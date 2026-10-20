عاد إبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، يأمل الفريق في البقاء مدة أطول تحت قيادة جاري أونيل. ويمكنك حجز مقعد في ملعب بورتمان رود أو في مباريات الفريق خارجه بشراء تذاكر المباريات اليوم.

ولا يزال مشجعو إبسويتش تاون يحتفلون بإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري البطولة الإنجليزية، والصعود المباشر، وقد استمرت هذه الأجواء الإيجابية مع انطلاق الموسم الجديد.

قدم إبسويتش أداءً لافتًا على أرضه، وأظهر صلابة خارجها، وهي سمة سيحتاج إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أراد تجنب الهبوط.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات إبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات إبسويتش تاون المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب الجمعة 23 أكتوبر (8 مساءً) إبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت 31 أكتوبر (3 عصرًا) هال سيتي ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب إم كيه إم (خارج أرضه) الأحد 8 نوفمبر (2 ظهرًا) إبسويتش تاون ضد بورنموث التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت 21 نوفمبر (3 عصرًا) توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) السبت 28 نوفمبر (5:30 مساءً) إبسويتش تاون ضد أستون فيلا التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الثلاثاء 1 ديسمبر (8 مساءً) كوفنتري سيتي ضد إبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه) السبت 5 ديسمبر (8 مساءً) ليدز يونايتد ضد إبسويتش تاون التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) السبت 12 ديسمبر (3 عصرًا) إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأحد 20 ديسمبر (2 ظهرًا) برايتون آند هوف ألبيون ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه) السبت 26 ديسمبر (3 عصرًا) إبسويتش تاون ضد برينتفورد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأربعاء 30 ديسمبر (8:15 مساءً) إبسويتش تاون ضد تشيلسي التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت 2 يناير (3 عصرًا) آرسنال ضد إبسويتش تاون التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) إبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر إبسويتش تاون

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر إبسويتش تاون الرسمية هي بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي. ويتعين عليك إنشاء حساب رقمي موحد لدى النادي وتسجيل الدخول من خلاله.

يمكن أيضًا شراء التذاكر شخصيًا من متجر النادي «بلانيت بلو» في بورتمان رود. لكن تجدر الإشارة إلى أن الشراء شخصيًا لا يكون ممكنًا عادةً إلا في غير أيام المباريات، وفي الحالات النادرة التي تظل فيها تذاكر متاحة.

مواعيد طرح التذاكر وجدول البيع

مرحلة البيع التوقيت والشروط قرعة التذاكر تفتح قبل المباراة بنحو 4 أسابيع، وتقتصر على أعضاء «سوبر بلوز» غير حاملي التذاكر الموسمية. ويمكن للأعضاء التقدم ضمن مجموعات أو بصورة فردية. البيع ذي الأولوية للأعضاء يُمنح الفائزون في القرعة حق الشراء أولًا. ثم تُخصص فترة للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة أو لبقية أعضاء «سوبر بلوز» لشراء التذاكر المتبقية، بحد أقصى تذكرة واحدة لكل عضو. إعادة بيع التذاكر الموسمية تستمر حتى يوم المباراة وفقًا لتوافر المقاعد. وإذا تعذّر على حامل تذكرة موسمية حضور مباراة، يطرح مقعده عبر منصة التبادل الرسمية للنادي، ليصبح متاحًا فورًا للشراء من جانب الأعضاء الآخرين المستوفين للشروط. البيع العام لا يبدأ إلا إذا تبقت تذاكر بعد انتهاء جميع مراحل بيعها للأعضاء، وذلك عادةً قبل المباراة بأسبوعين. ونادرًا ما تصل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة إلى هذه المرحلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات إبسويتش تاون من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هب أحد أبرز المنصات لمن يرغبون في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إبسويتش تاون؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إبسويتش تاون في بورتمان رود على تصنيف المباراة، والفئة العمرية المستحقة للتخفيض، والمنطقة التي تختار الجلوس فيها.

في موسم 2026/27، أبقى النادي أسعار تذاكر المباريات دون تغيير، محافظًا على هيكل التسعير الأساسي نفسه الذي اتبعه في الموسم السابق.

تُقسم المباريات إلى فئتين رئيسيتين بحسب حجم الطلب ومكانة المنافس:

الفئة «أ» : المباريات البارزة أمام أندية المراكز الستة الأولى أو المنافسين البارزين، مثل ديربي إيست أنجليا ومواجهات الأندية الكبرى الستة من لندن ومانشستر.

الفئة «ب» : المباريات المعتادة أمام الفرق التي تحتل وسط الترتيب أو فرق المستويات الأدنى.

