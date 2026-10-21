ربما هيمن بايرن ميونخ محليًا، بعدما أنهى 13 موسمًا من آخر 14 موسمًا في صدارة ترتيب الدوري الألماني، لكنه يتطلع الآن إلى تحقيق مجد أوروبي جديد. احجز تذكرتك اليوم لمشاهدة مايكل أوليس وهاري كين ولويس دياز ورفاقهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ بلغ ربع النهائي على الأقل في النسخ السبع الماضية من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يخض المباراة النهائية منذ عام 2020، حين تُوّج بطلًا للقارة للمرة السادسة في تاريخه.

يسعى فريق فينسنت كومباني إلى إحراز تقدم على الصعيد الأوروبي هذا الموسم، وقد سجل بغزارة في المراحل الأولى من البطولة. استهل بايرن مشواره بفوز عريض 5-0 على بودو/جليمت في ميونخ، ثم عاد من تأخره 2-0 ليتعادل 3-3 مع فيكينج في النرويج.

ومع اقتراب مواجهاته في مرحلة الدوري أمام آرسنال وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، من بين فرق أخرى، تنتظرنا أشهر حافلة بالمباريات المثيرة. يقدم لك جول أحدث معلومات التذاكر وكيفية حجز مقعد في مباريات بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

ما مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء، 21 أكتوبر (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد آرسنال التذاكر أليانز أرينا (على أرضه) الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ التذاكر رياض إير متروبوليتانو (خارج أرضه) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) ليل ضد بايرن ميونخ التذاكر ملعب بيير موروا (خارج أرضه) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد سلافيا براغ التذاكر أليانز أرينا (على أرضه) الأربعاء، 20 يناير (8 مساءً) مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ التذاكر أولد ترافورد (خارج أرضه) الأربعاء، 27 يناير (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد ريال بيتيس التذاكر أليانز أرينا (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء تذاكر مباريات بايرن ميونخ الرسمية في دوري أبطال أوروبا حصريًا عبر القنوات الرسمية للنادي. ونظرًا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب على تذاكر المباريات بملعب أليانز أرينا، تتجاوز الطلبات عدد المقاعد المتاحة بانتظام، ما يدفع النادي إلى استخدام نظام قرعة لاختيار المشترين.

وتشمل هذه القنوات الرسمية:

بوابة طلبات التذاكر : توجد ضمن متجر التذاكر الرسمي لنادي بايرن ميونخ، وهي الوسيلة الرئيسية للتقدم مباشرةً إلى قرعة التذاكر.

منصة بايرن ميونخ لتبادل التذاكر (Zweitmarkt) : منصة إعادة البيع الرسمية للنادي بالسعر الأصلي. عند إلغاء طلبات القرعة أو نفاد تذاكر إحدى المباريات، يستطيع حاملو التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بصورة قانونية عبرها.

شركاء السفر الرسميون : إذا كنت مسافرًا من خارج البلاد، فيمكنك شراء باقات رسمية تشمل السفر وحضور المباراة بأمان عبر وكلاء معتمدين مثل Champions Travel أو Travel Connection.

باقات الضيافة الرسمية : يمكن طلب باقات كبار الشخصيات ليوم المباراة مباشرةً عبر بوابة الضيافة الخاصة بأليانز أرينا.

مع أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر بايرن ميونخ، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستوب هاب وتيكومبو، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات بايرن ميونخ على أرضه في دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا وفقًا لقوة الفريق المنافس.

ويقسّم النادي مبارياته الأوروبية في مرحلة الدوري إلى مباريات عادية (مثل سلافيا براغ وريال بيتيس وبودو/جليمت) ومباريات بارزة (مثل آرسنال).

الفئة السعر 1 - مقاعد جانبية مميزة 100-130 يورو 2 - الزوايا / المقاعد الجانبية المرتفعة 80-110 يورو 3 - الزوايا المرتفعة 60-90 يورو 4 - خلف المرميين، مقاعد جلوس 50-60 يورو 5 - مناطق الجماهير / أماكن الوقوف 19 يورو

تابع موقع بايرن ميونخ الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستوب هاب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج بايرن ميونخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لا يتوقف بايرن عن التسجيل أوروبيًا، إذ تجاوز متوسط أهدافه 3,3 أهداف في المباراة الواحدة بدوري أبطال أوروبا خلال عام 2026. وفي الواقع، سجل في 23 مباراة متتالية بالبطولة، في سلسلة بدأت بعد خسارته 3-0 أمام فينورد في روتردام في يناير 2025.

التاريخ الدور والمنافس النتيجة الملعب 13 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: فيكينج 3-3 (تعادل) ملعب فيكينج (ستافانجر) 10 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: بودو/جليمت 5-0 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ) 6 مايو 2026 نصف النهائي (الإياب): باريس سان جيرمان 1-1 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 28 أبريل 2026 نصف النهائي (الذهاب): باريس سان جيرمان 4-5 (خسارة) حديقة الأمراء (باريس) 15 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): ريال مدريد 4-3 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ) 7 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): ريال مدريد 2-1 (فوز) سانتياجو برنابيو (مدريد) 18 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): أتالانتا 4-1 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ) 10 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): أتالانتا 6-1 (فوز) نيو بالانس أرينا (بيرجامو) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: آيندهوفن 2-1 (فوز) ملعب فيليبس (آيندهوفن) 21 يناير 2026 مرحلة الدوري: يونيون سان جيلواز 2-0 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ)



