الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب المصري يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء صعب للغاية أمام بلجيكا أحد المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي محمد علي beIN Max 2 beIN Max 4 حفيظ دراجي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة بلجيكا ضد مصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب رودي جارسيا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وبلجيكا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين مصر وبلجيكا في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026