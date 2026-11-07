يبدو أن نوفمبر 2026 سيكون شهرًا حافلًا بلحظات رياضية لا تُنسى في لندن، يتصدرها الختام المثير للنسخة الأولى من نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية.

أما عشاق كرة القدم، فتنتظرهم مواجهة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من المواجهات اللافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها مباراة آرسنال ومانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيتوافد رياضيون عالميون من شتى أنحاء العالم إلى ملاعب المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن لقضاء عطلة أو في رحلة عمل خلال نوفمبر وترغب في حضور منافسات رياضية رفيعة المستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين فيها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فدع جول يطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

1. مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ويمبلي: 12 نوفمبر

تُقام مباراة إنجلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات إنجلترا على أرضها أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للمنتخب الإنجليزي، وعادةً ما تُمنح أولوية الشراء لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر وحاملي التذاكر الموسمية المنتسبين إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتفاوت أسعار تذاكر مباريات إنجلترا تفاوتًا كبيرًا بحسب موقع المقعد والباقة. وعادةً ما تكون فئات الأسعار عبر القنوات الرسمية على النحو التالي:

الفئة الأولى : ابتداءً من 80 جنيهًا إسترلينيًا

: ابتداءً من 80 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثانية : ابتداءً من 65 جنيهًا إسترلينيًا

: ابتداءً من 65 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثالثة : ابتداءً من 45 جنيهًا إسترلينيًا

: ابتداءً من 45 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الرابعة: ابتداءً من 35 جنيهًا إسترلينيًا

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في ملاعب مختلفة بلندن: من 7 إلى 29 نوفمبر

رغم اقتراب فترة توقف دولية أخرى في منتصف نوفمبر، ستُقام قبلها وبعدها مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 7 نوفمبر (15:00) آرسنال ضد هال سيتي التذاكر ملعب الإمارات السبت 7 نوفمبر (15:00) فولهام ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر كرافن كوتيدج الأحد 8 نوفمبر (14:00) كريستال بالاس ضد ليفربول التذاكر سيلهرست بارك السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الإثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيدج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس: سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام: كرافن كوتيدج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وذلك عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما توزّع أندية الدرجة الأعلى في كرة القدم البريطانية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا على حاملي التذاكر الموسمية

ثم على من سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، بحسب ترتيبهم وفق نقاط الولاء

وأخيرًا على الجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة بيع التذاكر الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات: 24 نوفمبر

تُقام مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا للطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يوزّع آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري). ويمكن إعادة طرح التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري). ويمكن إعادة طرح التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة عضوية «ريد»: حلّت القرعة العشوائية للأعضاء أصحاب عضوية «ريد» المدفوعة محل طوابير الشراء الإلكتروني التقليدية التي كانت تعتمد أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع.

حلّت القرعة العشوائية للأعضاء أصحاب عضوية «ريد» المدفوعة محل طوابير الشراء الإلكتروني التقليدية التي كانت تعتمد أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة، يستطيع الأعضاء الرسميون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يستطيع الأعضاء الرسميون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي وتجارب الطعام الفاخر والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي وتجارب الطعام الفاخر والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات بيع التذاكر الثانوية: للمباريات التي نفدت تذاكرها أو للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة قبل المباراة، يمكن للمشجعين البحث عن تذاكر عبر منصات ثانوية موثوقة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنّف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئات A وB وC) تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهة الفرق الكبرى ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 و120 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

أسعار مرتفعة لمواجهة الفرق الكبرى ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: مباريات أمام فرق من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

مباريات أمام فرق من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: مباريات أمام فرق يقل الطلب على تذاكر مواجهتها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح أسعار التذاكر الأصلية ابتداءً من 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

مباريات أمام فرق يقل الطلب على تذاكر مواجهتها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح أسعار التذاكر الأصلية ابتداءً من . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين كبار السن (فوق 66 عامًا).

تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين كبار السن (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: لدخول قرعات التذاكر أو شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يمتلك المشجعون عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن، ملعب أليانز: من 8 إلى 29 نوفمبر

تُعد عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم، التي تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر، بلا شك من أبرز الفعاليات الرياضية في لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين وتجمع أقوى منتخبات الرجبي من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو، وتُختتم في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يحتضن ملعب أليانز في تويكنهام آخر ثلاث مباريات لإنجلترا في مرحلة المجموعات، أمام أستراليا (8 نوفمبر)، واليابان (14 نوفمبر)، ونيوزيلندا (21 نوفمبر).

ورغم أن أطراف مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تتحدد حتى اكتمال مرحلة المجموعات، فمن المؤكد أن المنتخبات الـ12 المشاركة جميعها ستخوض مباريات خلال الأيام الثلاثة الختامية.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة الرابعة: إنجلترا ضد أستراليا التذاكر السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) مباراة المركز الحادي عشر: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) مباراة المركز الخامس: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) مباراة المركز التاسع: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) مباراة المركز الثالث: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) مباراة المركز السابع: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحاد الرجبي للبلد المضيف للمباراة، مثل إنجلترا، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكيت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكيت ماستر. مباريات مرحلة المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزّع اتحادات الرجبي في البلدان المستضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات الفردية مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر بواباتها الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 تفاوتًا كبيرًا، بحسب اختيارك تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» في ملعب أليانز (تويكنهام) بلندن.

بالنسبة إلى الأيام التي تشهد مباراتين خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تُحدد فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): توفر خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات مرحلة المجموعات في نوفمبر

أسعار تذاكر البالغين العادية لمباريات مرحلة المجموعات الفردية التي تُقام في لندن هي كما يلي:

إنجلترا