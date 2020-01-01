RW و LW و RM و LM أفضل أجنحة فيفا21: من هم أفضل لاعبي

عندما تفتح المساحة للأجنحة، فهؤلاء هم اللاعبون الذين تريد أن تصل إليهم الكرة في اللعبة، تعرف على أفضل جناح شمال، جناح يمين، ولاعب وسط أيمن ووسط أيسر

اختير نجم برشلونة ليونيل ميسي كأفضل جناح في لعبة فيفا 21 من EA Sports.

قبل إصدار النسخة الجديدة في أكتوبر، احتفظ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بشرف FIFA 20 على الرغم من انخفاض التصنيف العام من 94 إلى 93.

تم اختيار نيمار مرة أخرى في المركز الثاني ، لكن مهاجم باريس سان جيرمان حقق أيضًا نجاحًا في مجموع نقاطه، حيث انخفض بنقطة واحدة إلى 91.

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تأكيدًا على فاعلية هجوم ليفربول ، يتساوى ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني في المركز الثالث برصيد 90 مع الاحتفاظ بتقييماتهم في FIFA 20.

بعد بداية صعبة في الموسم الأول مع ريال مدريد، تراجع إيدين هازارد من المركز الثالث في آخر مباراة في FIFA إلى المركز الخامس، حيث تم تقليص تقييمه العام بفارق ثلاث نقاط إلى 88.

وانضم إلى هازارد في المركز الخامس، رحيم سترلينج ، لاعب مانشستر سيتي، بينما احتل أربعة نجوم أنجيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، وجادون سانشو لاعب دورتموند، وسون هيونج مين لاعب توتنهام، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي المرتبة السابعة بالتساوي برصيد 87.

تم تصنيف خمسة لاعبين في المركز الحادي عشر برصيد 85، بما في ذلك ثنائي بايرن سيرج جنابري وليروي ساني ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ولورنزو إنسيني من لاتسيو.

ومن بين أفضل 20 لاعبًا، حصل خمسة لاعبين على تقييم إجمالي 84 بيتزي لاعب بنفيكا، ومهاجم بايرن كينجسلي كومان، ورافاييل جيريرو لاعب دورتموند، وجناح ريال سوسييداد ميكيل أويارزابال، ومهاجم نابولي خوسيه كاليجون.

أفضل أجنحة (LM, LW ,RM, RW) في فيفا 21