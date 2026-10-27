كيفية الحصول على تذاكر روما لموسم 2026/27: المباريات المقبلة وأسعار تذاكر الدوري الإيطالي ومعلومات عن ملعب الأولمبيكو والمزيد

حقق روما أفضل مركز له في الدوري منذ ثمانية مواسم، بعدما أنهى موسم 2025/26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. وسيسعى إلى مواصلة تقدمه محليًا وأوروبيًا خلال الأشهر المقبلة.

ويمكنك مشاهدة روما على أرض الملعب بحجز تذاكر مبارياته اليوم.

تحت قيادة رودي جارسيا ولوتشيانو سباليتي، حلّ روما وصيفًا للدوري الإيطالي ثلاث مرات خلال العقد الثاني من القرن الحالي، في مواسم 2013-14 و2014-15 و2016-17. ويأمل جمهور الملعب الأولمبي الآن أن يواصل جيان بييرو جاسبيريني تألقه التدريبي بعد موسم أول مثير للإعجاب على رأس الفريق.

أنهى روما الموسم الماضي بخمسة انتصارات متتالية في الدوري، بينها الفوز 2-0 على لاتسيو في «ديربي العاصمة»، ثم واصل انطلاقًا من حيث توقف هذا الموسم، محققًا سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإيطالي.

يبدو أن موسم روما سيكون حافلًا بما يستحق المتابعة. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات روما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات روما المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر المكان السبت 31 أكتوبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: أودينيزي ضد روما التذاكر ملعب بلو إنرجي (أوديني) الثلاثاء 3 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد ضد روما التذاكر أولد ترافورد (مانشستر) السبت 7 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد ساسولو التذاكر الملعب الأولمبي (روما) السبت 21 نوفمبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: بارما ضد روما التذاكر ملعب إنيو تارديني (بارما) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر بارك دي برانس (باريس) الأحد 29 نوفمبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد مونزا التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الجمعة 4 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: بولونيا ضد روما التذاكر ملعب ريناتو دال آرا (بولونيا) الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: روما ضد سبورتينج لشبونة التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الأحد 13 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الدوري الإيطالي: لاتسيو ضد روما التذاكر الملعب الأولمبي (روما) السبت 19 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد يوفنتوس التذاكر الملعب الأولمبي (روما) السبت 2 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد فروزينوني التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الثلاثاء 5 يناير (6:30 مساءً) الدوري الإيطالي: فينيزيا ضد روما التذاكر ملعب بيير لويجي بينزو (البندقية) السبت 9 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد ميلان التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الثلاثاء 12 يناير (9 مساءً) كأس إيطاليا: روما ضد هيلاس فيرونا التذاكر الملعب الأولمبي (روما)

كيفية شراء تذاكر روما

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات روما عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت، أو من مكتب التذاكر المخصص في الملعب الأولمبي يوم المباراة. ويُشترط امتلاك حساب «MyASR» مجاني لشراء تذاكر المباريات الفردية أو التذاكر الموسمية لمباريات روما على أرضه في الملعب الأولمبي، عبر بوابة النادي الرسمية.

تُطرح التذاكر للبيع عادةً قبل المباراة بأسبوعين إلى أربعة أسابيع، أو قبل مباريات الدوري الإيطالي الاعتيادية بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

فترات أولوية الشراء: تُطرح التذاكر للبيع على مراحل، لا دفعة واحدة:

المرحلة الأولى : يحصل حاملو التذاكر الموسمية من فئتي PLUS وCLASSIC EXTRA على أولوية الشراء وتذاكر إضافية بأسعار مخفضة.

المرحلة الثانية : حاملو بطاقة AS Roma وأعضاء MyASR الذين لديهم سجل مشتريات سابق.

المرحلة الثالثة : يبدأ البيع العام لجميع حاملي حسابات MyASR.

في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي العاصمة ضد لاتسيو، أو المواجهات مع يوفنتوس وإنتر وميلان، أو المباريات الأوروبية، قد تنفد التذاكر سريعًا خلال مرحلتي أولوية الشراء وحاملي التذاكر الموسمية، لذا قد يتعين عليك المبادرة بالشراء فور فتح باب البيع.

وبإمكان المشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات روما من سوق إعادة البيع. وتُعد ستب هاب إحدى أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر روما؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات روما في الملعب الأولمبي عادةً بين 20 و125 يورو أو أكثر، بحسب المنافس وفئة المباراة، فيما ترتفع أسعار المباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا، مثل ديربي العاصمة أو المواجهات الأوروبية البارزة، ارتفاعًا ملحوظًا في سوق إعادة البيع أو فئات المقاعد الأعلى سعرًا.

ينقسم الملعب الأولمبي إلى عدة أقسام رئيسية للجلوس:

كورفا سود (المدرج الجنوبي) : القلب التاريخي لجماهير روما الأكثر حماسًا ومجموعات الألتراس. أسعاره أقل عمومًا وأجواؤه حماسية، لكن الطلب عليه هائل والتذاكر المتاحة للبيع العام محدودة.

كورفا نورد (المدرج الشمالي) : يُخصص عادةً لجماهير الفريق الضيف أو للمشجعين عمومًا، وفق ترتيبات المباراة.