ويتراوح سعر تذكرة الدخول العام للبالغين، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 27 جنيهًا إسترلينيًا و38 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب تصنيف المباراة ضمن الفئة «أ» أو «ب»، وما إذا كان المقعد في المدرجات العلوية أو السفلية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بورتمان رود

بورتمان رود هو الملعب التاريخي لنادي إبسويتش تاون، وأكبر ملعب كرة قدم في إيست أنجليا من حيث السعة، إذ يتسع لـ30,311 متفرجًا. ويُعد من أكثر ملاعب كرة القدم التقليدية اعتزازًا بها في إنجلترا، وقد استخدمه إبسويتش تاون باستمرار منذ عام 1884.

اعتبارًا من عام 1855، استخدم نادي إيست سوفولك للكريكيت موقع بورتمان رود. وعندما وصل إبسويتش تاون عام 1884، لعب على أرض تتداخل مع المنطقة المخصصة للعب الكريكيت، وكان يخليها كل صيف لتُستأنف مباريات الكريكيت.

عقب تقرير تايلور، أصبح بورتمان رود في عام 1992 أول ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدرجات بمقاعد في جوانبه الأربعة. وشهد مطلع الألفية توسعات كبيرة أُعيد خلالها بناء المدرجين خلف المرميين، لترتفع سعته إلى أكثر من 30,000 متفرج.

لحظات لا تُنسى في بورتمان رود

الحضور الجماهيري القياسي: إبسويتش تاون 0-0 ليدز يونايتد (1975) : استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي حشدًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. واحتشد المشجعون في كل ركن من المدرجات القديمة لمتابعة المواجهة التاريخية.

عرض تكتيكي بارع: إبسويتش تاون 3-0 برشلونة (1977) : شهد ملعب مكتظ تفوق فريق بوبي روبسون بوضوح على برشلونة الذي ضم اثنين من أساطير كرة القدم، يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، وسجل الأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبريان تالبوت.

العودة بعد 22 عامًا: إبسويتش تاون 2-0 هدرسفيلد تاون (2024) : أشعل هدفا ويس بيرنز وأوماري هاتشينسون اقتحامًا جماهيريًا واسعًا لأرض الملعب وهتافات مدوية، بعدما حقق فريق كيران ماكينا الصعود لموسمين متتاليين، وعاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.

الرقم الأوروبي الاستثنائي: يشتهر بورتمان رود بأنه ملعب تصعب فيه مهمة الفرق الأجنبية. ويملك إبسويتش تاون سجلًا استثنائيًا بلا هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية، إذ خاض 31 مباراة دون خسارة واحدة، وتغلب على أندية كبيرة مثل ميلان وإنتر وريال مدريد.

نجوم موسيقى البوب: بعيدًا عن كرة القدم، استضاف بورتمان رود أيضًا حفلات موسيقية ضخمة لإلتون جون وفرقة آر إي إم وفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز وبينك. وفي صيف 2025، أحيا النجم العالمي إد شيران، المشجع لإبسويتش تاون طوال حياته وصاحب حصة أقلية في النادي، ثلاث حفلات تاريخية على الملعب على مدى ثلاث ليالٍ.

أرقام إبسويتش تاون وإحصاءاته

يتمتع نادي إبسويتش تاون بمكانة تاريخية مميزة في كرة القدم الإنجليزية، تتجلى في ألقابه الثلاثة الكبرى وسجله الأوروبي الذي لا يُضاهى على أرضه.

ورغم انتمائه إلى منطقة لا تحظى بشهرة كبيرة في كرة القدم، نجح النادي الذي يتخذ من سوفولك مقرًا له في الفوز بألقاب في إنجلترا وأوروبا خلال فتراته الذهبية في منتصف القرن العشرين.

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي : مرة واحدة (1961-62)

بطل كأس الاتحاد الإنجليزي : مرة واحدة (1977-78)

بطل كأس الاتحاد الأوروبي : مرة واحدة (1980-81)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ميك ميلز (741)، جون وارك (678)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: راي كروفورد (218)، جون وارك (190)

من إبسويتش إلى تدريب منتخب إنجلترا

يشتهر إبسويتش بإعداد مدربين من الطراز العالمي. فقد انتقل كل من السير ألف رامسي، الذي فاز بلقب الدوري عام 1962 مع إبسويتش، والسير بوبي روبسون، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، مباشرة من تدريب الفريق في بورتمان رود إلى تدريب منتخب إنجلترا، وقاداه خلال أبرز فتراته في كأس العالم.

لقب «الجرارات» الشهير

بينما كان الفريق يُعرف في الأصل باسم «البلوز»، أطلق عليه مشجعو الفرق المنافسة لقب «الجرارات» على سبيل المزاح خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2000-01، نظرًا إلى الجذور الزراعية لمنطقة سوفولك. وتبنى النادي ومشجعوه اللقب بفخر.



