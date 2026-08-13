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كيفية الحصول على تذاكر فياريال: فياريال ضد ريال مدريد، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

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التذاكر
الدوري الإسباني
فياريال

نستعرض كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر المباريات المقبلة لفياريال

يأتي فياريال بعد ما يمكن اعتباره أعظم موسم محلي في تاريخه، وزيارة ريال مدريد إلى ملعب لا سيراميكا في مارس المقبل تتشكل بالفعل كواحدة من أبرز مباريات الموسم. وسيرشدك GOAL إلى كل معلومات تذاكر فياريال المهمة التي تحتاج إلى معرفتها، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، والمزيد.

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ما هي مباريات فياريال المقبلة؟

يخوض فياريال موسمًا من 38 مباراة في الدوري الإسباني يمتد من منتصف أغسطس 2026 إلى أواخر مايو 2027. في ما يلي القائمة الكاملة لمباريات النادي، على أرضه وخارجها، في الموسم المقبل.

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
الأحد، 16 أغسطس 2026راسينج سانتاندير ضد فياريالملعب إل ساردينيرو (سانتاندير)تذاكر
الأحد، 23 أغسطس 2026أتلتيكو مدريد ضد فياريالرياض إير ميتروبوليتانو (مدريد)تذاكر
الأحد، 30 أغسطس 2026ألافيس ضد فياريالملعب مينديثوروسا (فيتوريا-غاستيث)تذاكر
الأحد، 6 سبتمبر 2026فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونياملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 13 سبتمبر 2026فياريال ضد ريال بيتيسملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأربعاء، 16 سبتمبر 2026مالاجا ضد فياريالملعب لا روساليدا (مالقة)تذاكر
الأحد، 20 سبتمبر 2026فياريال ضد ليفانتيملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 11 أكتوبر 2026ريال مدريد ضد فياريالسانتياجو برنابيو (مدريد)تذاكر
الأحد، 18 أكتوبر 2026فياريال ضد إلتشيملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 25 أكتوبر 2026فالنسيا ضد فياريالملعب ميستايا (فالنسيا)تذاكر
الأحد، 1 نوفمبر 2026فياريال ضد إسبانيولملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 8 نوفمبر 2026فياريال ضد خيتافيملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 22 نوفمبر 2026برشلونة ضد فياريالسبوتيفاي كامب نو (برشلونة)تذاكر
الأحد، 29 نوفمبر 2026سيلتا فيجو ضد فياريالملعب بالايدوس (فيجو)تذاكر
الأحد، 6 ديسمبر 2026فياريال ضد ريال سوسيدادملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 13 ديسمبر 2026فياريال ضد رايو فاييكانوملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 20 ديسمبر 2026أوساسونا ضد فياريالملعب إل سادار (بامبلونا)تذاكر
الأحد، 3 يناير 2027فياريال ضد إشبيليةملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 10 يناير 2027أتلتيك كلوب ضد فياريالملعب سان ماميس (بلباو)تذاكر
الأحد، 17 يناير 2027فياريال ضد ألافيسملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 24 يناير 2027إسبانيول ضد فياريالملعب RCDE (كورنيّا دي يوبريغات)تذاكر
الأحد، 31 يناير 2027فياريال ضد راسينج سانتانديرملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 7 فبراير 2027خيتافي ضد فياريالملعب كوليسيوم (خيتافي)تذاكر
الأحد، 14 فبراير 2027فياريال ضد برشلونةملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 21 فبراير 2027فياريال ضد فالنسياملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 28 فبراير 2027ريال بيتيس ضد فياريالالملعب الأولمبي دي لا كارتوخا (إشبيلية)تذاكر
الأحد، 7 مارس 2027فياريال ضد ريال مدريدملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 14 مارس 2027إلتشي ضد فياريالملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلتشي)تذاكر
الأحد، 21 مارس 2027فياريال ضد مالاجاملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 4 أبريل 2027ديبورتيفو لا كورونيا ضد فياريالملعب ريازور (لا كورونيا)تذاكر
الأحد، 11 أبريل 2027فياريال ضد أتلتيك كلوبملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 18 أبريل 2027ليفانتي ضد فياريالإستادي سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا)تذاكر
الأربعاء، 21 أبريل 2027فياريال ضد أتلتيكو مدريدملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 2 مايو 2027رايو فاييكانو ضد فياريالكامبو دي فوتبول دي باييكاس (مدريد)تذاكر
الأحد، 9 مايو 2027فياريال ضد سيلتا فيجوملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 16 مايو 2027إشبيلية ضد فياريالملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية)تذاكر
الأحد، 23 مايو 2027فياريال ضد أوساسوناملعب لا سيراميكا (فياريال)تذاكر
الأحد، 30 مايو 2027ريال سوسيداد ضد فياريالريالي أرينا (سان سيباستيان)تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات فياريال

