الحمض النووي للمانشافت.. كيف يحاول جوليان ناجلسمان إعادة إحياء إرث كرة القدم الألمانية؟

عندما كان المشجعون خارج ألمانيا يتحدثون عن المنتخب الوطني، كانوا غالبًا ما يقتبسون عبارة أصبحت منذ فترة طويلة شعارًا: ”كرة القدم لعبة بسيطة: 22 رجلاً يطاردون كرة لمدة 90 دقيقة - وفي النهاية، يفوز الألمان دائمًا“. قال غاري لينيكر هذه العبارة بعد نصف نهائي كأس العالم 1990، الذي خسرته إنجلترا بركلات الترجيح أمام ألمانيا. كان يقصدها نصف إعجاب ونصف استسلام.

لكن هذه الجملة كانت أكثر من مجرد ملاحظة ذكية. فقد لخصت صورة أمة عرّفت كرة القدم لعقود طويلة ليس بأنها أجمل لعبة، بل بموقفها الثابت. كانت ألمانيا الفريق الذي لم يستسلم أبدًا، الذي تفوق بفضل تنظيمه وقوة إرادته وانضباطه التكتيكي، والذي برز في اللحظات الحاسمة.





كانت هذه الهوية هي إرثها. كان كرة القدم قائمة على العقلية، وليس على الجماليات. كانت كأس العالم اختبارًا للشخصية، وليس عرضًا للكمال الفني. شكلت هذه القيم الصورة الذاتية الجماعية لكرة القدم الألمانية.

أبطال برن في عام 1954، وحاملو اللقب في ميونيخ في عام 1974، والمقاتلون في روما في عام 1990 - جميعهم رمزوا لفريق وجد التوازن بين العزيمة الجماعية والرصانة التكتيكية في اللحظات الحاسمة. كانت ألمانيا الفريق الذي نادراً ما لعب كرة القدم الأكثر جاذبية، ولكنه غالباً ما كان الأكثر فعالية. كان ذلك هو جوهرهم، الأسلوب المرتبط بكرة القدم الألمانية: منظم، لا هوادة فيه، حازم.

الطريق إلى عصر جديد

لكن في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان عالم كرة القدم يتغير بسرعة. أصبحت المباريات الدولية أسرع وأكثر تقنية وأكثر تطلبًا. في ألمانيا أيضًا، كان هناك رغبة متزايدة في اتباع نهج أكثر حداثة. عندما تولى يواكيم لوف منصب مدرب المنتخب الوطني بعد كأس العالم 2006، دخل الاتحاد الألماني لكرة القدم عصرًا جديدًا.

تحت قيادة لوف، أظهرت ألمانيا وجهًا مختلفًا: قتال أقل، سيطرة أكثر، رد فعل أقل، عمل أكثر. وصف لوف نفسه هذا التغيير في عام 2012 بالقول: ”لقد طورنا مزيجًا جيدًا من التمرير والجري، والاستحواذ على الكرة ثم شن هجمات مرتدة سريعة“.

كان ذلك التزامًا بأسلوب كرة قدم لا يقتصر على مطاردة الكرة، بل يتحكم فيها. أصبحت المنتخب الألماني آلة استحواذ، متأثرة بجماليات بيب جوارديولا ومستوحاة من هيمنة إسبانيا. كان الأسلوب الجديد تعبيرًا عن صورة حديثة للذات: لم تعد ألمانيا تريد الفوز فحسب، بل تريد أيضًا إرضاء الجماهير.

أثبت النجاح صحة قرار لوف. في كأس العالم 2014 في البرازيل، بلغ هذا الأسلوب ذروته في ما يمكن اعتباره التكامل الأكثر كمالاً بين النظام والإبداع الذي أظهره فريق ألماني على الإطلاق. أدى الجمع بين الوضوح التكتيكي والدقة الفنية والانسجام الجماعي إلى الفوز بكأس العالم للمرة الرابعة – مع فوز 7-1 في نصف النهائي على البلد المضيف في لحظة تاريخية.

كان ذلك انتصارًا لألمانيا جديدة، أصبحت قادرة على السيطرة على خصومها في بعض الأحيان بدلاً من مجرد هزيمتهم. لكن حتى في هذا الانتصار كانت تكمن بذور الأزمة التي كانت على وشك الحدوث. أصبح أسلوب اللعب أكثر أيديولوجية، حيث أصبحت فكرة الاستحواذ على الكرة غاية في حد ذاتها.

