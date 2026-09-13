CANAL+ ولاليغا توقعان اتفاقية تاريخية لمكافحة قرصنة المحتوى الرياضي

أعلنت CANAL+ ولاليغااليومتوقيعاتفاقيةاستراتيجيةرائدةلمكافحةالقرصنة،تشملنحو 50 دولةفيأوروبا،وأفريقياجنوبالصحراءوهايتي.

تمثلالاتفاقيةواحدةمنأكثرأوجهالتعاونطموحاًعلىالإطلاقبينجهةبثعالميةومسابقةرياضيةكبرى،لمواجهةأحدأكبرالتهديداتالتيتواجهصناعةالرياضةاليوم.





باريس – مدريد، 11 سبتمبر 2026: ستجمع CANAL+ ولاليغا، من خلال مبادرة غير المسبوقة بين جهة بث ومنظمة رياضية، خبراتهما وتقنياتهما وقدراتهما على إنفاذ الإجراءات في مكافحة القرصنة. وباعتبارهما بالفعل من بين الجهات الأكثر التزاماً واستباقية في هذا المجال، يرتقي الشريكان بجهودهما إلى مستوى جديد لحماية المنظومة الرياضية ونموذج تمويلها، مع مواصلة تقديم تجارب كروية استثنائية للجماهير.

وسيمكّن هذا التعاون المؤسستين من تبادل المعلومات، وتنسيق استراتيجيات إنفاذ الإجراءات، وتسريع التحرك ضد شبكات التوزيع غير القانونية التي تعمل عبر مناطق متعددة.

وقال خابيير تيباس، رئيس لاليغا: “تمثل القرصنة أحد أكبر التحديات التي تواجه مستقبل الرياضة، وهي مشكلة لا تستطيع أي مؤسسة مواجهتها بمفردها، ولهذا السبب تُعد شراكات مثل هذه بالغة الأهمية. ومن خلال توحيد جهودنا مع CANAL+، فإننا نجمع بين التكنولوجيا والمعلومات والخبرة التشغيلية لحماية قيمة مسابقاتنا، والدفاع عن الاستثمارات التي تقوم بها جهات البث والأندية، وفي نهاية المطاف حماية مستقبل كرة القدم."

وقال ماكسيم سعادة، الرئيس التنفيذي لـ CANAL+: "يعكس النطاق غير المسبوق لهذه الشراكة الأهمية الاستراتيجية التي توليها CANAL+ لمكافحة قرصنة المحتوى، ويسعدني بشكل خاص أن مجموعتنا تتشارك قناعة مشتركة مع لاليغا، الذي يعد واحدا من الدوريات الرياضية الأكثر التزاماً بمكافحة القرصنة، وهي أن القرصنة تقوض المنظومة الرياضية بأكملها. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في مكافحة القرصنة، فإننا نعزز بشكل كبير قدرتنا على اتخاذ الإجراءات".

وتابع: " يتعين على جميع الأطراف الفاعلة في صناعة الرياضة، من دون استثناء، وعلى نطاق أوسع جميع أصحاب المصلحة في الصناعات السمعية والبصرية والإبداعية، أن يؤدوا دوراً في التصدي لآفة القرصنة. وتتحمل CANAL+، مسؤوليتها بالكامل، وتمثل هذه الشراكة دعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة في القطاع للقيام بالمثل".





حماية قيمة المحتوى الرياضي لضمان مستقبل الرياضة

يحرم كل بث غير قانوني لمباراة كرة قدم المنظومة الرياضية بأكملها، سواء على مستوى الهواة أو المحترفين، من موارد حيوية ضرورية لتطويرها، بدءاً من تمويل أكاديميات الشباب ودعم الأندية بمختلف أحجامها، وصولاً إلى الاستثمار في الإنتاج السمعي والبصري الذي ينقل أعظم المسابقات الرياضية في العالم إلى الشاشة.

ولم تعد القرصنة مجرد قضية تتعلق بحقوق البث والنشر؛ وإنما أصبحت أحد أكبر التهديدات لاستدامة الرياضة، إذ تقوض الاستثمار والابتكار والقيمة طويلة الأجل للحقوق السمعية والبصرية.

ومع وجود الرياضة في صميم استراتيجيات النمو لدى كل منهما، فإن CANAL+ ولاليغا عازمتان على تكثيف جهودهما لمكافحة القرصنة وتعزيز حماية المحتوى الرياضي الذي يستمتع به مشتركو CANAL+ وجماهير لاليغا على حد سواء.





