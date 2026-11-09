يبدو أن نوفمبر 2026 سيكون شهرًا لا يُنسى من اللحظات الرياضية المميزة في لندن، تتصدره النهاية المثيرة للنسخة الافتتاحية من نهائيات بطولة العالم للأمم للرجبي.

وبالنسبة لعشاق كرة القدم، هناك مواجهة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من المواجهات اللافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها آرسنال ضد مانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيتوافد رياضيون من الطراز العالمي من شتى أنحاء العالم إلى ملاعب المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن في عطلة أو رحلة عمل خلال نوفمبر وترغب في مشاهدة فعاليات رياضية رفيعة المستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين فيها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يقدّم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها وغير ذلك.

1. مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ويمبلي، 12 نوفمبر

تقام مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على ملعب ويمبلي (لندن) يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 7:45 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات إنجلترا على أرضها أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لاتحاد كرة القدم الإنجليزي، وعادةً ما تُمنح أولوية الشراء لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر وحاملي التذاكر الموسمية المنتسبين إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات إنجلترا اختلافًا كبيرًا بحسب موقع المقعد والباقة. وعادةً ما تكون فئات الأسعار عبر القنوات الرسمية كما يلي:

الفئة الأولى : تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثانية : تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثالثة : تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الرابعة: تبدأ من 35 جنيهًا إسترلينيًا

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مواقع مختلفة بلندن، من 7 إلى 29 نوفمبر

قد تلوح فترة توقف دولي أخرى في منتصف نوفمبر، لكن بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة ستقام بعدها وتستحق الترقب، ومنها المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الإثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال لكرة القدم: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد لكرة القدم: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي لكرة القدم: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس لكرة القدم: سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام لكرة القدم: كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما تخصص أندية المستوى الأعلى في كرة القدم البريطانية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية

ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، بحسب ترتيبهم في نقاط الولاء

وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يجدر بك الاطلاع على منصات إعادة البيع المعتمدة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات، 24 نوفمبر

تقام مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات (لندن) يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا إلى الطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يخصص آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو التذاكر الموسمية: مقاعد مضمونة لجميع مبارياته الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الـ4 على أرضه في دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري). ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

مقاعد مضمونة لجميع مبارياته الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الـ4 على أرضه في دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري). ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلت القرعة العشوائية لأصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت، التي كانت تعتمد أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع.

حلت القرعة العشوائية لأصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت، التي كانت تعتمد أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحصلوا على تذاكر في القرعة شراء التذاكر المعروضة مجددًا بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحصلوا على تذاكر في القرعة شراء التذاكر المعروضة مجددًا بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والمأكولات الفاخرة وإمكانية دخول المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والمأكولات الفاخرة وإمكانية دخول المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات بيع التذاكر الثانوية: بالنسبة للمباريات التي نفدت تذاكرها أو لمن يريد حضور مباراة في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر عبر منصات ثانوية معتمدة لبيع التذاكر مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئة A والفئة B والفئة C) تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار أعلى لمواجهة أبرز المنافسين وفي مباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 و120 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر .

أسعار أعلى لمواجهة أبرز المنافسين وفي مباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: مواجهة منافسين من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

مواجهة منافسين من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: مواجهة منافسين يقل الإقبال على مبارياتهم (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية ابتداءً من 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

مواجهة منافسين يقل الإقبال على مبارياتهم (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية ابتداءً من . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا).

تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: للمشاركة في قرعة التذاكر أو شراء تذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يمتلك المشجعون عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة العالم للأمم للرجبي في لندن، ملعب أليانز، من 8 إلى 29 نوفمبر

لا شك أن عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم (من 27 إلى 29 نوفمبر) من أبرز الأحداث الرياضية التي تستضيفها لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تقام كل عامين وتضع أقوى منتخبات الرجبي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي في مواجهة بعضها البعض لتتويج بطل عالمي، في يوليو، وتبلغ ذروتها في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يستضيف ملعب أليانز في تويكنهام آخر ثلاث مباريات لإنجلترا في مرحلة المجموعات، ضد أستراليا (8 نوفمبر) واليابان (14 نوفمبر) ونيوزيلندا (21 نوفمبر).

ورغم أن مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تُحسم إلا بعد اكتمال مرحلة المجموعات، فإن مشاركة المنتخبات الاثني عشر المتنافسة مضمونة خلال الأيام الثلاثة الختامية.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم للرجبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحاد الرجبي المضيف لكل مباراة (مثل إنجلترا)، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكيت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكيت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع المنتخبات المضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات الفردية مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي في لندن؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم للرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

بالنسبة للأيام التي تشهد مباراتين خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تُحدد فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): توفر خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات مرحلة المجموعات في نوفمبر

أسعار تذاكر البالغين العادية لمباريات مرحلة المجموعات الفردية التي تُقام في لندن هي كما يلي:

إنجلترا