توجد عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات فياريال، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لفياريال على موقع النادي. ومن المفيد التحقق من الموقع بانتظام للحصول على معلومات بيع التذاكر.

تتوفر التذاكر أيضًا للشراء من متجر الملعب، ومتجر وسط مدينة فياريال، وشباك التذاكر في الملعب أيام المباريات. ومع ذلك، ومع امتلاك النادي بانتظام لأكثر من 20,000 من حاملي التذاكر الموسمية في ملعب يتسع لنحو 23,000 متفرج، فإن شراء التذاكر عبر النادي ليس دائمًا أمرًا سهلًا، خاصة لبعض المباريات الكبيرة أمام ريال مدريد أو برشلونة، وديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فياريال crest
فياريال
فياريال

إذا نفدت التذاكر، أو كنت تأمل في اقتناص مقاعد في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي إعادة البيع الثانويين مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فياريال؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر فياريال في ملعب لا سيراميكا على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 20 و50 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتفاوت السعر بحسب هوية المنافس وموقع مقعدك في الملعب.

ومع المباريات ذات الطلب المرتفع أمام فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب ليالي دوري أبطال أوروبا المتجددة، تميل الأسعار إلى الارتفاع تبعًا لذلك.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بدءًا من 49 يورو.

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ماذا ينتظر فياريال في 2026/27؟

يأتي الغواصة الصفراء بعد ما يمكن اعتباره أعظم موسم محلي في تاريخه. أنهى فياريال موسم 2025/26 في المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وهو ثاني أعلى رصيد حققه النادي على الإطلاق، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه. وجاء ذلك تتويجًا لصعود استثنائي، بالنظر إلى أن النادي لم يسبق له إنهاء الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في إسبانيا سوى مرتين من قبل، في 2004/05 و2007/08.

لكن القصة جاءت مع منعطف. فبعد تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي، أعلن مارسيلينو أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، لينهي فترته الثانية في المنصب بعد عامين ونصف العام أعاد خلالهما فياريال إلى أوروبا بشكل منتظم. وخلفه إينيجو بيريز، القادم سابقًا من رايو فاييكانو، ليتولى قيادة فريق اعتاد بالفعل على المنافسة بالقرب من قمة الجدول.

وفي حين كان الأداء المحلي ممتازًا، فإن عودة فياريال إلى دوري أبطال أوروبا أثبتت صعوبتها، إذ حصد نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات في مرحلة الدوري. وسيكون إصلاح هذا الأداء القاري مع الحفاظ على الزخم المحلي الذي بُني تحت قيادة مارسيلينو أكبر اختبار مبكر لبيريز، في ظل وجود مواجهات صعبة أمام ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على جدول هذا الموسم.

تاريخ ملعب لا سيراميكا

ملعب لا سيراميكا هو ملعب كرة قدم في فياريال بإسبانيا. وهو الملعب الرئيسي لنادي فياريال منذ افتتاحه في عام 1923. وتبلغ سعة الملعب 23,000 متفرج، وهو رقم يعادل تقريبًا نصف عدد سكان المدينة نفسها. وفي يناير 2017، غيّر فياريال اسم ملعبه من إل مادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، تكريمًا للصناعة المحلية.

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