباراة من مبارياته الأوروبية الست الأخيرة على ملعب البرنابيو ثلاثة أهداف أو أكثر. إليك نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2026:

التاريخ الدور والمنافس النتيجة (المحصلة) الملعب 8 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: إنتر ميلان 2-1 (فاز) البرنابيو (مدريد) 15 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 3-4 (خسر) أليانز أرينا (ميونخ) 7 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 1-2 (خسر) البرنابيو (مدريد) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): مانشستر سيتي 1-2 (خسر) ملعب الاتحاد (مانشستر) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): مانشستر سيتي 3-0 (فاز) البرنابيو (مدريد) 25 فبراير 2026 الملحق (الإياب): بنفيكا 2-1 (فاز) البرنابيو (مدريد) 17 فبراير 2026 الملحق (الذهاب): بنفيكا 1-0 (فاز) ملعب النور (لشبونة) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: بنفيكا 2-4 (خسر) ملعب النور (لشبونة) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: موناكو 6-1 (فاز) البرنابيو (مدريد)







