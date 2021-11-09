متى تعتزل؟ إبراهيموفيتش يرد أخيرًا على السؤال الأصعب!

أكد زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان أنه ومنذ أن وصل للـ 30 من عمره وهو يعاني من مشاكل بدنية على عدة مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتان خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب السويدي قبل بداية فترة التوقف الدولي، وتحدث خلالها عن فكرة الاعتزال.

وقال إبراهيموفيتش: "لم أحدد يومًا بعد من أجل الاعتزال، بدلًا من ذلك أريد الاستمرار في كرة القدم قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة".

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وأضاف: "لا أريد حتى التفكير في عملية الاعتزال، لا أريد أن أشعر بالشفقة على نفسي، على قدر ما أستطيع سأستمر".

وأكمل: "في الموسم الماضي عانيت من عدد كبير من الإصابات، أكبر مما كنت معتاد عليه طوال مسيرتي، وهذا طبيعي".

وأردف: "منذ أن وصلت للـ 30 من عمري وأنا أجد بعض الآلام لا تذهب أبدًا، وهنا في ميلان هناك معد يتابعني على مدار الساعة، ويتدخل عند اللزوم".

وكان إبراهيموفيتش قد سجل ثلاثة أهداف مع ميلان في ست مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في إجمالي 284 دقيقة خاضهم.