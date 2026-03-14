RTL أم Sky لبث مباراة هيرتا برلين ضد ف.ف.ل. بوخوم اليوم مباشرةً: من سيبث المباراة المهمة في الدوري الألماني الثاني عبر التلفزيون المجاني والبث المباشر؟

تُقام مساء السبت، كالعادة، المباراة الكبرى في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم. في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني للدرجة الثانية، يلتقي فريق هيرتا برلين مع فريق ف.ف.ل. بوخوم. تبدأ المباراة في الساعة 8:30 مساءً في الاستاد الأولمبي ببرلين.

يكشفSPOXفي هذا المقال كيف يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر.

RTL أو Sky لمباراة هيرتا BSC ضد VfL Bochum اليوم مباشرة: من يعرض/يبث المباراة المهمة في الدوري الألماني الثاني على التلفزيون المجاني والبث المباشر؟

أخبار سارة لمحبي كرة القدم: ستُذاع المباراة المهمة في الدوري الألماني الثاني بين هيرتا برلين وف.ف.ل. بوخوم أيضًا على التلفزيون المجاني. ستعرض قناة RTL المباراة مباشرةً على التلفزيون التقليدي.

تبدأ الحلقة في الساعة 8:15 مساءً بتغطية تمهيدية. ويقدم البرنامج المذيع فلوريان كونيغ والخبير فيليكس كروس. وتغطي جانا فوسنيتزا الأحداث من الميدان، بينما يعلق ماركو هاجيمان على المباراة.

من يرغب في متابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكنه مشاهدة البث المباشر عبر منصة البث RTL+. لكن هذا يتطلب اشتراكًا مدفوعًا.

وبالتوازي مع ذلك، ستبث المباراة أيضًا على قناة Sky المدفوعة، التي تعرض جميع مباريات الدوري الألماني الثاني مباشرةً. على قناة Sky Sport Bundesliga 2، تبدأ التغطية المسبقة للمباراة في الساعة 8 مساءً. كما ستبث المباراة على قناة Sky Sport Top Event وبجودة UHD على قناة Sky Sport Bundesliga UHD، شريطة توفر جهاز تلفزيون يدعم هذه التقنية.

كما تتوفر خدمات SkyGo و WOW للبث المباشر. ويتطلب مشاهدة المباراة عبر قناة Sky اشتراكًا مدفوعًا أيضًا.

مواضيع الأسبوع: ماذا حدث في هيرتا برلين؟

يبدو أن الموسم قد انتهى إلى حد كبير بالنسبة لـ هيرتا. بعد الأداء المتواضع مؤخرًا، أصبح الصعود بعيد المنال بالنسبة للسيدة العجوز. صحيح أن فريق العاصمة تمكن من تحقيق فوز في اللحظة الأخيرة في مونستر نهاية الأسبوع الماضي، لكن هذا النجاح لن يعطي دفعة نحو مراكز الصعود. يتأخر فريق برلين بثماني نقاط عن مركز الهبوط. لكن من أجل تعزيز الثقة بالنفس، يسعى فريق المدرب شتيفان ليتل إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في ملعبه الأولمبي.

مواضيع الأسبوع: ماذا حدث في VfL Bochum؟

أما بالنسبة لفريق VfL، فهناك أمور أخرى مختلفة تمامًا. يسعى فريق أوفي روسلر، بعد الفوز المهم الذي حققه على 1. FC كايزرسلاوترن يوم السبت الماضي، إلى اتخاذ الخطوة التالية نحو البقاء في الدوري، والفوز أيضًا بالمباراة الكبرى الثانية خلال أسبوع واحد. وبذلك، يمكن لفريق بوخوم أن يبتعد أكثر عن مخاوف الهبوط ويعزز مكانه في منطقة الوسط الآمنة.

هيرتا برلين ضد VfL بوخوم: موعد انطلاق المباراة

الدوري الألماني الدرجة الثانية - 2. Bundesliga الملعب الأولمبي في برلين

هيرتا برلين ضد ف.ف.ل. بوخوم: التشكيلات

التشكيلات المحتملة هيرتا برلين ضد بوخوم التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ستيفان لايتل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أوي روسلر

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

هيرتا برلين ضد ف.ف.ل. بوخوم: المستوى

هيرتا برلين ضد ف.ف.ل. بوخوم: سجل المواجهات المباشرة

هيرتا برلين ضد ف.ف.ل. بوخوم: الجداول

البث المباشر من أي مكان في العالم باستخدام VPN

إذا كنت في الخارج، يمكنك استخدام VPN لمشاهدة المباريات عبر مزودي الخدمة المعتادين. يمكنك إنشاء اتصال آمن عبر الإنترنت من الخارج باستخدام NordVPN. تعد NordVPN واحدة من أشهر مزودي خدمة VPN وأكثرهم شهرة على مستوى العالم.