IPL 2026: التواريخ والأوقات واللاعبون الرئيسيون وروابط البث التلفزيوني والبث المباشر والمزيد

تزداد شعبية الدوري الهندي الممتاز (IPL) كل عام، ويحسب عشاق الكريكيت في جميع أنحاء العالم الأيام المتبقية حتى انطلاق نسخة 2026، وهي النسخة الثامنة عشرة، يوم السبت 28 مارس، حيث يواجه حامل لقب الدوري الهندي الممتاز فريق رويال تشالنجرز بنغالور....

قطع الدوري الهندي الممتاز (IPL) شوطًا طويلاً منذ انطلاقته الأولى في عام 2008. أدى نجاحه المذهل إلى ظهور العديد من الدوريات الأخرى للكريكيت في جميع أنحاء العالم. على الرغم من النمو العالمي في أحداث T20، لا يزال الدوري الهندي الممتاز (IPL) أكبر وأعرق مسابقة T20 في العالم، بقيمة علامة تجارية تبلغ 12 مليار دولار.

دع GOAL يقدم لك جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها عن موسم IPL 2026، بما في ذلك مكان وزمان المباريات القادمة وكيفية مشاهدة جميع الأحداث مباشرة.

متى يبدأ موسم IPL 2026؟

كان من المقرر أن تبدأ البطولة في 26 مارس، لكن مجلس الكريكيت الهندي (BCCI) قرر مؤخرًا تأجيل موعد البدء يومين إلى 28 مارس، لإتاحة فترة زمنية أطول قليلاً بعد نهائي كأس العالم للرجال T20 2026 (الذي أقيم في 8 مارس).

أين ستقام مباريات IPL 2026؟

ستقام مباريات IPL 2026 في مجموعة من الملاعب التقليدية والعديد من الملاعب البديلة، حيث توسعت الدوري إلى جدول ضخم يضم 84 مباراة. بسبب انتخابات الجمعية العامة للولاية (في تاميل نادو وولاية البنغال الغربية وأسام)، يستخدم BCCI هذا العام 18 ملعبًا مختلفًا، وهو رقم قياسي، لضمان سير البطولة بسلاسة دون تضارب مع مواعيد الاقتراع. تشمل الملاعب الكاملة ما يلي:

بنغالورو (استاد م. تشيناسوامي): سيستضيف ح فل الافتتاح وخمس مباريات لفريق RCB على أرضه والمباراة التأهيلية 1 والنهائي الكبير في 31 مايو.

سيستضيف فل وخمس مباريات لفريق RCB على أرضه في 31 مايو. نايا رايبور (ملعب شهيد فير نارايان سينغ): سيكون الملعب الثاني لفريق RCB

سيكون الملعب الثاني لفريق RCB أحمد أباد (ملعب ناريندرا مودي): مقر فريق Gujarat Titans والمكان المحتمل لإقامة بعض مباريات التصفيات.

مقر فريق Gujarat Titans والمكان المحتمل لإقامة بعض مباريات التصفيات. مومباي: ملعب وانكيد (مومباي إنديانز)

ملعب وانكيد (مومباي إنديانز) تشيناي: ملعب MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

ملعب MA Chidambaram (Chennai Super Kings) حيدر أباد: ملعب راجيف غاندي الدولي (صنرايزرز حيدر أباد)

ملعب راجيف غاندي الدولي (صنرايزرز حيدر أباد) دلهي: ملعب أرون جايتلي (دلهي كابيتالز)

ملعب أرون جايتلي (دلهي كابيتالز) كولكاتا: إيدن جاردنز (كولكاتا نايت رايدرز)

إيدن جاردنز (كولكاتا نايت رايدرز) لكناو: ملعب BRSABV إيكانا (لكناو سوبر جاينتس)

ملعب BRSABV إيكانا (لكناو سوبر جاينتس) مولانبور/موهالي: ملعب PCA الجديد (بنجاب كينغز)

ملعب PCA الجديد (بنجاب كينغز) جايبور: ملعب ساواي مانسينغ (راجاستان رويالز)

من هم اللاعبون الرئيسيون في دوري IPL 2026؟

يتميز موسم IPL 2026 بكونه عام تغيير الحرس. مع تولي العديد من الأساطير أدوارًا جديدة ومزادًا صغيرًا حطم الأرقام القياسية في أبو ظبي، هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون الذين سيحددون شكل البطولة:

كاميرون جرين (KKR): أصبح اللاعب الأسترالي متعدد المواهب أغلى لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الهندي الممتاز، حيث اشتراه نادي KKR بمبلغ مذهل قدره 252 مليون روبية. ومن المتوقع أن يحل محل أندريه راسل، الذي انتقل إلى منصب مدرب.

ماتيشا باثيرانا (KKR): بعد أن تم تسريحه بشكل مفاجئ من CSK، تم التعاقد مع "بيبي مالينجا" السريلانكي من قبل KKR مقابل 180 مليون روبية، ليشكل ثنائيًا قاتلًا مع جرين.

براشانت فير وكارتيك شارما (CSK): أنفقت الجيش الأصفر أموالاً طائلة على الشباب، مما جعل هذا الثنائي أغلى لاعبين غير محترفين على الإطلاق بقيمة 142 مليون روبية لكل منهما. يُعتبر فير خليفة رافيندرا جاديجا التكتيكي.

سانجو سامسون (CSK): بعد سنوات من كونه وجه فريق Royals، انتقل سامسون إلى تشيناي. بينما يظل روتوراج جايكواد قائدًا للفريق، فإن سامسون هو محور عصر الضرب بعد دهوني.

رافيندرا جاديجا (RR): بعد عودته إلى حيث بدأ كل شيء في عام 2008، من المتوقع أن يقود جاديجا فريق راجستان الشاب، ليضفي رباطة جأش المخضرم على تشكيلة تضم نجومًا مثل ياشاسفي جايسوال.

محمد شامي (LSG): بعد انتقاله من SRH عبر صفقة تبادل، سيقود شامي هجوم لوكناو السريع إلى جانب مايانك ياداف السريع (ولكن المعرض للإصابات).

جدول مباريات IPL 2026 القادم

التاريخ المباراة 28 مارس رويال تشالنجرز بنغالور ضد صنرايزرز حيدر أباد 29 مارس مومباي إنديانز ضد كولكاتا نايت رايدرز 30 مارس راجاستان رويالز ضد تشيناي سوبر كينغز 31 مارس بنجاب كينغز ضد غوجارات تيتانز 1 أبريل لكناو سوبر جاينتس ضد دلهي كابيتالز 2 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد صنرايزرز حيدر أباد 3 أبريل تشيناي سوبر كينغز ضد بنجاب كينغز 4 أبريل دلهي كابيتالز ضد مومباي إنديانز 4 أبريل جوجارات تيتانز ضد راجستان رويالز 5 أبريل صنرايزرز حيدر أباد ضد لوكناو سوبر جاينتس 5 أبريل رويال تشالنجرز بنغالور ضد تشيناي سوبر كينغز 6 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد بنجاب كينغز 7 أبريل راجستان رويالز ضد مومباي إنديانز 8 أبريل دلهي كابيتالز ضد غوجارات تيتانز 9 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد لوكناو سوبر جاينتس 10 أبريل راجاستان رويالز ضد رويال تشالنجرز بنغالورو 11 أبريل بنجاب كينغز ضد صنرايزرز حيدر أباد 11 أبريل تشيناي سوبر كينجز ضد دلهي كابيتالز 12 أبريل لاكنو سوبر جاينتس ضد جوجارات تيتانز 12 أبريل مومباي إنديانز ضد رويال تشالنجرز بنغالورو

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت أحد عملاء Sky الحاليين، فيمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الأحداث الحية عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للرياضة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية باستخدام NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم" الرياضية، والتي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW "Fully Flexible" Sports مرة أخرى وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا بدلاً من ذلك. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver" (التوفير لمدة 12 شهرًا)، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا على الأقل. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة12 شهرًا، يتم التجديد التلقائي مقابل 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸🇨🇦 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي القناة الحصرية لبث مباريات الدوري الهندي الممتاز (IPL) في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للجماهير متابعة الأحداث فور وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات وأهم اللحظات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى IPL وعالم الرياضة بأكمله. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. وهي خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع إتاحة تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها. خدمة البث المباشر هي خيار بديهي لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك قناة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن Kayo Sports المتخصصة في بث الأحداث الرياضية ستعرض أيضًا بطولة هذا العام. هناك خياران لخطط الاشتراك. فيما يلي نظرة فاحصة على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، والمصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في الخطة القياسية، بالإضافة إلى بث 4K وبث إضافي متزامن.

🌏 تغطية IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، Fubo 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا للحصول على خيارات أخرى.