اختفاء الهالة

بعد خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2018، اعترف لوف بنقد ذاتي قائلاً: ”أكبر خطأ في تقديري وأكبر خطأ ارتكبته هو أنني اعتقدت أننا يمكننا تجاوز مرحلة المجموعات بفضل كرة القدم المهيمنة القائمة على الاستحواذ. كان عليّ أن أعد الفريق كما فعلت في 2014، عندما كان لدينا توازن أكبر بين الهجوم والدفاع“.

تحتوي هذه الكلمات على اعتراف بأن كرة القدم الألمانية قد ابتعدت عن أسسها. كان الفريق متميزًا من الناحية الفنية، لكن هويته قد تضررت. كان النتيجة أزمة أعمق من الفشل الرياضي.

بعد عام 2014، بدأ عملية تدريجية من الاغتراب. تطور كرة القدم في المنتخب الألماني في اتجاه حديث، لكنه لم يعد ما يُعرف عمومًا بـ”الألماني النموذجي“. أرادوا أن يكونوا كل شيء في آن واحد: أنيقين مثل إسبانيا، وأذكياء تكتيكيًا مثل فرنسا، وضاغطين بقوة مثل إنجلترا - وفي هذه العملية فقدوا ما ميزهم لعقود.

ونتج عن ذلك فرق جيدة من الناحية الهيكلية ولكنها تبدو فارغة عاطفياً. أظهرت حملات كأس العالم 2018 و2022 بوضوح أن الاستحواذ على الكرة ليس قيمة في حد ذاته. في عام 2018، لم يعد ذلك بالضرورة حديثاً. فقد كانت أندية مثل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا قد طبقت بالفعل أسلوب الضغط المكثف في ذلك الوقت.

كانت إحدى مشاكل لو أنه لم يتطور بما يكفي في هذا الصدد. لم يكن التحكم في الكرة بنسبة 70% مفيدًا بدون الشغف والوضوح. غالبًا ما بدت المنتخب الألماني متحفظًا للغاية، ويمكن التنبؤ بأدائه، وغير مستعد للقتال. اختفت الهالة التي وصفها لينكر ذات مرة.





بداية جديدة

الإرث الذي كان يرمز إلى القوة في الماضي أصبح مجرد ظل. لكن هذا الإرث بالذات هو الذي يستعيد أهميته اليوم. في وقت أصبح فيه كرة القدم تتشكل بشكل متزايد من خلال البيانات والهياكل والأنظمة، لا يزال البعد العاطفي والشخصي عاملاً ناجحاً لا يحظى بالتقدير الكافي.

عادةً ما لا تكون بطولات كأس العالم مسرحًا للأنظمة النظرية، بل اختبارات للإصرار ومسابقات للمواقف. ليس بالضرورة أن الفريق الذي يحقق أفضل إحصائيات في التمرير هو الذي يفوز، بل الفريق الذي يتمتع بأكبر قدر من الوحدة. لذلك، فإن الإرث الألماني – الروح القتالية وروح الفريق والقوة الذهنية – ليس مجرد مثالية نوستالجية، بل مورد للمستقبل.

وقد أدرك جوليان ناجلسمان هذا مؤخرًا. منذ توليه منصب مدرب المنتخب الوطني في عام 2023، تحدث بانتظام عن العقلية والمجتمع. في مارس 2024، قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية على أرضه، قال: ”الضغط الذي نتعرض له هو ضغط النجاح. كل شيء آخر هو مجرد أمور تأتي من الخارج. إنها كرة القدم ويجب أن تثير المشاعر“.

يمكن فهم ذلك على أنه بداية جديدة برنامجية. أراد ناجلسمان أن يثير كرة القدم شيئًا ما مرة أخرى - في اللاعبين والمشجعين والبلد. بعد البطولة، التي عادت فيها ألمانيا لتكون فريقًا معروفًا مرة أخرى، أوضح: "قلت إننا بحاجة إلى دعم شعب بلدنا لأننا نعلم أننا لم نكن جيدين بما يكفي في البطولات الأخيرة. وبعد المباريات القليلة الأخيرة، أعتقد أن المشجعين أدركوا أننا نريد تحقيق شيء ما وتغيير الأمور".

كان يشير إلى ما فقده لوف في سنواته الأخيرة: العلاقة بين الفريق والهوية والجمهور. صاغ ناجلسمان مطالبته بشكل أكثر وضوحًا في نهاية يوليو في المؤتمر الدولي للمدربين الذي عقدته رابطة مدربي كرة القدم الألمان في لايبزيغ.

وقال: ”ليس علينا أن نكون إسبانيا 2.0“. وبدلاً من ذلك، قال إنه من الضروري ”التفكير بالطريقة القديمة“ و”التفكير بشكل أكثر دفاعية والدفاع“ على الطريقة الألمانية القديمة. كانت عودة المزايا الألمانية على

فريق من العمال

هذه إشارة واضحة على أن كرة القدم الألمانية تريد أن تعود إلى طبيعتها، إذا جاز التعبير. لا تريد أن تكون نسخة أو مقلدة لأسلوب معين، بل فريقًا له طابعه الخاص. ليس من قبيل المصادفة أن ناجلسمان تحدث مرارًا وتكرارًا عن ”العمال“ في هذا السياق، أي اللاعبين المستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل المجموعة. إنه يريد شخصيات قد تكون أقل براعة من الناحية الفنية، ولكنها تتمتع بشخصيات أقوى. هذا الموقف يتماشى مع تقاليد تلك الفرق التي كانت تحظى باحترام لينكر في الماضي.

وقد استدعى ناجلسمان بالفعل روبرت أندريش لاعب باير ليفركوزن، وباسكال غروس لاعب برايتون السابق والآن لاعب بوروسيا دورتموند، وغريشا بروميل لاعب هوفنهايم ليكونوا ”عماله“. زملاء غروس في الفريق، فالديمار أنطون ونيكو شلوتربك، من بينهم أيضًا، لكن كلاهما لا يزال عليهما إثبات نفسيهما في المنتخب الألماني. انضم جوشوا كيميش وليون جوريتزكا، اللذان ينتميان إلى التشكيلة الأساسية، وكذلك جوناثان تاه من بايرن ميونيخ، إلى أنطونيو روديجر وقائد لايبزيج ديفيد راوم في اتخاذ هذه الخطوة أيضًا.

يشير تعريف ناجلسمان لـ ”العامل“ إلى اللاعبين الذين يتميزون بقوتهم في الجري والتصدي والموثوقية التكتيكية. فهم أقل مسؤولية عن اللحظات الإبداعية وأكثر مسؤولية عن الاستقرار والأمان والحفاظ على هيكل الفريق. يجسد أندريتش وغروس وبروميل هذا النوع من اللاعبين لأنهم يغلقون المساحات ويبحثون عن التصديات ويحافظون على وجودهم حتى في المراحل عالية الكثافة.

يضفي الثنائي أنطون وشلوتربك من دورتموند، إلى جانب الثنائي تاه وروديجر في قلب الدفاع، قوة بدنية وقدرة على توقع التحركات على الدفاع، مما يمثل الموثوقية ومهارات التواصل القوية. كيميش وغوريتزكا مهمان في خط الوسط بفضل تمركزهما ودورهما في الجري والقيادة. بالنسبة لناجلسمان، هؤلاء اللاعبون هم عناصر أساسية في فريق فعال يركز بشكل أقل على التألق الفردي ويزيد التركيز على العمل الجماعي والمرونة.

في الوقت نفسه، أدرك ناجلسمان أن العقلية تتشكل من خلال الهياكل والقيادة. من الناحية المثالية، يجب أن تؤدي إلى استقرار نفسي بين اللاعبين، والذي يمكن تحويله بعد ذلك إلى سهولة في اللعب على أرض الملعب.

”المهم هو أن تنظر إلينا الفرق الأخرى مرة أخرى على أننا دولة كروية. بشكل عام، أريد أن نركب الحافلة ونذهب إلى المباراة وكلنا نفكر: بالطبع سنفوز اليوم، نحن ألمانيا، نحن دولة كروية، سنفوز“، أوضح ناجلسمان لـ Blickpunkt Sport قبل أكثر من عام.

تنبيه وتوجيه

بالنسبة إلى ناجلسمان، هذا هو الأساس العاطفي لمشروعه. لا يتعلق الأمر بالعودة إلى كرة القدم في العقود الماضية، بل بإعادة اكتشاف قناعة داخلية كانت قد ضاعت على مر السنين. يجب أن تعود كرة القدم الألمانية الحديثة إلى إظهار موقفها مرة أخرى – ولكن دون أن تغفل عن الكرة بالطبع. يجب أن تُلعب بطريقة حديثة، ولكن مع الحفاظ على الطابع الألماني.

التوازن بين الابتكار والتقاليد، بين الاستحواذ والهجوم، هو، إذا جاز التعبير، جوهر هذا التوجه الجديد. يلعب الإرث هنا دورًا مزدوجًا: من ناحية، هو تحذير من سهولة فقدان الهوية؛ ومن ناحية أخرى، هو أيضًا دليل على كيفية إعادة اكتشافها.

تاريخياً، كان كرة القدم الألمانية دائماً في أفضل حالاتها عندما كانت واعية بذاتها. كان لدى فريقي 1974 و1990 لاعبون متميزون من الناحية الفنية، لكنهم ازدهروا قبل كل شيء بفضل التنظيم والوضوح والانضباط. جمع فريق 2014 بين هذه المزايا والأناقة الحديثة.

أما الفرق التي جاءت بعد ذلك فقد فقدت هذا التوازن. فقد أفسح الإيمان بأسلوب لعبها المجال لمحاولات إرضاء الجميع بطريقة ما – المشجعين والمحللين وذواقي الجمال. وكانت النتيجة فريقًا قادرًا على القيام بأشياء كثيرة ولكنه يفتقر إلى الكاريزما. لذا فإن محاولة ناجلسمان لإعادة إدخال المزيد من العمال ليست رجعية، بل تطلعية: فهو يسعى إلى الجمع بين الموقف والمهارة.

يمكن ملاحظة نجاح هذا النهج في الرأي العام. في حين كان المنتخب الوطني يُعتبر عديم الحماس في السنوات التي سبقت بطولة كأس أمم أوروبا 2024، عاد الحماس الحقيقي ليظهر مرة أخرى لأول مرة خلال البطولة وبعدها. بدا كرة القدم مشحونة عاطفياً وأقل جفافاً. يجسد لاعبون متنوعون في أسلوبهم مثل جمال موسيالا وروديجر الصورة الذاتية الجديدة: المهارة الفنية مقترنة بالعزيمة. هذا المزيج هو جوهر الإرث الألماني في شكله الحديث.

ولكن لماذا أصبح هذا الإرث ذا أهمية مرة أخرى اليوم؟ لأن كرة القدم الدولية دخلت مرحلة لم يعد فيها مجرد الاستحواذ على الكرة يضمن النجاح. تظهر فرق مثل فرنسا والأرجنتين أن الفوز في البطولات يعتمد على العقلية والقدرة على التكيف. أفضل الفرق في العالم هي تلك التي تحافظ على رباطة جأشها في اللحظات الحاسمة. كانت ألمانيا في يوم من الأيام مثالاً لهذه الصفة.

أساس للمستقبل

في لعبة كرة القدم المعولمة والمتطورة تكتيكياً، لم تعد التقنية وحدها كافية. ما يميز الفرق ليس تحليل البيانات، بل الثقافة. الفريق الذي يعرف ما يمثله سيبقى مستقراً حتى في أوقات الأزمات. وهذا يوفر التوجيه والتوجه والهوية. لذلك عندما يؤكد ناجلسمان أن ”المرونة وروح الفريق والشغف“ أمور حاسمة، فإنه يصف أساس المستقبل.

كرة القدم الألمانية مرة أخرى عند مفترق طرق. تبدو ذكرى تصريح لينكر اليوم كمرآة: كان في الماضي تعبيراً عن القوة، ثم أصبح أكثر سخرية. لكن احتمال أن يُفهم يوماً ما على أنه مجاملة مرة أخرى هو احتمال حقيقي.

تحت قيادة ناجلسمان، لا تحاول ألمانيا نسخ الماضي، بل فهمه بشكل صحيح. يريد المدرب أن تأتي القوة التي كانت تأتي من الانضباط وقوة الإرادة من روح الفريق والوضوح والاستقرار العقلي اليوم.

تعيش إرث فن كرة القدم الألمانية في اللحظات التي تدفع فيها الفرق نفسها إلى أقصى حدودها - في الوقت الإضافي المثير، وفي ركلات الترجيح، وفي المواجهات العقلية. إعادة اكتشاف هذا التراث لا يعني إضفاء الطابع الرومانسي على الماضي، بل الاستفادة من إمكاناته في المستقبل.

وقد سلك ناجلسمان هذا الطريق الآن. ولا يعتمد نجاحه فقط على تكتيكاته ونظامه، بل أيضاً على قدرته على الجمع بين القوة القديمة والشغف الجديد. وإذا نجح في ذلك، فقد تعود عبارة لينكر يوماً ما لتعني ما كانت تعنيه في الأصل: تعبيراً عن الاحترام لفريق يعرف هويته – ويفوز في النهاية لأنه يرقى إلى مستوى إرثه.