اتفاقية تاريخية تعزز العلاقة طويلة الأمد بين CANAL+ ولاليغا

قامت CANAL+ المتواجدة حالياً في نحو 70 دولة، ولاليغا، ببناء علاقة طويلة الأمد من خلال توزيع محتوى كرة القدم الإسبانية. وبدأت هذه الشراكة في فرنسا، ثم توسعت تدريجياً في أنحاء أوروبا وأفريقيا وهايتي، ونمت بالتوازي مع التوسع الدولي للقناة والشعبية العالمية لمسابقات لاليغا.

ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي الجديد تطوراً طبيعياً لتلك العلاقة، إذ يوسع نطاق التعاون إلى ما هو أبعد من توزيع المحتوى، ليشمل العمل المشترك على حماية القيمة طويلة الأجل للحقوق الرياضية ودعم مستقبل مستدام لهذه الصناعة.





حماية الجماهير والمستهلكين: التزام مشترك بين CANAL+ ولاليغا

بالنسبة إلى CANAL+ ولاليغا، فإن حماية المحتوى الرياضي تعني أيضاً حماية الجماهير والمستهلكين. إذ تعرّض الخدمات غير القانونية المستخدمين لمخاطر حقيقية للغاية، بما في ذلك سرقة البيانات الشخصية، والبرمجيات الخبيثة، والاحتيال، والوصول إلى محتوى غير خاضع للتنظيم. ومن خلال تعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة القرصنة، يهدف الشريكان إلى توفير وصول آمن وموثوق وعالي الجودة للجماهير إلى واحدة من أكثر مسابقات كرة القدم متابعة في العالم.

كما تعكس الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة رقمية أكثر صحة، يُكافأ فيها الابتكار والاستثمار والإبداع، ويتمكن فيها المشجعون من الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز بثقة.





حول لاليغا

لاليغا، هي أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم. هي منظمة رياضية خاصة تتكون من 20 شركة رياضية عامة محدودة/أندية لاليغا إي إيه سبورتس، و22 ناديا في لاليغا هايبرموشين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين. لدى لاليغا أكثر من 268 مليون متابع حول العالم عبر 16 من منصات التواصل الاجتماعي، بـ 20 لغة مختلفة. يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، ولديها أوسع شبكة دولية من أي مؤسسة رياضية، وهي موجودة في 35 دولة من خلال 8 مكاتب. تنفذ لاليغا عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول رابطة كرة قدم احترافية في العالم تنشى دورياً للاعبي كرة القدم من ذوي التحديات الذهنية، يحمل مسمى: لاليغا جينوين مويبي.





نبذة عن CANAL+

CANAL+ هي شركة عالمية للإعلام والترفيه تتمتع بمكانة رائدة في أوروبا وأفريقيا. ويستمتع أكثر من 40 مليون مشترك بمنصة CANAL+ الترفيهية، التي تجمع أفضل الأفلام المحلية والعالمية، والرياضات المباشرة، والمسلسلات التلفزيونية، وغير ذلك الكثير. وتعمل CANAL+ في أكثر من 70 دولة ويبلغ عدد موظفيها نحو 15,000 موظف.

وتعمل CANAL+ عبر كامل سلسلة القيمة السمعية والبصرية، بما في ذلك الإنتاج والبث والتوزيع والتجميع. وإضافة إلى عمليات التلفزيون المدفوع وخدمات البث عبر الإنترنت في أوروبا وأفريقيا وآسيا، تضم المجموعة الموحّدة:





MultiChoice Group، منصة الترفيه الرائدة في أفريقيا؛ وSTUDIOCANAL، الاستوديو الرائد للأفلام والتلفزيون في أوروبا، والذي يمتلك قدرات عالمية في الإنتاج والتوزيع؛ وDailymotion، وهي منصة فيديو دولية كبرى مدعومة بتكنولوجيا مملوكة ومتطورة لتوصيل الفيديو والإعلانات وتحقيق الإيرادات؛ وCANAL+ Distribution، وهي شركة إنتاج وتوزيع متخصصة في إنشاء وتوزيع محتوى وقنوات متنوعة؛ إلى جانب خدمات الاتصالات من خلال CANAL+ Telecom Africa في أفريقيا وCANAL+ Telecom في الأقاليم والمناطق الفرنسية ما وراء البحار.

كما تمتلك CANAL+ حصص أقلية في Viaplay، مزود خدمات الترفيه الرائد في الدول الإسكندنافية؛ وViu، أحد أبرز مزودي خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) في جنوب شرق آسيا؛ وUGC، إحدى مجموعات السينما الفرنسية الرائدة.