كيفية الحصول على تذاكر فياريال: فياريال ضد ريال مدريد، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

يأتي فياريال بعد ما يمكن اعتباره أعظم موسم محلي في تاريخه، وزيارة ريال مدريد إلى ملعب لا سيراميكا في مارس المقبل تتشكل بالفعل كواحدة من أبرز مباريات الموسم. وسيرشدك GOAL إلى كل معلومات تذاكر فياريال المهمة التي تحتاج إلى معرفتها، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، والمزيد.

ما هي مباريات فياريال المقبلة؟

يخوض فياريال موسمًا من 38 مباراة في الدوري الإسباني يمتد من منتصف أغسطس 2026 إلى أواخر مايو 2027. في ما يلي القائمة الكاملة لمباريات النادي، على أرضه وخارجها، في الموسم المقبل.

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 16 أغسطس 2026 راسينج سانتاندير ضد فياريال ملعب إل ساردينيرو (سانتاندير) تذاكر الأحد، 23 أغسطس 2026 أتلتيكو مدريد ضد فياريال رياض إير ميتروبوليتانو (مدريد) تذاكر الأحد، 30 أغسطس 2026 ألافيس ضد فياريال ملعب مينديثوروسا (فيتوريا-غاستيث) تذاكر الأحد، 6 سبتمبر 2026 فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونيا ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 13 سبتمبر 2026 فياريال ضد ريال بيتيس ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 مالاجا ضد فياريال ملعب لا روساليدا (مالقة) تذاكر الأحد، 20 سبتمبر 2026 فياريال ضد ليفانتي ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 11 أكتوبر 2026 ريال مدريد ضد فياريال سانتياجو برنابيو (مدريد) تذاكر الأحد، 18 أكتوبر 2026 فياريال ضد إلتشي ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 25 أكتوبر 2026 فالنسيا ضد فياريال ملعب ميستايا (فالنسيا) تذاكر الأحد، 1 نوفمبر 2026 فياريال ضد إسبانيول ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 8 نوفمبر 2026 فياريال ضد خيتافي ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 22 نوفمبر 2026 برشلونة ضد فياريال سبوتيفاي كامب نو (برشلونة) تذاكر الأحد، 29 نوفمبر 2026 سيلتا فيجو ضد فياريال ملعب بالايدوس (فيجو) تذاكر الأحد، 6 ديسمبر 2026 فياريال ضد ريال سوسيداد ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 13 ديسمبر 2026 فياريال ضد رايو فاييكانو ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 20 ديسمبر 2026 أوساسونا ضد فياريال ملعب إل سادار (بامبلونا) تذاكر الأحد، 3 يناير 2027 فياريال ضد إشبيلية ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 10 يناير 2027 أتلتيك كلوب ضد فياريال ملعب سان ماميس (بلباو) تذاكر الأحد، 17 يناير 2027 فياريال ضد ألافيس ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 24 يناير 2027 إسبانيول ضد فياريال ملعب RCDE (كورنيّا دي يوبريغات) تذاكر الأحد، 31 يناير 2027 فياريال ضد راسينج سانتاندير ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 7 فبراير 2027 خيتافي ضد فياريال ملعب كوليسيوم (خيتافي) تذاكر الأحد، 14 فبراير 2027 فياريال ضد برشلونة ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 21 فبراير 2027 فياريال ضد فالنسيا ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 28 فبراير 2027 ريال بيتيس ضد فياريال الملعب الأولمبي دي لا كارتوخا (إشبيلية) تذاكر الأحد، 7 مارس 2027 فياريال ضد ريال مدريد ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 14 مارس 2027 إلتشي ضد فياريال ملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلتشي) تذاكر الأحد، 21 مارس 2027 فياريال ضد مالاجا ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 4 أبريل 2027 ديبورتيفو لا كورونيا ضد فياريال ملعب ريازور (لا كورونيا) تذاكر الأحد، 11 أبريل 2027 فياريال ضد أتلتيك كلوب ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 18 أبريل 2027 ليفانتي ضد فياريال إستادي سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا) تذاكر الأربعاء، 21 أبريل 2027 فياريال ضد أتلتيكو مدريد ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 2 مايو 2027 رايو فاييكانو ضد فياريال كامبو دي فوتبول دي باييكاس (مدريد) تذاكر الأحد، 9 مايو 2027 فياريال ضد سيلتا فيجو ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 16 مايو 2027 إشبيلية ضد فياريال ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) تذاكر الأحد، 23 مايو 2027 فياريال ضد أوساسونا ملعب لا سيراميكا (فياريال) تذاكر الأحد، 30 مايو 2027 ريال سوسيداد ضد فياريال ريالي أرينا (سان سيباستيان) تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات فياريال

