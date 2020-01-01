Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Talon - محرز" ضد "Bale - ديبالا"

من اللاعب الذي يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟

تُعد لُعبة Call Of Duty إحدى أكثر ألعاب الفيديو شهرة وتداولًا في العالم، حيث نجح Warzone من استقطاب ما يفوق 60 مليون مستخدم في أقل من شهرين على إطلاقه، ما يُظهر سرعة انتشارها ودرجة تقبلها بين اللاعبين.

وتضم اللعبة طورين هما: الـBattle Royale و الـPlunder.

طور الـ Battle Royale والذي يأتي بأنماط الـ Solo, Duo,Trio و الـQuad. وسيتنافس اللاعبون ضد بعضهم على البقاء داخل خريطة ضخمة في ظل الهروب من غاز سام يدعى Circle of Doom سيغلق عليهم دائرة الخريطة شيئاً فشيئاً حتى النهاية ، بالنسبة للعدد فعدد اللاعبين في نمط الـ Battle Royale ًسيصل إلى 150 لاعبا.

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وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coalition و Allegiance. فريق Coalition يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منه بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

أما في استفتائنا الجديد، فسيتواجه كل من Talon و Bale من فريقي Coalition و Allegiance على التوالي.

Talon - محرز: يُعد رياض محرز واحدًا من بين أكثر لاعبي كرة القدم مهارة في العالم. هو لاعب لا يخشى المواجهات الثنائية، بل يفتعلها ولا يجد مشاكل كبيرة في تخطي خصومه من أجل اقتحام منطقة الجزاء ثم البحث سواءً عن التسديد أو تمرير كرات حاسمة. تالون، مثل محرز، لا يخشى مجابهة خصومه وعادة ما يبحث عن المواجهة المباشرة. هو سريع وذكي وقدراته في القنص كبيرة جدًا وتجعل منه واحدًا من أميز عملاء Call of Duty.

Bale - ديبالا : ديبالا ليس الأقوى من الناحية البدنية، لكنه يستطيع الاعتماد على سرعته ومرونته وقدرته على الحسم في الثلث الأخير من الملعب. باولو يعتمد على مركز ثقله المنخفض من أجل التخلص من خصومه والتوغل في المناطق الحاسمة. بيل، مثل ديبالا، عميل يمتلك تقنيات جيدة جدًا. تحركاته مدروسة جيدًا وهو قناص مميز أيضًا، ما يُذكرنا أيضًا بقدرة ديبالا على تسديد الكرات الثابتة ببراعة.

من يستحق مكانًا في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله