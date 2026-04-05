ESPN تسخر بشدة من لاعبين من أياكس: «ما هذا بحق الجحيم؟! هاهاهاها»

تلقى أياكس ضربة موجعة أخرى بخسارته أمام إف سي توينتي، وهو ما لم يمر مرور الكرام بالطبع في استوديو ESPN. في برنامج «Dit Was Het Weekend» على ESPN، يسلط كينيث بيريز وبرام فان بولين الضوء بشكل مفصل على مباراة السبت.

لاحظ فان بولين أن أياكس حاول في بعض الأوقات ممارسة ضغط عالٍ، لكن توينتي نجح في التخلص منه بشكل ممتاز. ووفقاً للمحلل، كان لدى الزوار المزيد من "الذكاء" في مواقف معينة. ويشير في هذا الصدد إلى الهدف الأول، حيث استغل توينتي بذكاء تمركز لاعبي أياكس.

"ترى أن لاعبًا مثل روتس يفكر: غاي يتقدم، لذا سأقف في موقع أكثر مركزية. هذه هي بالضبط البصيرة التي تريد أن تراها"، يشرح فان بولين. ونتيجة لذلك، لم يتمكن أياكس من تغطية المساحات بشكل جيد، مما أدى إلى ظهور فراغ استفاد منه توينتي بشكل مثالي. وفي متابعة تلك الهجمة، حدثت أخطاء أخرى كثيرة لدى فريق أمستردام، حسب قوله.

يعدد فان بولين الأخطاء التي سبقت الهدف الذي استقبلته شباكهم. "يمكن لموكيو أن يغلق عليه، وربما كان على ويغهورست أن يواصل الركض لفترة أطول... هناك الكثير من الأخطاء." وخلص إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام في أياكس في كل مرة، وأن التفاصيل الصغيرة لها عواقب كبيرة. "من السهل جدًا أن تدخل الكرة في المرمى في النهاية."

يتابع بيريز حديثه ويركز بشكل خاص على خط وسط أياكس. "موكيو غير موثوق به. إنه يكتفي بالرد على ما يحدث، بدلاً من التوقع"، قال بيريز. ووفقاً له، يفتقر لاعب الوسط الشاب إلى القدرة على التعرف على الخطر مبكراً. "اللاعب الأكثر خبرة يكون قد احتل تلك المساحة منذ فترة طويلة وينتظر ما سيحدث."

لكن المحلل الدنماركي أبدى ملاحظة بشأن الانتقادات الحادة الموجهة إلى لاعب الوسط الشاب. «انظر، هناك الكثير من الانتقادات الموجهة إلى شون ستور وموكيو، لكنهما في الثامنة عشرة من العمر. لا ينبغي أن يلعبا كل أسبوع، بل عشرين دقيقة بين الحين والآخر. ما لم تكن بمستوى جرافنبرخ، عليك أن تدمجهما بهدوء».

في نهاية التحليل، يتحول الاهتمام إلى الجانب الأيمن لأياكس، حيث يبدو بيريز مندهشًا بشكل واضح. لا يستطيع المحلل كتم ضحكته عندما يسأل فان بولين: "ما رأيك في الجانب الأيمن لأياكس؟ هل تربط ذلك بأياكس؟

"عندما تفكر في أياكس، هل تفكر في غاي وإدفاردسن؟ هاهاهاها. ما هذا يا رجل؟" قال بيريز بسخرية.