Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Alex - فان دي بيك" ضد "Nikto - بوجبا"

من يستحق أن يكون في التشكيل المثالي؟

تُعد لُعبة Call of Duty من بين الأكثر تداولًا في العالم بين لاعبي وعشاق منصات الألعاب، حيث اكتسبت شعبيتها الكبيرة بفضل أنظمة لعبها المشوقة، وشخصياتها الأسطورية وكذلك جودة خرائطها، وهي أمور لاحظها كل من لعب في الطور الجديد للعبة: Call of Duty: Warzone.

ويُعد Call of Duty: Warzone نمطًا مجانيًا من اللعبة ومتاحًا بشكل شامل على كل منصات اللعب (PS4, Xbox One, PC) ومُنفردًا عن COD Modern Warfare.

محتوى Warzone يتكون من نمطي "الغنيمة" و الباتل رويال حيث تملك القدرة على اللعب وحيدًا ،Solo، أو مع شخص آخر في نط الـ DUO أو مع شخصين آخرين في نمط الـTrio أو حتى في فرق مكونة من 4 لاعبين Quads.

المزيد من الفرق

حمّل اللعبة من هنا

وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coaltion و Allegiance. فريق Coaltion يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهم بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وفي استفتائنا السادس، سيتواجه كل من Alex و Nikto من فريقي Coalition و Allegiance على التوالي.

Alex - فان دي بيك : يُعد أليكس شخصية أسطورية في لعبة Call of Duty. هو شخصية رزينة جدًا ويعرف جيدًا كيف يقود فريقه. يُحب أن تكون له نظرة شاملة على أرض المعركة ودائمًا ما يسعى لمُساعدة بقية زملائه. فان دي بيك بالمقابل لاعب سخي بدنيًا داخل الملعب، ولا يتردد في تقديم يد المساعدة دفاعيًا رغم أنه لاعب هجومي في الأساس. يركض في كل الاتجاهات في الملعب ويعمل على أن يكون متاحًا لبقية زملائه في وضعية التمرير. أليكس وفان دي بيك يؤمنان معًا بروح الفريق.

Nikto - بول بوجبا : بوجبا لاعب كرة قدم متكامل، حيث يستطيع القيام بمهام مختلفة كالدفاع، الهجوم، التسجيل، تمريرة الكرات الحاسمة واسترجاع الكرة، وذلك بالضبط ما يُفضله نيكتو على أرض المعركة. نيكتو عميل يتحمل مسؤوليته جيدًا ويقوم بكل شيء ممكن من أجل جعل فريقه يفوز.

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