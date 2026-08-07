الرجاء يختار webook.com شريكًا رسميًا للتذاكر

تعلن RAJA S.A.، الشركة الرياضية المكلفة بتدبير الأنشطة الرياضية والتجارية لنادي الرجاء الرياضي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع webook.com، التي تصبح الشريك الرسمي الحصري للنادي في تدبير التذاكر عبر الإنترنت للمواسم الثلاثة المقبلة.

تشكل هذه الشراكة مرحلة جديدة في تحول أنشطة النادي، وتستجيب لطموح واضح: تقديم تجربة تذاكر عصرية وسهلة الولوج تواكب أفضل المعايير الدولية لمناصري الرجاء.

تجربة تذاكر مصممة حول المناصر

في إطار هذه الشراكة، ستطلق webook.com حلاً للتذاكر من جيل جديد، مصممًا لتبسيط كل مرحلة من رحلة المناصر، من شراء التذكرة إلى الدخول إلى الملعب.

سيتمكّن المناصرون من اختيار مقاعدهم بدقة، ومعاينة موقعهم بتقنية ثلاثية الأبعاد، والحصول على تذكرة رقمية بالكامل وآمنة. كما ستتيح سوق رسمية إعادة بيع التذكرة بكل ثقة عندما يتعذر على المناصر حضور المباراة. وسيكمّل متجر رسمي للمنتجات الرقمية هذه التجربة، بمنح المناصرين المنتجات الرقمية الرسمية للنادي.

وستدمج هذه المنصة القابلة للتطور خدمات جديدة تدريجيًا لجعل تجربة أيام المباريات أكثر سلاسة وتخصيصًا وتواصلاً.

شراكة في خدمة تحول النادي

يمثل تحديث التذاكر محورًا مهمًا في استراتيجية تطوير RAJA S.A. وإلى جانب البعد التكنولوجي، ستمكّن هذه الشراكة النادي من تحسين معرفته بجماهيره، وتعزيز العلاقة المباشرة مع مناصريه، والتدبير الأمثل والمستدام لمداخيله المرتبطة بأيام المباريات.

ويأتي اختيار webook.com بعد مسار تقييم شمل خصوصًا جودة الحل التكنولوجي، وتجربة المستخدم، والقدرة التشغيلية للشريك، وقدرته على مواكبة نادٍ يتمتع بجمهور بهذا الحجم وهذا الالتزام كجمهور الرجاء.

صرّحت نوال العيداوي، المديرة العامة لـ RAJA S.A.:

« المناصرون في صميم استراتيجية تطويرنا. تمثل التذاكر لحظة أساسية في رحلتهم مع النادي، وطموحنا لا يقتصر على رقمنة بيع التذاكر. نريد تقديم تجربة أبسط وأكثر سلاسة وأمانًا، مع تزويد أنفسنا بمنصة تتيح لنا فهم تطلعات جمهورنا بشكل أفضل وبناء علاقة أقوى معه باستمرار. »

خبرة webook.com التكنولوجية في خدمة الرجاء

تواكب webook.com المنظمين والمؤسسات والفاعلين الكبار في الرياضة والترفيه في تدبير فعالياتهم وتسويقها. وحاضرة في أكثر من 180 دولة، فهي بالفعل في المغرب الشريك الحصري للتذاكر مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) وتدير بوابتها الرسمية.

وتترجم هذه الخبرة إلى قدرة مثبتة على إدارة ذروات الإقبال الخاصة بكبرى مواعيد كرة القدم المغربية، إضافة إلى منظومة أمنية مصممة لمكافحة إعادة البيع غير المشروعة والسوق السوداء، لضمان وصول التذاكر إلى المناصرين الحقيقيين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعبّئ webook.com خبرتها التكنولوجية والتشغيلية لتقديم حل يتلاءم مع خصوصيات نادي الرجاء الرياضي، وحجم جمهوره، ومتطلبات تنظيم مبارياته. وستتطور المنصة على مر المواسم لدمج خدمات جديدة والاستجابة لعادات المناصرين، مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية والأداء.

كما صرّح أمين علوي، المدير العام webook.com المغرب:

« نعتز بشكل خاص بمواكبة نادي الرجاء الرياضي، مؤسسة تاريخية يحملها أحد أكبر وأكثر جماهير المنطقة شغفًا. وبعد شراكتنا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يؤكد هذا الالتزام الجديد إرادتنا في وضع تكنولوجيتنا وخبرتنا في خدمة كرة القدم المغربية. هدفنا بناء تجربة تذاكر بسيطة وموثوقة ومبتكرة، تقرّب الرجاء أكثر من مناصريه وتساهم في تحديث تجربة أيام المباريات. »

تندرج هذه الشراكة مع webook.com ضمن الاستراتيجية الشاملة لـ RAJA S.A.، التي تهدف إلى تحديث أنشطة النادي، وتحسين تجربة مناصريه بشكل مستدام، وتعزيز مداخيله لدعم طموحاته الرياضية.

نبذة عن RAJA S.A.

RAJA S.A. شركة رياضية برأسمال قدره 250 مليون درهم، مخصصة للتدبير الاحترافي للأنشطة الرياضية والتجارية لنادي الرجاء الرياضي. رأسمالها مملوك بنسبة 60% لـ Ports4Impact وبنسبة 40% لجمعية الرجاء الرياضي. تطمح RAJA S.A. إلى أن تصبح فاعلاً رئيسيًا في الرياضة المغربية والإفريقية، عبر الجمع بين الأداء الرياضي والتنمية الاقتصادية والابتكار والمسؤولية الاجتماعية.

نبذة عن webook.com

webook.com منصة دولية للتذاكر والفعاليات حاضرة في أكثر من 180 دولة. في المغرب، هي الشريك الحصري للتذاكر مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتدير بوابتها الرسمية، شاملةً التذاكر وبيانات المناصرين ومراقبة الولوج ولوجستيات الملاعب. كما تتولى المنصة تذاكر كبرى المواعيد الثقافية بالمغرب، من بينها Jazzablanca و Casablanca Music Week.