توجد عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات فياريال، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لفياريال على موقع النادي. ومن المفيد التحقق من الموقع بانتظام للحصول على معلومات بيع التذاكر.

تتوفر التذاكر أيضًا للشراء من متجر الملعب، ومتجر وسط مدينة فياريال، وشباك التذاكر في الملعب أيام المباريات. ومع ذلك، ومع امتلاك النادي بانتظام لأكثر من 20,000 من حاملي التذاكر الموسمية في ملعب يتسع لنحو 23,000 متفرج، فإن شراء التذاكر عبر النادي ليس دائمًا أمرًا سهلًا، خاصة لبعض المباريات الكبيرة أمام ريال مدريد أو برشلونة، وديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.

إذا نفدت التذاكر، أو كنت تأمل في اقتناص مقاعد في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في بائعي إعادة البيع الثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فياريال؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر فياريال في ملعب لا سيراميكا على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 20 و50 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتفاوت السعر بحسب هوية المنافس وموقع مقعدك في الملعب.

ومع المباريات ذات الطلب المرتفع أمام فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب ليالي دوري أبطال أوروبا المتجددة، تميل الأسعار إلى الارتفاع تبعًا لذلك.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بدءًا من 49 يورو.

ماذا ينتظر فياريال في 2026/27؟

يأتي الغواصة الصفراء بعد ما يمكن اعتباره أعظم موسم محلي في تاريخه. أنهى فياريال موسم 2025/26 في المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وهو ثاني أعلى رصيد حققه النادي على الإطلاق، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه. وجاء ذلك تتويجًا لصعود استثنائي، بالنظر إلى أن النادي لم يسبق له إنهاء الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في إسبانيا سوى مرتين من قبل، في 2004/05 و2007/08.

لكن القصة جاءت مع منعطف. فبعد تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي، أعلن مارسيلينو أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، لينهي فترته الثانية في المنصب بعد عامين ونصف العام أعاد خلالهما فياريال إلى أوروبا بشكل منتظم. وخلفه إينيجو بيريز، القادم سابقًا من رايو فاييكانو، ليتولى قيادة فريق اعتاد بالفعل على المنافسة بالقرب من قمة الجدول.

وفي حين كان الأداء المحلي ممتازًا، فإن عودة فياريال إلى دوري أبطال أوروبا أثبتت صعوبتها، إذ حصد نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات في مرحلة الدوري. وسيكون إصلاح هذا الأداء القاري مع الحفاظ على الزخم المحلي الذي بُني تحت قيادة مارسيلينو أكبر اختبار مبكر لبيريز، في ظل وجود مواجهات صعبة أمام ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على جدول هذا الموسم.

تاريخ ملعب لا سيراميكا

ملعب لا سيراميكا هو ملعب كرة قدم في فياريال بإسبانيا. وهو الملعب الرئيسي لنادي فياريال منذ افتتاحه في عام 1923. وتبلغ سعة الملعب 23,000 متفرج، وهو رقم يعادل تقريبًا نصف عدد سكان المدينة نفسها. وفي يناير 2017، غيّر فياريال اسم ملعبه من إل مادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، تكريمًا للصناعة المحلية.