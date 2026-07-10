مباراة قوية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من الأرجنتين وسويسرا على ملعب كانساس سيتي.

كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت الأرجنتين إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من كاب فيردي ومصر في الدور الثاني.

بينما وصل المنتخب السويسري إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من الجزائر وكولومبيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 هو الأحد 12 يوليو 2026 على ملعب "كانساس سيتي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق TOD عصام الشوالي beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 2 أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد سويسرا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليونيل سكالوني التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مورات ياكين

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نتائج الأرجنتين وسويسرا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وسويسرا في المباريات الأخيرة