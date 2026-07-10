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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
الأرجنتين ضد سويسرا
الأرجنتين
سويسرا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة قوية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من الأرجنتين وسويسرا على ملعب كانساس سيتي.

كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت الأرجنتين إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من كاب فيردي ومصر في الدور الثاني.

بينما وصل المنتخب السويسري إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من الجزائر وكولومبيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 هو الأحد 12 يوليو 2026 على ملعب "كانساس سيتي".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - ربع النهائي
أروهيد

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
TODعصام الشوالي
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 2أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد سويسرا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مورات ياكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين وسويسرا في المباريات الأخيرة

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سويسرا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وسويسرا في المباريات الأخيرة

الأرجنتين

آخر 3 مباريات

سويسرا

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
2/3
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