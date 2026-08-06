يخوض مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى النادي وقاده إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا. ويقدّم GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في أولد ترافورد.
ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟
يبدأ مانشستر يونايتد موسم 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس.
|التاريخ والوقت
|المباراة
|الملعب
|المسابقة
|التذاكر
|السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 BST
|مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 BST
|ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد
|إيلاند رود (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 BST
|مانشستر يونايتد ضد بورنموث
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 GMT
|تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
|ستامفورد بريدج (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 GMT
|ليفربول ضد مانشستر يونايتد
|أنفيلد (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد برينتفورد
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 GMT
|نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد
|سانت جيمس بارك (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 GMT
|كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد
|سيلهرست بارك (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 GMT
|أرسنال ضد مانشستر يونايتد
|ملعب الإمارات (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد سندرلاند
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 2 يناير 2027، 15:00 GMT
|برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتد
|أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 16 يناير 2027، 15:00 GMT
|أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد
|فيلا بارك (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 23 يناير 2027، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد ليفربول
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 30 يناير 2027، 15:00 GMT
|برينتفورد ضد مانشستر يونايتد
|ملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 6 فبراير 2027، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد تشيلسي
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 20 فبراير 2027، 15:00 GMT
|نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد
|ذا سيتي جراوند (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 27 فبراير 2027، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد أرسنال
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 GMT
|سندرلاند ضد مانشستر يونايتد
|ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 13 مارس 2027، 15:00 GMT
|مانشستر يونايتد ضد إيفرتون
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 20 مارس 2027، 15:00 GMT
|مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
|ملعب الاتحاد (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 10 أبريل 2027، 15:00 BST
|مانشستر يونايتد ضد هال سيتي
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 17 أبريل 2027، 15:00 BST
|إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد
|بورتمان رود (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 24 أبريل 2027، 15:00 BST
|مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 1 مايو 2027، 15:00 BST
|كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد
|كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 8 مايو 2027، 15:00 BST
|بورنموث ضد مانشستر يونايتد
|فيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|السبت 15 مايو 2027، 15:00 BST
|مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأحد 23 مايو 2027، 15:00 BST
|توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد
|ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
|الأحد 30 مايو 2027، 16:00 BST
|مانشستر يونايتد ضد فولهام
|أولد ترافورد (على أرضه)
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|تذاكر
كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي على موقعه الإلكتروني.
أبرز الطرق للحصول على تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:
- التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة من خلال الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى العضوية، إذ يحصل أعضاء Red وSilver وGold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء.
- نظام القرعة على التذاكر: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو أرسنال أو مانشستر سيتي، يدير مانشستر يونايتد قرعة على التذاكر لأعضاء Red. تدخل القرعة، وإذا حالفك النجاح، يمكنك شراء التذاكر بالسعر الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض.
- منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الشراء في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة رسمية لتبادل التذاكر، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض المقاعد التي لن يتمكنوا من استخدامها. وتكون هذه التذاكر موثقة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي.
- التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 £، رغم أن الأسعار قد تختلف. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة التي تشتري منها.
كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
بالنسبة إلى الجماهير الراغبة في مشاهدة مانشستر يونايتد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.
أبسط طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر مانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة لأعضاء النادي الرسميين، كما أن التوافر محدود جدًا. ويستخدم يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بناءً على المنافس، وتكون مباريات الفئة A هي الأعلى سعرًا.
وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر قرعة الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:
- مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 £ - 55 £
- مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 £ - 75 £
- مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال): 65 £ - 120 £+
التذاكر التي يتم شراؤها عبر منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع المعتمدة من النادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور مباراة ما إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد
يلعب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب نادٍ في إنجلترا، إذ تُقدَّر سعته الحالية عمومًا بنحو 74,000 إلى 76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبرى له في عام 2006. ويُعرف الملعب وديًا باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، وعدة مباريات في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلًا عن عدد لا يُحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.
لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف الشريك في الملكية السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، لإنشاء ملعب جديد يتسع لـ100,000 متفرج على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار £. وحمل الملعب في وثائق الإحاطة اسم نيو ترافورد، وصُمم بسقف مميز على طراز المظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إلى جانب ثلاثة صواري طويلة ستجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا مضى المشروع قدمًا كما هو مخطط له، فسيصبح أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع تجديد أوسع في منطقة أولد ترافورد.
ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والمشاورات، مع استهداف النادي اكتماله في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يتغير لاحقًا. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية أيام المباريات.
يساعد تقييم فئات تذاكر مانشستر يونايتد وهياكل التسعير الجماهير على تنظيم رحلاتهم إلى أولد ترافورد طوال الموسم التنافسي. ولمنح نفسك مرونة كاملة عند إعداد رهانات عطلة نهاية الأسبوع المخصصة، فإن تأمين رصيد ترويجي إضافي يعد ميزة كبيرة للغاية. اطّلع على دليلنا المتخصص لمعرفة كيف يمكنك فتح عروض رياضية متخصصة باستخدام رمز betfred promo code الخاص بنا.