Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Mara - مورجان" vs "SYD - رونار"

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟

تُعد Call of duty: Warzone تجربة قتالية جديدة عملاقة حيث يلعب ما يصل إلى 150 لاعبًا دور عميل متمرس من المستوى 1 في عالم فردانسك الرائع والغنيّ. اللعبة تُعد تجربة رائعة مفعمة بإثارة لا تنتهي ومجانية للجميع!

تضم Warzone طورين للعب الأول هو الباتل رويال الذي سيدعم 150 لاعبًا حيث تلعب فيه وحيدًا أو ضمن فريق مكون من لاعبين اثنين، 3 لاعبين أو 4 لاعبين وتخوض قتالاً ناريًا ضخمًا لتكون ضمن الفرقة الصامدة الأخيرة بمعركة البقاء للأقوى، بينما تهربون من دائرة الغاز القاتل التي تغلق شيئًا فشيئًا على جميع اللاعبين.

الطور الثاني يدعى Plunder أو نمط الغنيمة وفيه ستخوضون سباقًا للسعي نحو ربح 1000,000$ من الأموال داخل المباراة، حيث ستتنافس الفرق على جمع أكبر عدد من الأموال من خريطة اللعبة أو قتل الخصوم للحصول على أموالهم. والفريق الذي يجمع أكبر قدر من المال بنهاية المباراة يكون هو المنتصر.

المزيد من الفرق

وقد تم إطلاق الموسم الرابع من اللعبة يوم الـ11 من يونيو الماضي، وهو تحديث سيأثي بكثير من المستجدات على مستوى الأسلحة، العملاء والعديد من المفاجآت المميزة.

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وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coalition و Allegiance. فريق Coalition يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهم بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

في التصويت الأخير، ستتواجه كل من Mara من فريق Coalition وكذلك SYD من فريق Allegiance.

Mara - آليكس مورجان : أسلوب لعب مورجان مبني على السرعة والهجوم المباشر. نجمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تملك حاسة تهديفية مميزة، ومع قدراتها على المراوغة، عادة ما تُشكل خطرًا كبيرًا على مرمى الخصوم. مارا عميلة سريعة جدًا بدورها، وتعتمد على خبرتها الواسعة ومعرفتها الجيدة لأرض المعركة من أجل القيام بالتحرك الصحيح، كما أنه قناصة من الطراز الرفيع، ما يجعلها خطرًا حقيقيًا داخل أرض المعركة.

SYD - ويندي رونار : رونار ليست فقط أفضل مُدافعة في العالم، بل هي أيضًا لاعبة تعرف جيدًا كيف تشكل خطرًا كبيرًا على فريقها الخصم بارتقاءاتها المميزة جدًا حينما تتقدم في الكرات الثابتة. سيد معروفة أيضًا بصلابتها ورفضها المغامرات غير المحسوبة حينما تُهاجم. سيد تُحب أن تخطط جيدًا قبل أن تدخل أرض المعركة.

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله