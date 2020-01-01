"IMC" توقع على الاتفاق للحصول على ملكية موقع جول

عملية البيع ستمكن الموقع الأكبر في عالم كرة القدم من إثراء عملية تغطية الأحداث الرياضية ومن صناعة فرص رقمية جديدة.

نجحت شركة "Integrated Media Company" المعروفة أيضًا بـ "IMC" في التوقيع على اتفاقية مع نظيرتها "دازون" تقضي بنقل ملكية أغلبية أسهم موقع جول.كوم، الموقع الأكبر في عالم كرة القدم.

بهذا الاتفاق سيقوم جول.كوم بإثراء عملية تغطية الأحداث الرياضية حول العالم، وسيصنع فرصًا أكبر على المستوى الرقمي لتحسين تجربة المستخدمين ومشاريع المعلنين، وشعبية تلك الأحداث، بالتحديد في الأسواق التي تشهد نموًا مؤخرًا.

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وقال أوري وينيتسير المدير التنفيذي لـ "IMC": "هناك أربعة مليار مشجع كرة قدم على كوكب الأرض، شغفهم يتجاوز حدود الدول بالرغم من أن وسائل الإعلام التي تخدمهم لا تفعل ذلك".

وأضاف: "جول كان منصة عالمية بالفطرة بالنسبة لمشجع كرة القدم، بوجود عادات صحفية قوية وعلامة تجارية ترادف الرياضة جيدًا، ونحن نرى فرصة كبيرة لتوسيع مدى تأثير المنصة عبر المضمون والمنتجات والتجارب".

وأردف: "نحن متحمسون للغاية لشراكتنا مع دازون من أجل خدمة كل مكونات عالم كرة القدم".

وستبقي "دازون" على جزء كبير من الأسهم لكنه يعتبر أقلية وسيكون لها مقعدًا في مجلس الخاص بالمشروع الجديد.

وتحدث جيمس راشتون المدير التنفيذي لمجموعة "دازون" وقال: "نحن سعداء بالشراكة مع IMC حيث ندخل فصلًا جديدًا من النمو".

وأضاف: "كما رأينا في مقابلة جول مع ليونيل ميسي، خدماتنا في عالم كرة القدم تحتوي على أفضل محتوى رقمي في العالم، واستثمار IMC سيمنح جول القدرة على الوصول لمستويات جديدة، في الوقت نفسه سيمنح دازون القدرة على تركيز وقتها وجهدها على تحسين وتقوية منصاتها الرياضية بشكل أفضل".

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وكان موقع جول قد جمع 150 مليون زائر مختلف خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2020، ويقدم الموقع الأخبار الكروية ونتائج المباريات بشكل مباشر بالإضافة للفيديوهات والمحتوى التحريري في 19 لغة مختلفة".

العملية التي تمت هدفها هو توسيع عملية الاستفادة من المحتوى الرقمي عالميًا، وتلبية احتياجات كل مشجعي كرة القدم حول العالم.

وتتيح أيضًا فرصة حقيقية للعلامات التجارية من أجل التواصل بشكل أفضل وإرسال الرسائل الصحيحة في الوقت المناسب والمكان الصحيح.