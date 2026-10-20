يتطلع برشلونة، عملاق الكرة الإسبانية والأوروبية، بشدة إلى رفع كأس دوري أبطال أوروبا مجددًا، وهو ما لم يحدث منذ عام 2015. فهل يكون هذا الموسم موعد تحقيق ذلك؟ هذا ما يأمله الملايين من مشجعي البلوجرانا حول العالم.

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سيركز مدرب برشلونة، هانزي فليك، على حل المعضلة القارية التي حيّرت النادي الكتالوني. فعلى الرغم من هيمنة برشلونة في الدوري الإسباني، لم يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة (2024/25) خلال المواسم السبعة الماضية.

لا شك أن انطلاقة الفريق القوية في أوروبا هذا الموسم تثير حماس جماهيره. فبعد فوز عريض على أرضه بنتيجة 5-1 أمام فينورد، انتصر على جالاتا سراي 4-1 في إسطنبول. ومع اقتراب مواجهات مرحلة الدوري أمام باريس سان جيرمان وأستون فيلا ومانشستر سيتي، من بين فرق أخرى، تنتظر الجماهير أشهر حافلة بالإثارة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

ما مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء، 20 أكتوبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد برشلونة التذاكر بارك دي برانس (خارج الأرض) الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) برشلونة ضد أستون فيلا التذاكر كامب نو (على أرضه) الأربعاء، 25 نوفمبر (9:45 مساءً) صباح ضد برشلونة التذاكر ملعب باكو الأولمبي (خارج الأرض) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي التذاكر كامب نو (على أرضه) الأربعاء، 20 يناير (8 مساءً) سبورتينج لشبونة ضد برشلونة التذاكر ملعب جوزيه ألفالادي (خارج الأرض) الأربعاء، 27 يناير (8 مساءً) برشلونة ضد كومو التذاكر كامب نو (على أرضه)

كيف تشتري تذاكر مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا مباشرة عبر بوابة تذاكر نادي برشلونة، سواء من الموقع أو تطبيق «تذاكر بارسا».

تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي، ثم لأعضاء «كوليه بريميوم»، وأخيرًا للجمهور عبر الإنترنت.

كما يتيح البرنامج الرسمي للنادي طرح مقاعد حاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور، وتظهر هذه التذاكر عادةً على الموقع الرسمي قبل انطلاق المباراة بما يتراوح بين 48 و72 ساعة.

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا عادةً قبل موعد المباراة بأسبوع إلى 4 أسابيع، بحسب مستوى الفريق المنافس وتأكيد جدول المباريات.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر برشلونة، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 60 و250 يورو أو أكثر. لكن الأسعار الدقيقة تعتمد بدرجة كبيرة على مكانة الفريق المنافس، وترتفع بطبيعة الحال كلما تقدم برشلونة في البطولة.

أسعار التذاكر بحسب مرحلة البطولة

مرحلة الدوري / دور المجموعات : من 60 إلى 150 يورو للمباريات المعتادة. وفي المواجهات البارزة، مثل استضافة مانشستر سيتي، ترتفع الأسعار لتتراوح بين 120 و250 يورو أو أكثر.

الأدوار الإقصائية : من 100 إلى 400 يورو بحسب مستوى الفريق المنافس.

ربع النهائي وما بعده : من 200 إلى 800 يورو أو أكثر للمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب.

تابع موقع برشلونة الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

ربما لم يخسر برشلونة سوى مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2026، لكن منافسيه سيظلون واثقين من قدرتهم على اختراق دفاعه. والمثير للدهشة أن العملاق الكتالوني لم يحافظ على نظافة شباكه في البطولة طوال 17 مباراة، منذ فوزه على بوروسيا دورتموند 4-0 في كامب نو في أبريل 2025.

التاريخ الدور والفريق المنافس النتيجة الملعب 13 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: جالاتا سراي 4-1 (فوز) رامس بارك (إسطنبول) 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: فينورد 5-1 (فوز) كامب نو (برشلونة) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): أتلتيكو مدريد 2-1 (فوز) الرياض إير ميتروبوليتانو (مدريد) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): أتلتيكو مدريد 0-2 (خسارة) كامب نو (برشلونة) 18 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): نيوكاسل 7-2 (فوز) كامب نو (برشلونة) 10 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): نيوكاسل 1-1 (تعادل) سانت جيمس بارك (نيوكاسل) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: كوبنهاجن 4-1 (فوز) كامب نو (برشلونة) 21 يناير 2026 مرحلة الدوري: سلافيا براج 4-2 (فوز) فورتونا أرينا (براج)



