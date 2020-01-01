Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | أليكس مورجان آخر المنضمات للتشكيل المثالي

مُهاجمة المنتخب الأمريكي تتفوق على نظيرتها في المنتخب الفرنسي

تمكّنت مُهاجمة المنتخب الأمريكي أليكس مورجان من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الحادي عشر بين أليكس مورجان الذي وحّد الصفوف مع عميل Coalition MARA ونجم آرسنال بيير آيمريك أوباميانج الذي كان رفقة عميل فريق Allegiance SYD.

المزيد من الفرق

واكتسحت مورجان التصويت على منصات تويتر، إنستجرام وفيسبوك، حيث تحصلت في نهاية الأمر على 7800 صوتًا بنسبة 72% من الأصوات.

أما ويندي رونار، فقد تحصلت على 28% من مجموع الأصوات، أي 2955 صوتًا.