ديستينتي (ديستينتي سود / ديستينتي نورد) : يقع بجوار المدرجين خلف المرميين، ويوفر إطلالة جانبية على الملعب من المستوى السفلي بأسعار متوسطة.

تريبونا تيفيري : المدرج الرئيسي الممتد على جانب الملعب، وينقسم إلى مستويات علوية وسفلية وأرضية. ويضم مناطق بأسعار خاصة، منها القسم العائلي للبالغين المصطحبين أطفالًا دون 14 عامًا، ومقاعد مخصصة للنساء ولمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

تريبونا مونتي ماريو : المدرج الجانبي الأبرز، ويضم مقاعد من الفئات الأعلى سعرًا بإطلالات مركزية، ويقع بالقرب من مناطق الضيافة وكبار الشخصيات.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الملعب الأولمبي

يُعد الملعب الأولمبي في روما أحد أكثر المنشآت الرياضية عراقةً وتميزًا بأجوائها في العالم. ويتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، وهو أكبر منشأة رياضية في العاصمة الإيطالية، والملعب الذي يتقاسمه الغريمان المحليان في الدوري الإيطالي، روما ولاتسيو. ويستضيف أيضًا مباريات منتخبي إيطاليا لكرة القدم واتحاد الرجبي.

رغم افتتاح الملعب في ثلاثينيات القرن الماضي، أُعيدت تسميته «الملعب الأولمبي» بعد فوز روما بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية السابعة عشرة. وأُعيد تصميمه ليصبح ملعبًا بمقاعد لجميع المتفرجين، لاستضافة حفلي الافتتاح والختام ومنافسات ألعاب القوى على المضمار.

ومن أجل استضافة كأس العالم 1990، هُدم الملعب بالكامل تقريبًا وأُعيد بناؤه بالخرسانة. وأضافت أعمال التجديد تلك سقفه البيضاوي الشهير المصنوع من التفلون والألياف الزجاجية.

لحظات لا تُنسى في الملعب الأولمبي

نهائي بطولة أمم أوروبا 1968 : بعد التعادل الأول 1-1 مع يوغوسلافيا، فازت إيطاليا في المباراة المعادة 2-0 على الملعب الأولمبي لتحصد لقبها الأوروبي الأول.

نهائي كأس العالم 1990 : تغلبت ألمانيا الغربية على الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا 1-0 بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها أندرياس بريمه، لتحرز لقب العالم في أبرز لحظة شهدها الملعب على الساحة العالمية.

«معجزة روما» (2018) : بعد خسارته 4-1 أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق روما عودة مذهلة بفوزه 3-0 في الإياب على الملعب الأولمبي، ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

بطولة الأمم الست للرجبي : منذ عام 2012، كان الملعب حصنًا للمنتخب الإيطالي للرجبي في ترسيخ حضوره عالميًا، وشهد انتصارات تاريخية له في بطولة الأمم الست على منتخبات كبيرة مثل فرنسا.

وداع فرانشيسكو توتي (2017): شهد الملعب أحد أكثر الأيام تأثيرًا في تاريخ كرة القدم عندما خاض قائد روما طوال مسيرته مباراته الأخيرة، فذرف عشرات الآلاف من المشجعين في كورفا سود الدموع.

أرقام روما وإحصاءاته

يُعد روما (الجمعية الرياضية لروما) أحد أكثر أندية كرة القدم الإيطالية عراقةً وأهميةً ثقافية. تأسس عام 1927 من خلال اندماج هدف إلى منح روما ناديًا قادرًا على منافسة الأندية الشمالية المهيمنة، وقد رسخ النادي هوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العاصمة الإيطالية واعتزازها بنفسها.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

قد يكون عدد ألقاب روما الكبرى في الدوري أقل مما لدى منافسيه في الشمال، لكن سجل بطولاته يبرز مكانته المرموقة محليًا وأوروبيًا.

الدوري الإيطالي : 3 ألقاب (1941-42، 1982-83، 2000-01)

كأس إيطاليا : 9 ألقاب (1963-64، 1968-69، 1979-80، 1980-81، 1983-84، 1985-86، 1990-91، 2006-07، 2007-08)

كأس السوبر الإيطالي : لقبان (2001، 2007)

دوري المؤتمر الأوروبي : لقب واحد (2021-22)

الأرقام القياسية للاعبين

الأكثر مشاركة: فرانشيسكو توتي (786)، دانييلي دي روسي (616)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: فرانشيسكو توتي (307)، روبرتو بروتسو (138)

نشأ من اندماج

تأسس النادي باندماج ثلاثة كيانات رياضية من روما: رومان إف سي، وألبا أوداتشي، وفورتيتودو برو روما. ونُظم الاندماج لإنشاء قوة موحدة في جنوب إيطاليا، لكن لاتسيو رفض الانضمام إليه.

ذئبة روما

يُظهر شعار النادي الشهير ذئبة ترضع التوأم رومولوس وريموس. وتجسد هذه الصورة مباشرةً الأسطورة القديمة لتأسيس مدينة روما.

«ملك روما الثامن»

رفض فرانشيسكو توتي عروضًا ضخمة من أندية أوروبية كبرى، أبرزها ريال مدريد، ليبقى في نادي طفولته طوال مسيرته التي امتدت 25 عامًا. ولا يزال يحظى بإجلال واسع بوصفه رمز «ملك روما الثامن».



