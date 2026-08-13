كيفية الحصول على تذاكر فياريال: فياريال ضد ريال مدريد، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

يأتي فياريال بعد ما يمكن اعتباره أعظم موسم محلي في تاريخه، وزيارة ريال مدريد إلى ملعب لا سيراميكا في مارس المقبل تتشكل بالفعل كواحدة من أبرز مباريات الموسم. وسيرشدك GOAL إلى كل معلومات تذاكر فياريال المهمة التي تحتاج إلى معرفتها، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، والمزيد.
ما هي مباريات فياريال المقبلة؟
يخوض فياريال موسمًا من 38 مباراة في الدوري الإسباني يمتد من منتصف أغسطس 2026 إلى أواخر مايو 2027. في ما يلي القائمة الكاملة لمباريات النادي، على أرضه وخارجها، في الموسم المقبل.
|التاريخ
|المباراة
|الملعب
|التذاكر
|الأحد، 16 أغسطس 2026
|راسينج سانتاندير ضد فياريال
|ملعب إل ساردينيرو (سانتاندير)
|تذاكر
|الأحد، 23 أغسطس 2026
|أتلتيكو مدريد ضد فياريال
|رياض إير ميتروبوليتانو (مدريد)
|تذاكر
|الأحد، 30 أغسطس 2026
|ألافيس ضد فياريال
|ملعب مينديثوروسا (فيتوريا-غاستيث)
|تذاكر
|الأحد، 6 سبتمبر 2026
|فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 13 سبتمبر 2026
|فياريال ضد ريال بيتيس
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
|مالاجا ضد فياريال
|ملعب لا روساليدا (مالقة)
|تذاكر
|الأحد، 20 سبتمبر 2026
|فياريال ضد ليفانتي
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 11 أكتوبر 2026
|ريال مدريد ضد فياريال
|سانتياجو برنابيو (مدريد)
|تذاكر
|الأحد، 18 أكتوبر 2026
|فياريال ضد إلتشي
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 25 أكتوبر 2026
|فالنسيا ضد فياريال
|ملعب ميستايا (فالنسيا)
|تذاكر
|الأحد، 1 نوفمبر 2026
|فياريال ضد إسبانيول
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 8 نوفمبر 2026
|فياريال ضد خيتافي
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 22 نوفمبر 2026
|برشلونة ضد فياريال
|سبوتيفاي كامب نو (برشلونة)
|تذاكر
|الأحد، 29 نوفمبر 2026
|سيلتا فيجو ضد فياريال
|ملعب بالايدوس (فيجو)
|تذاكر
|الأحد، 6 ديسمبر 2026
|فياريال ضد ريال سوسيداد
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 13 ديسمبر 2026
|فياريال ضد رايو فاييكانو
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 20 ديسمبر 2026
|أوساسونا ضد فياريال
|ملعب إل سادار (بامبلونا)
|تذاكر
|الأحد، 3 يناير 2027
|فياريال ضد إشبيلية
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 10 يناير 2027
|أتلتيك كلوب ضد فياريال
|ملعب سان ماميس (بلباو)
|تذاكر
|الأحد، 17 يناير 2027
|فياريال ضد ألافيس
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 24 يناير 2027
|إسبانيول ضد فياريال
|ملعب RCDE (كورنيّا دي يوبريغات)
|تذاكر
|الأحد، 31 يناير 2027
|فياريال ضد راسينج سانتاندير
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 7 فبراير 2027
|خيتافي ضد فياريال
|ملعب كوليسيوم (خيتافي)
|تذاكر
|الأحد، 14 فبراير 2027
|فياريال ضد برشلونة
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 21 فبراير 2027
|فياريال ضد فالنسيا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 28 فبراير 2027
|ريال بيتيس ضد فياريال
|الملعب الأولمبي دي لا كارتوخا (إشبيلية)
|تذاكر
|الأحد، 7 مارس 2027
|فياريال ضد ريال مدريد
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 14 مارس 2027
|إلتشي ضد فياريال
|ملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلتشي)
|تذاكر
|الأحد، 21 مارس 2027
|فياريال ضد مالاجا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 4 أبريل 2027
|ديبورتيفو لا كورونيا ضد فياريال
|ملعب ريازور (لا كورونيا)
|تذاكر
|الأحد، 11 أبريل 2027
|فياريال ضد أتلتيك كلوب
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 18 أبريل 2027
|ليفانتي ضد فياريال
|إستادي سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا)
|تذاكر
|الأربعاء، 21 أبريل 2027
|فياريال ضد أتلتيكو مدريد
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 2 مايو 2027
|رايو فاييكانو ضد فياريال
|كامبو دي فوتبول دي باييكاس (مدريد)
|تذاكر
|الأحد، 9 مايو 2027
|فياريال ضد سيلتا فيجو
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 16 مايو 2027
|إشبيلية ضد فياريال
|ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية)
|تذاكر
|الأحد، 23 مايو 2027
|فياريال ضد أوساسونا
|ملعب لا سيراميكا (فياريال)
|تذاكر
|الأحد، 30 مايو 2027
|ريال سوسيداد ضد فياريال
|ريالي أرينا (سان سيباستيان)
|تذاكر
كيفية شراء تذاكر مباريات فياريال
توجد عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات فياريال، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لفياريال على موقع النادي. ومن المفيد التحقق من الموقع بانتظام للحصول على معلومات بيع التذاكر.
