تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا (كأس أوروبا) للمرة الـ15 في عام 2024. ورغم أنه يتصدر ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة بفارق ثمانية ألقاب، فإن ذلك لم يمنعه من مواصلة السعي إلى حصد المزيد من البطولات. ويمكنك الانضمام إلى جماهيره التي تملأ مدرجات البرنابيو باللون الأبيض، وخارجه أيضًا، بحجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كل من الموسمين الماضيين، فقد استمتع مشجعوه بمواجهات كبرى، بينها انتصارات لا تُنسى على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-0)، وموناكو (6-1)، وبوروسيا دورتموند (5-2).

ويمكن للجماهير توقع المزيد من المواجهات المثيرة خلال مرحلة الدوري من نسخة هذا الموسم، إذ من المقرر أن يواجه فريق جوزيه مورينيو أندية مثل لايبزيج وآرسنال وآيندهوفن، وغيرها. وسيزور ريال مدريد لندن للمرة الثانية أيضًا، إذ يستضيفه شاختار دونيتسك على ملعب ستامفورد بريدج التابع لتشيلسي في مواجهتهما يوم 27 يناير.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

ما جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء، 21 أكتوبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد لايبزيج التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 4 نوفمبر (7:45 مساءً) أيك أثينا ضد ريال مدريد التذاكر ملعب آيا صوفيا (خارج أرضه) الثلاثاء، 24 نوفمبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد آيندهوفن التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 9 ديسمبر (8 مساءً) آرسنال ضد ريال مدريد التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الثلاثاء، 19 يناير (9 مساءً) ريال مدريد ضد لاسك التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 27 يناير (8 مساءً) شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد التذاكر ستامفورد بريدج، لندن (خارج أرضه)

كيف تشتري تذاكر مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال قناتي البيع التابعتين للنادي، «Real Madrid Tickets» و«Entradas». ولا تُطرح التذاكر للبيع قبل المباريات بأشهر، بل يبدأ النادي طرحها قبل المباراة المعنية بنحو 10 إلى 12 يومًا، وفق نظام صارم لمراحل البيع بحسب الأولوية:

1. المرحلة الأولى: أعضاء النادي (سوسيوس)، ويحصلون على أول فرصة للشراء، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوعين.

2. المرحلة الثانية: حاملو عضوية مدريدستا بريميوم، ويحصل حاملو البطاقات على فترة الشراء الحصرية التالية، عادةً قبل انطلاق المباراة بـ7 إلى 8 أيام.

3. المرحلة الثالثة: الجمهور العام، وتُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أيام.

وغالبًا ما تنفد تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال مراحل البيع للأعضاء، فلا يتبقى منها إلا القليل للجمهور العام، إن تبقى شيء أصلًا.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر ريال مدريد، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عادةً من 100 يورو لمباريات مرحلة الدوري المعتادة، وترتفع كثيرًا لتصل إلى 300 أو 400 يورو أو أكثر للمقاعد العادية المميزة، بحسب موقع المقعد ومرحلة البطولة. وتبدأ أسعار الباقات الرسمية لكبار الشخصيات من 375 يورو.

يصنف ريال مدريد مبارياته على أرضه ضمن فئات مختلفة تحدد الأسعار الأساسية:

الفئة أ : مخصصة للمباريات الكبرى، مثل الكلاسيكو أو مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما تزيد الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة.

الفئة ب : مباريات مرحلة الدوري الأوروبية المعتادة، مثل المواجهات أمام فرق كـلايبزيج وآيندهوفن، والمباريات المحلية من المستوى الأعلى.

خصومات الأعضاء : يحصل أعضاء النادي الرسميون (سوسيوس) وحاملو عضوية مدريدستا بريميوم على خصم يتراوح بين 20% و30% من الأسعار الرسمية المعتادة للجمهور عند الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد.

تابع موقع ريال مدريد الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تخلُ مباريات ريال مدريد الأخيرة التي استضافها في دوري أبطال أوروبا من الإثارة؛ إذ شهدت كل واحدة من آخر ست مباريات أوروبية له في البرنابيو ثلاثة أهداف على الأقل. إليك نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2026:

التاريخ الدور والمنافس النتيجة الملعب 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: روما 4-3 (فوز) الملعب الأولمبي (روما) 8 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: إنتر ميلان 2-1 (فوز) البرنابيو (مدريد) 15 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 3-4 (خسارة) أليانز أرينا (ميونخ) 7 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 1-2 (خسارة) البرنابيو (مدريد) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): مانشستر سيتي 1-2 (خسارة) ملعب الاتحاد (مانشستر) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): مانشستر سيتي 3-0 (فوز) البرنابيو (مدريد) 25 فبراير 2026 الملحق (الإياب): بنفيكا 2-1 (فوز) البرنابيو (مدريد) 17 فبراير 2026 الملحق (الذهاب): بنفيكا 1-0 (فوز) ملعب دا لوز (لشبونة) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: بنفيكا 2-4 (خسارة) ملعب دا لوز (لشبونة) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: موناكو 6-1 (فوز) البرنابيو (مدريد)







