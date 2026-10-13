يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد، يفوز بكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ويمكنك حجز تذاكر اليوم لمتابعة مبارياته في دوري أبطال أوروبا موسم 2026/27.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق مجددًا على الساحة القارية، بعدما أتبع فوزه اللافت على إنتر ميلان 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025 بالتغلب على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 في بودابست.

وسيسعى نجوم لويس إنريكي إلى الحفاظ على زخمهم بعد افتتاح مشوارهم الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 6-1 على سلوفان براتيسلافا في باريس. ومع تبقي مواجهات في مرحلة الدوري أمام مانشستر سيتي وبرشلونة وروما وأستون فيلا، من بين فرق أخرى، يُنتظر أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حافلة بالإثارة على الساحة الأوروبية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقعد في مباريات باريس سان جيرمان المقبلة بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 14 أكتوبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب الاتحاد (خارج الأرض) الثلاثاء 20 أكتوبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد برشلونة التذاكر حديقة الأمراء (على أرضه) الثلاثاء 3 نوفمبر (9 مساءً) فياريال ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب لا سيراميكا (خارج الأرض) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر حديقة الأمراء (على أرضه) الثلاثاء 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج الأرض) الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جالطة سراي التذاكر حديقة الأمراء (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات باريس سان جيرمان، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة. والطريقة الأكثر موثوقية للشراء هي زيارة بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

ويُنصح بمتابعة الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات البيع ومواعيد طرح التذاكر وتوافرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. وتمنحك عضوية النادي أيضًا أولوية عند محاولة حجز مقاعد لمبارياته في حديقة الأمراء.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان تحت تصنيف «Grand Public»، فهذا يعني أنها متاحة للبيع العام ولا تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل تلك المرحلة، يحصل مشجعو باريس سان جيرمان من حاملي عضوية «Red & Blue» على فترة أولوية قصيرة قبل طرح التذاكر للبيع العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة إلى الراغبين في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء كل مباراة على حدة، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين40 و280 يورو عند شرائها مباشرة من النادي. لكن ينبغي التحقق من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، لأنها قد تتغير من عام إلى آخر، لا سيما مع زيادة الطلب بفعل نجاح النادي الأوروبي المستمر.

وتختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد في الملعب. وعادةً ما تكون أرخص تذاكر باريس سان جيرمان في مدرج فيراج بولوني خلف المرمى.

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي لمزيد من المعلومات، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان تقديم أداء أكثر إتقانًا خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فرغم تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي، خسر مرتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين في مرحلة المجموعات، ما جعله يفوّت أحد المراكز الثمانية الأولى ويضطر إلى خوض الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

التاريخ المرحلة والمنافس النتيجة الملعب 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: سلوفان براتيسلافا 6-1 (فوز) حديقة الأمراء (باريس) 30 مايو 2026 النهائي: آرسنال 1-1 بعد الوقت الإضافي (فوز 4-3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 6 مايو 2026 نصف النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 1-1 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 28 أبريل 2026 نصف النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 5-4 (فوز) حديقة الأمراء (باريس) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): ليفربول 2-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): ليفربول 2-0 (فوز) حديقة الأمراء (باريس) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): تشيلسي 3-0 (فوز) ستامفورد بريدج (لندن) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): تشيلسي 5-2 (فوز) حديقة الأمراء (باريس) 25 فبراير 2026 الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية (الإياب): موناكو 2-2 (تعادل) حديقة الأمراء (باريس) 17 فبراير 2026 الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية (الذهاب): موناكو 3-2 (فوز) ملعب لويس الثاني (موناكو) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: نيوكاسل 1-1 (تعادل) حديقة الأمراء (باريس) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: سبورتينج لشبونة 1-2 (خسارة) ملعب جوزيه ألفالادي (لشبونة)