تتوفر التذاكر أيضًا للشراء من متجر الملعب، ومتجر وسط مدينة فياريال، وشباك التذاكر في الملعب أيام المباريات. ومع ذلك، ومع امتلاك النادي بانتظام لأكثر من 20,000 من حاملي التذاكر الموسمية في ملعب يتسع لنحو 23,000 متفرج، فإن شراء التذاكر عبر النادي ليس دائمًا أمرًا سهلًا، خاصة لبعض المباريات الكبيرة أمام ريال مدريد أو برشلونة، وديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.
إذا نفدت التذاكر، أو كنت تأمل في اقتناص مقاعد في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي إعادة البيع الثانويين مثل StubHub.
كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فياريال؟
بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر فياريال في ملعب لا سيراميكا على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 20 و50 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتفاوت السعر بحسب هوية المنافس وموقع مقعدك في الملعب.
ومع المباريات ذات الطلب المرتفع أمام فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب ليالي دوري أبطال أوروبا المتجددة، تميل الأسعار إلى الارتفاع تبعًا لذلك.
تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بدءًا من 49 يورو.
ماذا ينتظر فياريال في 2026/27؟
يأتي الغواصة الصفراء بعد ما يمكن اعتباره أعظم موسم محلي في تاريخه. أنهى فياريال موسم 2025/26 في المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وهو ثاني أعلى رصيد حققه النادي على الإطلاق، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه. وجاء ذلك تتويجًا لصعود استثنائي، بالنظر إلى أن النادي لم يسبق له إنهاء الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في إسبانيا سوى مرتين من قبل، في 2004/05 و2007/08.
لكن القصة جاءت مع منعطف. فبعد تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي، أعلن مارسيلينو أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، لينهي فترته الثانية في المنصب بعد عامين ونصف العام أعاد خلالهما فياريال إلى أوروبا بشكل منتظم. وخلفه إينيجو بيريز، القادم سابقًا من رايو فاييكانو، ليتولى قيادة فريق اعتاد بالفعل على المنافسة بالقرب من قمة الجدول.
وفي حين كان الأداء المحلي ممتازًا، فإن عودة فياريال إلى دوري أبطال أوروبا أثبتت صعوبتها، إذ حصد نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات في مرحلة الدوري. وسيكون إصلاح هذا الأداء القاري مع الحفاظ على الزخم المحلي الذي بُني تحت قيادة مارسيلينو أكبر اختبار مبكر لبيريز، في ظل وجود مواجهات صعبة أمام ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على جدول هذا الموسم.
تاريخ ملعب لا سيراميكا
ملعب لا سيراميكا هو ملعب كرة قدم في فياريال بإسبانيا. وهو الملعب الرئيسي لنادي فياريال منذ افتتاحه في عام 1923. وتبلغ سعة الملعب 23,000 متفرج، وهو رقم يعادل تقريبًا نصف عدد سكان المدينة نفسها. وفي يناير 2017، غيّر فياريال اسم ملعبه من إل مادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، تكريمًا للصناعة المحلية.